"Oro för Ibra" – kan riskera ingrepp

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ömsar skinn. EM-premiärdagen till ära byter tidningen färg, från sin klassiskt rosa till azurblått. ”Vi är alla azzurri!” är budskapet som levereras i formen av ett hjärta. I kväll väntar match mot Turkiet. Och innan dess ska Andrea Bocelli sjunga ”Nessun Dorma”, Francesco Totti skjuta bollar till publiken och Frecce Tricolori flyga sina plan med grön, vit och röd rök över Olympiastadion. Det förmodade laget i kväll: Donnarumma – Florenzi, Bonucci, Chiellini, Spinazzola – Barella, Jorginho, Locatelli – Berardi, Immobile, Insigne. När GdS återvänder från de italienska molnen till jorden så är det med en duns. Under ”Oro för Ibra” kan man läsa om knäskadan för Zlatan Ibrahimovic. Läkningen går inte riktigt som den ska, menar tidningen. Det finns risk för ett ingrepp. Larmklockor ljuder inte på full volym ännu men signalerna inifrån Milan, och även Janne Andersson i går, väcker oro. En bedömning av skadan ska göras i slutet av juni. ”Kanske kommer en eller två veckors att få läggas till – i värsta fall ett kirurgiskt ingrepp”, skriver GdS, men påminner samtidigt om att det inte rör sig om en lika allvarlig skada som 2017.

Corriere dello Sport menar, med en vinkning till coronan, att det är ”Av med masken” för det italienska landslaget. ”På Olimpico i kväll kommer Italien att få veta hur mycket det är värt”. CdS har precis samma startelva som GdS. Vidare rapporterar tidningen att Granit Xhaka i stort sett är klar för Roma. Övergångssumman till Arsenal blir cirka 18 miljoner euro. Den 28-årige mittfältaren skriver på för fyra år. Kontraktet är värt 2,5 milj euro/året plus bonusar.

Il Messagero uppger att Liverpool är intresserad av Lazios mittfältare Sergej Milinkovic-Savic. Serben ses som en möjlig ersättare till Georginio Wijnaldum. Han väntas kosta cirka 60 miljoner euro.

Tuttomercatorweb skriver att Lecce är ute efter Marcus Rohdén. Den 30-årige mittfältaren har ett år kvar på kontraktet med Frosinone. I Lecce spelare också John Björkengren.

ENGLAND

The Sun använde nyhetsettan till ett populistiskt upprop inför EM. Under rubriken ”Kära grabbar” läggs Englands deltagande mot en bakgrund av inte bara tidigare prestationer utan också coronaåret. Även den senaste tidens kontrovers om spelarnas knästående vävs in, ”Det här är inte en tid för buande, bara hejande”. Lite extra hejande kan Harry Maguire behöva. Han är tillbaka i träning efter skada men enligt The Sun blir det inte spel i de två första gruppspelsmatcherna (Kroatien och Skottland). Maguire har som mål att vara tillgänglig mot Tjeckien. Det uppger även flera andra tidningar. The Suns sportetta är bara Jadon Sancho. ”It’s on – Jadon!” betyder att landslagsyttern nu är överens med Manchester United, uppgifter som dök upp under torsdagen. Enligt The Sun kommer 21-åringe att få en lön på 350 000 pund i veckan över fem år. Med allt inkluderat kan Sancho tjäna 91 miljoner pund, cirka en miljard kr, under kontraktstiden.

BBC Sport uppger att Manchester United fått ett första bud på Sancho nobbat av Dortmund. Budet ska ha varit på 78 miljoner euro. Dortmund vill ha 90+5 miljoner euro. Även tyska Sport1 uppger att ett första bud nobbats. Fortsättning lär följa.

Manchester Evening News förefaller så övertygade om en flytt att tidningen redan gör artiklar på eventuellt tröjnummer Sancho kan få i Man United.

The Times rapporterar att Premier League kommer att uppdatera VAR till kommande säsong. Linjen för offside blir tjockare. VAR-bedömningar väntas på det sättet blir mer i anfallande lags favör; de många kritiserade avblåsningarna för att en tå eller en armhåla varit för långt fram kan undvikas.

Daily Telegraph har några tränaruppdateringar. Paulo Fonseca är hoppfull om att bli presenterad som Tottenhams nya tränare redan denna vecka. Parterna är nära ett avtal. West Hams tränare är nära att skriva ett nytt treårskontrakt med West Ham.

Daily Mail berättar att de engelska spelarna har en bonus på 12 miljoner euro att dela på om de lyckas erövra EM-titeln. Det ger 461 000 pund per spelare, nästan 5,4 miljoner kronor.



SPANIEN

Marca levererar stridsrop från förbundskapten Luis Enrique, ”Vi ska kriga”. Attityden kom annars tydligast till uttryck när han blev tillfrågad om hur pressande situationen känts för honom. Luis Enrique svarar, ”Ärligt talat är det en barnlek sett till en del saker jag varit med om”. För två år sedan förlorade hans nioåriga dotter kampen mot cancer. Noterbart från träningen är att Spanien för närvarande också kör bubblor inne i EM-bubblan. Spelare på samma position hålls isär. ”Jordi Alba och José Gayà måste hålla tio meters avstånd. Detsamma gäller för högerbackarna, mittbackarna, målvakterna…vi försöker kontrollera det vi kan kontrollera”, säger Luis Enrique. Från huvudstaden rapporterar Marca bland annat att Marcelo tänker stanna i Real Madrid. 33-åringen har ett kontrakt som sträcker sig till nästa sommar.

Diario AS toppar med ett annat citat från Luis Enrique, ”Jag har sällan upplevt en sådan sammanhållning”. Inte sedan tiden i Barça B, lade han till. AS följer också upp vaccineringen av spelarna. Den kommer att ske i dag kl 10. De som tidigare fått en dos kommer att få Pfizer, de som inte tidigare fått kommer att vaccineras med Janssens endosvaccin. Sistnämnda gäller 13 spelare. Det aktualiserar också den oro kring bieffekter som Headlines tog upp i går (se under Spanien och Marca). Janssen är i Spanien inte heller rekommenderad för spelarnas ålder. I går testade för övrigt alla 39 spelare i de två bubblorna negativt för corona.

Cadena SER skriver att Álvaro Morata fortsätter en säsong till i Juventus. Den italienska klubben betalar miljoner euro i låneavgift till Atlético de Madrid.

Sport har med ett citat från Xavi på förstasidan: ”Jag känner mig redo att träna Barça”. Han lägger till, ”Jag kan klubben, miljön…men Koeman är tränare nu, det måste man respektera”. Xavi förlängde nyligen kontraktet med Al Sadd i Qatar. Sport skriver också att Barcelona har för många anfallare. Om Memphis Depay ansluter ha klubben tio anfallare till de tre platserna. Fyra kan försvinna. Braithwaite, Coutinho och Trinçao väntas lämna och även Ousmane Dembélé kan vara på väg bort om kontraktsdiskussionerna inte lossnar.

FRANKRIKE

L’Equipe har en lekfull och vacker förstasida som en hyllning om att EM ”Äntligen” är här. Ur det stora avsnittet om Les Bleus fångas också Kingsley Comans trassliga kontraktsdiskussioner i Bayern München in. L’Equipe skriver att Julian Nagelsmann hur som helst räknar med Coman kommande säsong och enligt tidningens uppgifter vill FC Bayern ha minst 100 miljoner euro för att sälja honom i sommar. Coman sägs sedan tidigare ha anlitat Pini Zahavi för att fiska runt bland Premier League-klubbar. Paul Pogba svarade på frågor i går och dementerade att han fått något nytt kontraktsförslag från Manchester United, som uppgifter gjort gällande. Han fick också kommentera det påstådda tjafset mellan Olivier Giroud och Kylian Mbappé efter matchen i tisdags. ”De enda spänningar vi har är i rygg och ben”, svarade Pogba och skrattade, ”Men för att komma till sakens kärna, jag antar att ni syftar på situationen mellan Olivier (Giroud) och Kyky (Kylian Mbappé), men där finns ingenting. Inte vad jag sett. Det kanske är något som vidareförmedlats felaktigt”. Vidare uppger L’Equipe att Everton varit i kontakt med Rudi Garcia i sin tränarjakt. Den tidigare Lyontränaren är ett av flera namn Everton intresserar sig för.

Le Parisien fångar upp Frankrikes president Emmanuel Macron som besökte Frankrikes uppladdning på Clairefontaine. Han pratade med bland annat med Kylian Mbappé, varpå frågan följde om landets president pratat klubbval med landets största framtidsstjärna. ”Nej, jag pratade inte om hans framtid”, svarade Macron, ”Men PSG vet hur man får honom att växa. Det är viktigt att han stannar, för PSG och för Ligue 1”. Macron gratulerade också N’Golo Kanté till CL-segern och frågade om han fortfarande har tre lungor.



TYSKLAND

Bild hävdar att Leon Goretzka när förhoppningar om att finnas med i den tyska startelvan mot Frankrike, trots att lagbasen Oliver Bierhoff sagt att han inte är redo till öppningsmatchen på tisdag. Vidare uppger Bild att Joshua Kimmich accepterat att spela högerback även om han helst vill vara med och styra spelet från sin ordinarie mittfältsposition. Men om taktiken slår tillbaka mot Frankrike väntas Kimmich internt väcka frågan om sin position igen.

Sport1 uppger att Manchester United är i kontakt med Kingsley Comans representanter. Prislappen är drygt 50 miljoner euro. Det håller inte L’Equipe med om, som menar att Bayern München i sommar vill ha det dubbla. Coman ses hur som helst som plan B om United inte kommer överens med Dortmund om Jadon Sancho. Tv-kanalen uppger att United bjudit 70 miljoner euro för Sancho men att Dortmund vill ha 95 milj euro. Det ligger ungefär i linje med BBC:s uppgifter. Vidare skriver Sport1 att Schalke beslutat sig för att tills vidare nobba bud på Ozan Kabak. Åtskilliga PL-klubbar uppges intresserade. Anledningen är att Schalke hoppas backen gör ett bra EM för Turkiet och därefter kan säljas till ett bättre pris. Den 21-årige mittbacken var under våren utlånad till Liverpool.



ÖVRIGT

Hungary Today (Ungern) följer upp det högljudda buandet av irländska spelare som knäböjde innan matchen mot Ungern i Budapest (se klipp här). Premiärminister Viktor Órban, populist långt ut på högerkanten, fördömer nu – de irländska spelarna! ”Om du är gäst i ett land, så bör du förstå dess kultur och inte provocera befolkningen”, säger Órban. Han ser problemet och skuldkänslor som ett problem för andra länder. ”Vi ungrare har inte denna börda”, menar Órban, ”Vi som inte varit slavägare kan inte hjälpa dem, det är meningslöst att de tar sin börda till fotbollsplanen”. Órban säger vidare att ”en ungrare knäböjer framför gud, sitt hemland och en tredje möjlighet är om han friar. I Ungern är allt annat knäböjande ett kulturellt främmande uttryck”.