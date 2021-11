Italien fruktar Sverige - "Psykologiskt värst"

Rubrikämne i rött.

Om svenskar i grönt.

Podden Fotbollskanalen Headlines är redan ute där poddar finns.



ITALIEN

Corriere dello Sport grimaserar illa. Italiens VM-plats ”Hänger i en tråd”. Bara oavgjort i går (0-0 mot Nordirland). Det innebär arrivederci till VM-platsen – för den tog Schweiz – nu väntar playoff i stället. ”Vi vet inte längre hur man gör mål. Oavgjort har bivit vårt normaltillstånd”, beklagar sig CdS-profilen Ivan Zazzaroni. Men förbundskapten Roberto Mancini har inga tvivel. ”Vi tar oss till VM i mars och kanske vinner vi VM sedan”, säger han. Inför den stundande playoff-lottningen (26 november) har tidningen rubriken ”CR7, Zlatan och Lewa – italienska mardrömmar” . Portugal, Sverige och Polen är lagen att undvika.

La Gazzetta dello Sport – som på förstasidan har rubriken ”Vilken mardröm (men det är inte över ännu)” – skalar ner skräcklottningen ytterligare. ”Risken är att möta Portugal eller Sverige, som slog ut oss i playoff 2017”, skriver tidningen redan i ingressen till en artikel om Italiens fortsatta äventyr. ”På pappret är bara Portugal lika starka som oss”, analyserar GdS, och går sedan vidare med att konstaterar att mycket hänt sedan EM, ”Vi har tappat mycket säkerhet sedan dess. Psykologiskt vore den värsta mötet med Sverige, som gjorde oss så illa 2017”. Ett VM utan Italien igen ses som en kulturskymning. ”Ett italienskt barn som började grundskolan 2015 riskerar att gå färdigt gymnasiet utan att ha fått heja på sitt Italien i VM förfasar sig tidningen, och fortsätter: ”Det är inte en apokalyps, men det skulle påminna om det”. Det anspelar på att tidningen efter chockförlusten mot Sverige 2017 använde rubriken ”Apokalypsen är här”. För samtidigt understryker tidningen att detta Italien är något helt annat än 2017, med ”en pålitlig förbundskapten, ett spel och en sammanhållning i truppen. I dag har vi allt men måste brådskande återfinna det”. GdS tycker bästa vägen är Finland i semifinal och Wales eller Ryssland i final. Att notera efter Nordirlandmatchen: hårt kritiserade Janne Andersson fick 5 av 10 i betyg efter Spanienmatchen. Roberto Mancini får 4. Det får även Insigne och Jorginho. Från transfermarknaden uppger Gazzetta dello Sport att Lille satt en prislapp på 35 miljoner euro för Renato Sanches. Milan vill accelerera förhandlingarna med den franska klubben, som det finns goda relationer till. Portugisen ses som en ersättare till Franck Kessié som ser ut att lämna till sommaren.

ENGLAND

Daily Mirror kuskar runt bland obskyra referenser. ”Cool4Qats” binder samman en bortglömd Squeeze-låt (Cool for Cats) med Harry Kanes målskörd i går kväll och att England ytterst enkelt säkrade sin plats i Qatar-VM (10-0 mot San Marino).

The Guardian använder svulstiga ”For Kane and country”, och delar sedan ut 9 av 10 i betyg till fyramålsskytten Kane. Ungtupparna Emile Smith Rowe och Bukayo Saka får 8. Qatar får därefter oönskad uppmärksamhet på Guardians sportetta med Amnestys senaste rapport.

Daily Telegraph hävdar att truppspelare i Man United känner sig frustrerade och vilseledda. Trots dåliga resultat håller sig tränare Ole Gunnar Solskjaer till samma grupp av spelare. ”Donny van de Beek, Jesse Lingard, Dean Henderson, Eric Bailly, Alex Telles, Diogo Dalot, Juan Mata och Anthony Martial inledde alla säsongen med förväntningar på mer speltid”, anmärker tidningen. Telegraph noterar också en pik från Serie A-bossen Paolo Dal Pino till Amanda Staveley, som ledde övertagandet av Newcastle United. ”Om damen har föredragit att investera i Newcastle hellre än Inter eller Milan, så noterar vi att hon uppskattar små bilar och inte Formel 1-bilar”, säger Dal Pino. Uttalandet kommer som ett svar på att Staveley tidigare ska ha sagt, ”Vi kollade på Inter men problemet var att ligastrukturen var en röra”.

Manchester Evening News slår fast att Erik ten Hag är mest populär band Man United-fans som ersättare till Solskjaer. I MEN:s omröstning fick Ten Hag 36 procent av rösterna, Zinedine Zidane 19 procent, Brendan Rodgers 13 procent. Solskjaer kvar resten av säsongen fick också 13 procent, Ralph Rangnick 12 procent och Mauricio Pochettino åtta procent.



SPANIEN

Marca får knappast plats med större siffror på förstasidan. ”2023”. De står för att Real Madrid är nära att förlänga kontraktet med Luka Modric. Transferspecialisten Fabrizio Romano håller med. Den 36-åriga kroatens nuvarande kontrakt går ut i sommar.

Diario AS lockar med ”Generation Qatar”. Fokus är på de unga spanska spelarna, ”15 av de 26 debutanterna under Luis Enrique är under 25 år”. AS noterar att Kosovare Asllani närmar sig comeback. ”Ren och skär lycka att röra bollen igen”, skriver hon på Instagram. Efter knäskadan i slutet av september talades om två-fyra månaders frånvaro. AS tror nu på mindre än tre månader, vilket skulle innebära en comeback en bit in i december. Asllani ser oavsett ut att missa VM-kvalmatcherna i slutet av november.

Sport gillar ”Jordskalvet Dani Alves”. I går genomgick han läkarundersökning hos Barcelona och gjorde sitt första träningspass. ”Med Barças tröja på mig känner jag mig som en superhjälte”, säger han. Den 38-årige brassen får tröja nummer åtta. Han kommer att vara Barças lägst betalda spelare. Tidningen gör också notis på ESPN:s uppgifter om att Barça fiskar efter Cesar Azpilicueta i Chelsea.

FRANKRIKE

L’Equipe blickar mot Helsingfors där Frankrike ska spela sin avslutande VM-kvalmatch ”För nöjes skull”. Men för Finland betyder den VM-playoff eller inte, och Frankrike mönstrar ett hyfsat starkt lag. Startelvan väntas vara: Lloris – Koundé, Upamecano, Lenglet – Pavard, Kanté, Tchouaméni, Digne – Coman, Mbappé, Griezmann.

RMC Sport följer i Hamraoui-affärens spår. Måndagens stora besked var att Eric Abidal ska kallas till förhör. Hans advokat Olivier Martin säger att den forne Barcelonaspelaren självfallet kommer att åtlyda en kallelse men också att ”Abidal förstår inte hur han direkt eller indirekt kan vara kopplad till detta överfall”. RMC Sport uppger vidare att omklädningsrummet i PSG, där Amanda Ilestedt spelar, är splittrat kring Aminata Diallo, som först greps för inblandning i attacken men senare släpptes. Varken Hamraoui, som skadades vid överfallet, eller Diallo spelade mot Lyon i helgen och kommer inte heller att spela mot Real Madrid i veckan. En del spelare tycker det är orättvist att Diallo inte är med, andra att alla tvivel i ärendet om Diallo ska vara försvunna först.

Le Parisien noterar att Neymar inte kommer till spel i Brasiliens tungviktsmöte med Argentina natten till onsdag. PSG-spelaren har problem med ett lår, rapporterar det brasilianska förbundet (CBF). Brasilien är redan VM-klart.

TYSKLAND

Sky Sport stryker ett streck över Barcelona i jakten på Karim Adeyemi. Den spanska klubben har inte råd med drygt 35 miljoner euro som den heta RB Salzburg-anfallaren kostar. Dortmund ligger fortfarande bäst till, medan Bayern München och RB Leipzig ses som outsiders.

Bild uppger att Bayern Münchens målvakt Manuel Neuer redan för ett halvår sedan förhörde sig om läget med Qatar och Qatar Airways som sponsor. Han ska ha ställt kritiska frågor med anledning av mänskliga rättigheter och arbetsvillkor i landet. Flera spelare hoppas enligt Bild på att kontraktet med Qatar, som går ut 2023, inte förnyas. Supportergrupper har vid flera tillfällen protesterat mot avtalet. På annat håll ringar tidningen in tre Kölnspelare som måste lyfta sig. En av dem är Sebastian Andersson. ”Ett mål och en assist på elva matcher är alldeles för lite”, påpekar tidningen.

ÖVRIGT

Algemeen Dagblad (Nederländerna) vet att mycket står på spel i kvällens avgörande VM-kvalmatch mot Norge. ”Qatar eller katastrof?”, skulle dagens rubrik hjälpligt kunna översättas (fast ”kater” betyder baksmälla). ”En Dagen D för landslaget”, understryker tidningen.

A Bola (Portugal) hävdar att förbundskapten ”Fernando Santos sitter säkert”, i alla fall över playoff. Record håller med om att Santos sitter säkert för nu, men trycker på att spelarna är trötta på taktiken, som ses som ålderdomlig. Vidare skriver Record att storklubbar kretsar kring Darwin. Juventus, Inter, Milan, Man City och Newcastle påstås alla intresserade av den 22-årige Benficaanfallaren. Man får gissa på ett naturligt urval.

APS (Senegal) meddelar att Nampalys Mendy vill lämna Leicester. ”Det är normalt, logiskt, jag hoppas lämna, jag hoppas det lyckas, men jag får ha tålamod”, säger den 29-årige mittfältaren under landslagssamlingen. Mendy har hamnat i frysboxen på King Power Stadium.