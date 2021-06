Kicker: Sebastian Andersson slåss för karriären

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

TYSKLAND

Kicker drar på en intervju med Manuel Neuer inför matchen mot England. Han är inte nöjd ännu. ”Vi har nått ett delmål, men det är inte dit vi vill. Åttondelsfinal är inte målet. Vi vill spela i London igen”, säger han. Kicker: ”Det innebär semifinal och final?”. Neuer: (ler) ”Exakt, det är precis var jag menar”. Tidningen tar också notis om målvaktsrockaden bakom Neuer hemma i Bayern München: Nübel ut, Ulrich in. Längre in i dagens tidning finns en artikel om Sebastian Andersson. ”Hans framtid är oviss”, skriver tidningen om den knäskadade svensken, och fortsätter: ”Kickers granskning visar att Andersson, som i veckor plågades av benödem, lider av broskskador. Det var därför han besökte specialister i Nederländerna och Tyskland. Ett flertal behandlingar har inte löst problemet. En stamcellsbehandling är nu ett alternativ. Andersson slåss för att fortsätta sin karriär. FC Köln kan för närvarande definitivt inte räkna med anfallaren”, skriver tidningen. 29-åringen uttryckte nyligen sina förhoppningar om att satsa på VM 2022.

Bild tar upp det tyska laget mot England. Där finns Leon Goretzka i startelvan i stället för Ilkay Gündogan, och Thomas Müller tar tillbaka sin plats från Leroy Sané. Liksom Kicker har Bild följande startelva: Neuer – Ginter, Hummels, Rüdiger – Kimmich, Goretzka, Kroos, Gosens – Müller, Gnabry, Havertz.

Allgemeine Zeitung följer upp Arriyadiyahs artikel om Robin Quaison och en flytt till El-Attifaq. Enligt de saudiska uppgifterna är baslönen på motsvarande 2,2 miljoner euro per år plus bonusar.



ENGLAND

Daily Mirror döper om Mourinho till ”Bore-inho”, för Luke Shaw är trött på kritiken. ”Han behöver gå vidare”, säger Shaw som var Mourinhos hackkyckling i Man United och nu fått en svada av Mourinho igen under EM, där portugisen är krönikör för The Sun.

Daily Mail följer upp en annan besatthet: England, Tyskland och straffsparkar. I dag är rubriken: ”Pick in the mix”. Den står för att målvakten Jordan Pickford kan vara aktuell som en av de fem straffsparkläggarna för England när åttondelsfinalen mot Tyskland når sitt förutbestämda mål.

The Guardian tar ett annat ämne som berör landslaget till nyhetsettan. En granskning visar att bara på Twitter har över 2 000 kränkande kommentarer riktats mot spelarna i samband med matcherna sedan EM började. 44 av dem har varit tydligt rasistiska. Harry Kane, Raheem Sterling och förbundskapten Gareth Southgate nämns som särskilt utsatta för kränkningarna. Guardians frilansande transferspecialist Fabrizio Romano uppger att Arsenal förhandlar med Nuno Tavares agenter. 21-åringen, som också Napoli och Lazio är ute efter, vill till Premier League. Benfica vill i sin tur ha 15-17 miljoner euro för Tavares.

The Times uppmärksammar mer fotbollsrelaterat huvudbry för förbundskaptenen. ”Southgate ska kolla Mounts mentala status innan laguttagningen”, lyder rubriken. Mason Mount, liksom Ben Chilwell, är tillgänglig efter coronakarantän. ”Det har varit komplicerat. De har i princip fått träna helt på egen hand”, säger Southgate till ITV, ”Det är inte bara träningsdelen, men också den psykologiska aspekten (att ta hänsyn till)”.

The Sun menar att Graham Potter är den nionde tränaren som nobbar Tottenham. Enligt tidningens källor är Potter bara intresserad av att lämna Brighton om ett jobb bland någon av topp-fyra-klubbarna skulle dyka upp. Dessutom skulle han kosta 15 miljoner pund att lösa ut.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport toppar med att Belgien blir kvartsfinalmotståndare för Italien. Här finns en bild på Federico Chiesa och rubriken ”Lukaku, det står mellan oss”. Utrymme ges också till Milan transferaktiviteter. Mycket av dem kretsar kring Real Madrid. Brahim Diaz lånas med köpoption. Enligt transferexperten Fabrizio Romano och Sky Sport Italia är köpoptionen på 25 milj euro. Real Madrid får en återköpsklausul på 30 milj euro. Milan är dessutom intresserad av Álvaro Odriozola, Luca Jovic och Dani Ceballos – alla också med klubbadress Real Madrid.

Tuttosport låter liksom Gazzetta dello Sport Lukaku representerar Italiens kommande motståndare, rubriken är också densamma men den medföljande bilden på antagonisten är här på Chiellini och inte Chiesa. Bland smånotiser finns att Torino är intresserad av Niclas Eliasson, 25. Han ses som ett alternativ till Junior Messias i Crotone. Eliassons klubb Nîmes åkte ur Ligue 1 i Frankrike.

Sky Sport Italia bidrar med mer mercato. Roma blir av med en oönskad målvakt. Men det handlar inte om Robin Olsen, där enligt Corriere dello Sport ”mest trolig destination är Bundesliga”. Nej, i stället handlar Skys artikel om Pau Lopez. Marseille lånar både Lopez och Cengiz Ünder från den italienska klubben. I båda fallen finns en utköpsklausul, för Lopez på 15 och för Ünder på 12 miljoner euro.

SPANIEN

Marca tror att ”Det går!” för Spanien att ta sig vidare till kvartsfinal i EM. Det har landslaget inte gjort sedan 2012. I kväll väntar Kroatien. Tidningen tar även upp att Spanien polisanmält de grova hoten mot Álvaro Morata. På annat håll hävdar Marca att Barcelona är beredd att sälja Antoine Griezmann. Fransmannen har visat framfötterna i EM och om ett bra bud anländer så finns djupa hål i Barças kassa att fylla, påpekar tidningen.

Diario AS stridsrop inför kvällens drabbning är ”Vi måste vinna – ja, ja och ja”. Ringarna på vattnet av Roy Keans hårda ord om Portugals och Atléticos João Félix når också Spanien. ITV-experten kallade 21-åringen för en ”bedragare” efter gårdagens svaga insats. På annat håll skriver AS skriver att Real Sociedad inte kommer att leta någon anfallare i sommar – om inte Alexander Isak lämnar. Framgångarna i EM har ökat intresset för svensken. Real Sociedad lyckades inte sy ihop ett nytt kontrakt innan Isak lämnade för EM, men väntas enligt AS återkomma med ett nytt förbättrat erbjudande med en utköpsklausul på 80-90 miljoner euro. Den nuvarande klausulen är på 70 milj euro. Diskussioner väntas så snart Sverige är färdigt i EM och Real Sociedad är beredd att lägga fram flera olika lösningar för att behålla sin guldklimp.

Mundo Deportivo ser matchen mot Kroatien ”Som en final”. Tidningen uppmärksammar även att tränaren för Barcelonas damlag, Lluís Cortés, lämnar klubben efter årets trippel – liga, cup och Champions League.

FRANKRIKE

L’Equipe synkar EM med Tour de France. Kvällens åttondelsfinal mot Schweiz blir ”En bergsetapp”. Frankrike väntas ställa upp med en trebackslinje. Förväntad statelva blir, i ett 3-4-1-2: Lloris – Varane, Lenglet, Kimpembe – Pavard, Pogba, Kanté, Hernandez – Griezmann – Benzema, Mbappé. Noterbart är att Mbappé fortfarande står på noll mål. ”Jag tror inte han är frustrerad över att inte ha gjort mål ännu”, säger forne landslagsspelaren Djibril Cissé som påpekar att anfallaren redan varit central för laget och lägger till, ”För Kylian är det lite som om EM börjar nu”.

RMC Sport tror som L’Equipe på en trebackslinje för Frankrike, har också samma spelare i den förmodade startelvan (med Rabiot som utmanare till Hernandez plats), men väljer att kalla spelsystemet för 3-4-3 eller möjligen 3-5-2.

ÖVRIGT

La Dernière Heure (Belgien) jublar över ett ”Fe-no-me-nalt” Belgien (1-0 mot Portugal), men noterar också bekymrat skadorna för Kevin De Bruyne och Eden Hazard. Tränare Roberto Martinez säger att Belgien ”håller på att utvecklas till ett vinnande lag”, och menar att det är för tidigt att ge besked om de båda stjärnspelarna. ”Vi får vänta 48 timmar för att utvärdera skadorna korrekt”, säger Martinez. Eden Hazard kommer att stanna även om EM kan vara över för hans del. ”Jag är här som kapten, för att ge laget stöd. Det är en viktig roll även om jag inte är på planen. Jag kommer oavsett att stanna med laget”, säger Hazard.

A Bola (Portugal) tröstar sig efter uttåget för de regerande mästarna med ”Vi har alltid Paris”. Det var där Portugal för fyra år sedan vann EM.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) toppar sporten med ”Vilken dag…”. För medan Verstappen vann i F1 och Van der Poel tog ledartröjan i Tour de France, så åkte Nederländerna ut ur EM med dunder och brak (0-2 mot Tjeckien). Trots det röda kortet på De Ligt är det målvakten Maarten Stekelenburg som får lägst betyg, 4,5 av 10. Samma låga betyg får hårt kritiserade förbundskaptenen Frank De Boer.