Girouds ord fick Mbappé att ilskna till

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



FRANKRIKE

L’Equipe pratar med Antoine Griezmann och det ger dagens citatrubrik, ”Ett lyckat EM är ett vunnet EM”. Det står också som ett svar på förbundsordförande Noël Le Graët som menar att en semifinalplats är ett lyckat EM. ”Vi vill vinna. Vi har spelarna och tränaren för att göra det. Det finns mycket man måste se upp med, turneringen är lång men efter vår finalförlust 2016 så är ett lyckat EM ett vunnet EM”, säger Griezmann. Mer Frankrike. Det kommer positiva besked om Karim Benzemas skada under onsdagen. Han väntas bara bli borta två till tre dagar. Men L’Equipe spårar dock trubbel i det franska paradiset. Kylian Mbappé ska ha varit upprörd på tisdagen, sedan Olivier Giroud sagt att han inte fick tillräckligt med bollar. Han pekade inte ut någon särskild spelare men berömde Pavard och Ben Yedder för assist till sina mål – vilket gör att spåret till Mbappé blir hett utan att det är uttalat. Och Mbappé ska ha varit så irriterad att han ville göra ett uttalande på en torsdagens presskonferens, men förbundskapten Didier Deschamps ska ha satt stopp för det och bett honom fokusera på EM-premiären mot Tyskland på tisdag.

RMC Sport skrev på onsdagen att Tottenham är i samtal med Marcus Thuram. Representanter för Mönchengladbach-anfallaren uppger dock för tyska Sky Sport att något avtal inte är nära förestående. Åtskilliga klubbar sägs jaga Thuram. RMC Sport uppmärksammar också att Marseille bekräftat ett avtal för Gerson, 24-årig mittfältaren från Flamengo. Enligt radiokanalen beräknas övergångssumman till ungefär 25 miljoner euro. Enligt brasilianska Globo Esporte kan summan stiga till 30 milj euro genom bonusar, plus att Flamengo har en vidareförsäljningsklausul på 20-25 procent.

ENGLAND

Daily Star lockar med ”Beer We Go”. För landslagsmittfältaren Declan Rice lovar att dricka en öl om England vinner EM. ”Vet ni vad? Jag har fortfarande aldrig druckit en öl och jag är 22 år. Det är sant. Inte en endaste pint. Jag dricker det inte. Folk blir förvånade. Men jag gillar helt enkelt inte lukten”, säger Rice. Men på följdfrågan om det ändå inte kan bli en om England vinner EM, så svarar Rice, ”Jo, jag ska ge det en chans – men jag kommer antagligen att spotta ut det”.

Daily Mirror har snarlika ”Here We Cro”, men det står bara för att Harry Kane & Co i EM-premiären mot Kroatien (Cro…) är ute efter revansch för VM-förlusten 2018. Mirror hävdar på annat håll att Arsenal gett sig in i jakten på Ben White. Sedan tidigare är Liverpool, Man United och Tottenham intresserade. Brighton vill ha 50 miljoner pund för landslagsbacken.

Daily Telegraph toppar med att ”England kan starta med Shaw som mittback”. Det är Man Uniteds vänsterback Luke Shaw. Förbundskapten Gareth Southgate har testat både trebackslinje (3-4-3) och fyrbackslinje. En trebackslinje kan komma att bestå av Shaw, John Stones och en annan ytterback, Kyle Walker. Med Ben Chilwell på vänstervingen och Kieran Trippier eller Reece James på högervingen, så kan England ha fyra ytterbackar i startelvan mot Kroatien. Telegraph synar också läget hos ett par tränarlösa klubbar. Tottenham uppges vara i långt gångna förhandlingar med Paulo Fonseca (ex-Roma) och Everton har varit kontakt med Rafael Benítez, den forna Liverpooltränaren.

Daily Mail följer upp sina uppgifter i går om att Daniel Ek är på väg att lägga ett nytt bud på Arsenal. Men klubbägaren Stan Kroenke har enligt dagens uppgifter inte ändrat uppfattning. Han tänker behålla Arsenal och kommer att nobba även ett nytt bud från Ek.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lyssnar till ”Contes ord”. På en fråga om de höga lönerna han får ger han ett bredare svar. ”Om mitt problem eller besatthet var pengar så hade jag tidigare stannat där jag varit. Jag hade accepterat kompromisser och kanske förlängt, fått ett gyllene paraply. Men i stället synar jag projektet och är redo att stanna hemma om det inte övertygar mig. Det handlar om visioner, seriositet, intellektuell uppriktighet och principer som jag inte avviker ifrån”, säger Conte. Till mercaton: Jo, både PSG och Chelsea jobbar på att köpa loss Achraf Hakimi. Problemet är att Inter vill ha 80 miljoner euro. Cash. Inga spelare i utbyte. Både Chelsea och PSG har tidigare uppgetts vilja balansera en övergång med att erbjuda spelare i utbyte.

Corriere dello Sport tror att Italien är ”Hungriga” – det är budskapet i stora, röda bokstäver. På fedag väntar EM-premär mot Turkiet. På annan plats noterar tidningen Maurizio Sarri nu till slut är presenterad som Lazios tränare. CdS tar upp Romas anfallsjakt, där Andrea Belotti är huvudmålet, men vidhåller att Alexander Isak är ett alternativ. Häromdagen uppgavs också Arsenal intresserad av svensken.

SPANIEN

Marca kör ännu en uppföljning på Sergio Ramos ovissa framtid. ”Om Ramos vill fortsätta får han höra av sig”. I så fall skulle Real Madrid damma av kontraktsförslaget på ett år, menar Marca. Tidningen påtalar sedan att Lionel Messi fortfarande väntar på det där kontraktserbjudandet från Barcelona. Om tre veckor går hans nuvarande kontrakt ut. Kring landslaget var gårdagens stora besked att spelarna ska vaccineras. Enligt uppgift kan det bli i dag. Militären ska ta hand om det. Innan det blev klart att det blir Pfizer-vaccin i två doser, pratade Marca med läkare. De trodde då mer på endosvaccin med Janssen. De tillfrågade läkarna poängterade att det var viktigt att spelarna vaccinerade snarast möjligt med tanke på bieffekter. I Bild varnade läkaren Thomas Assmann just för bieffekterna, även då med utgångspunkt att det var Janssen-vaccin. ”Om spanjorerna verkligen ska spela nyvaccinerade nästa vecka, så kommer motståndarna att vara glada…”, sa han. Varför? ”Det är möjligt att de kommer att känna det som att de har kedjor om fötterna”, med andra ord är tröga i benen. På måndag väntar EM-premiären mot Sverige.

Cadena SER-reaktionen diskuterar vaccineringen och är upprörd över det sena beslutet. ”Det är ett stort hafsverk. Och vad som kommer att hända det är att spelarna är immuna lagom till sina semestrar”, säger Julio Pulido.

Cadena Cope pratar med lagkaptenen Jordi Alba som också beklagar dröjsmålet men lämnar vaccindebatten åt andra. ”Förbundspresidenten har försökt länge men inget hände. Om det ska göras, kunde det ha gjorts tidigare. I det här landet gillar vi att debattera. Jag respekterar alla åsikter, men vi spelare vädrar inte åsikter, vi lyder order”, säger Alba.

Diario AS menar att ”Neymar blockerade Mbappé”. Brasilianaren krävde, förutom förstärkningar, att fransmannen var kvar, innan han skrev på nytt kontrakt. Det, menar AS, är anledningen till att PSG-president i så hårda ordalag avvisat alla tankar på att Mbappé skulle flytta. Liksom övrig spansk press uppmärksammar även AS att Super League-ivrarna Barcelona, Real Madrid och Juventus trots allt kommer att få spela Champions League i höst.

Rac1-journalisten Roger Saperas skriver att det är klart att Fridolina Rolfö – tillsammans med Irene Paredes och Ingrid Engen – spelar för Barcelona kommande säsong. Det är sedan länge klart att Rolfö lämnar Wolfsburg på en fri transfer i sommar.

Sport menar att ”Lautaro flörtar med Barça”. Tidningen skriver att Lautaro Martínez fryst kontraktsdiskussionerna med Inter i väntan på ett erbjudande från Barça. Lautaro Martínez agent säger också, ”Klart att han skulle vilja spela på Camp Nou”.

Mundo Deportivo har ett annat Serie A-namn för Barça under ”Bud på Pellegrini”. Romamittfältaren har kontrakt till 2022 och en utköpsklausul på 30 milj euro. Även Liverpool och Atlético uppges intresserade.

TYSKLAND

Kicker har inte oväntat EM i fokus i veckans sista nummer. En stor läsaromröstning visar att Frankrike är favorit. 40,5 procent har Frankrike som EM-vinnare. Närmast efter följer Tyskland med 23,3 procent och England med 9,2 procent. Sverige? I absoluta botten med Ukraina, Tjeckien och Slovakien på 0,1 procent.

Bild varnar för att det kan bli alkoholförbud på EM-matcherna i München. Allianz Arena har ännu inte fått klartecken av Bayerns förbundsregering. 14 000 åskådare kommer att tillåtas på matcherna. Enligt uppgifterna har ett eventuellt förbud mer att göra med bilden av de tyska läktarna som skickas ut till världen än med corona.

Transfermarkt har uppdaterat värdet på allsvenskans spelare. Mest värdefull är IFK Norrköpings Sead Haksabanovic (snart i Rubin Kazan) som värderas 5,5 miljoner euro (+1,5). Anel Ahmedhodzic ligger på fyra milj euro (+1). Hela listan här.

ÖVRIGT

BT (Danmark) gläds med beskedet att ribban för åskådare höjs på Danmarks EM-matcher på Parken. Tidigare har 15 900 åskådare gällt. Nu har regeringen lämnat klartecken till 25 000 åskådare. Det innebär cirka två tredjedelar (cirka 66 procent) av Parkens kapacitet på 38 000.

Sport-Express (Ryssland) har ryska parlamentsledamöter på krigsstigen igen. Först var det designen på Ukrainas tröjor, som inkluderar en karta med annekterade Krim-halvön. Nu är det ett uttalande från dansk polis som får de nationalistiska känslorna att svalla hos politikerna. I en intervju med BT uttrycker Peter Dahl, beredskapschef hos Köpenhamnspolisen, sin förhoppning om att slippa gästande ryska fans. ”Rysslands supportrar…de är inte att leka med. De kommer nog inte släppas in, så där har vi nog räddats lite”, säger Dahl, men påpekar att polisen ”planerat för worst-case scenariet”. BT: ”Och vad är det?”. Dahl: ”Om Ryssland möter Polen på Parken”. Ryska parlamentsledamoten Dimitry Svishchev reagerar. ”Det här är diskriminering baserad på etnicitet”, säger han. ”En ren provokation!”, säger parlamentskollegan och forna skridskoåkaren Svetlana Zjurova. En annan parlamentariker, gamla tungviktsboxaren Nikolaj Valujev är hånfull. ”Vi får hoppas att det danska avloppssystemet klarar av det kollektiva trycket från deras polis”, säger han.

The West Australian (Australien) tar tempen på damlandslaget, The Matildas. Den måste upp. De två första matcherna med nya förbundskaptenen Tony Gustavsson var laget iskallt: 2-5 mot Tyskland och 0-5 mot Nederländerna. Nu väntar Danmark i kväll och Sverige den 15 juni. Gustavsson poängterar att det är OS som gäller men också att tunga förluster tär. ”Vad som händer om vi inte vinner – låt säga att vi får en ny tung smäll och sen ytterligare en – är att pressen, de negativa känslorna och kanske bristen på tilltro från folk omkring oss, påverkar oss när vi ska spela OS”, säger Gustavsson.