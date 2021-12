Zlatan i nya boken: "Allt var klart med Napoli"

Rubrikämne i rött.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport lockar i dag med Zlatan Ibrahimovic på bild i kampen mellan Milan och Inter som jagar Napoli i toppen. Tidningen lockar också med ett utdrag ur Ibras nya självbiografi ”Adrenalina”, som släpps i Italien i morgon (den 8 december i Sverige). I utdraget berättar Ibrahimovic om hur nära han var Napoli 2019, när han fortfarande var i Los Angeles. Ibrahimovic såg en dokumentär om Diego Maradona och blev tagen av stämningen. ”Jag kände hur adrenalinet pumpade, här vid venerna i halsen. Dunk, dunk, dunk… Jag ringde genast Mino (Raiola, min anm): ’Ring Napoli. Jag vill till Napoli’. ’Till Napoli?’, ’Ja, jag ska spela för Napoli’, ’Men är du säker?’, frågade han mig förvånat. ’Vill du att jag ska fortsätta spela? Mitt adrenalin är Napolifansen. Jag ska dit, och locka 80 000 åskådare till varje match och vinna ligan som under Diego. Alla kommer att bli galna över att vinna scudetton. Det är mitt adrenalin’. Vi pratade med klubben, förhandlade och kom överens. Allt var klart. Jag skulle till Napoli. Tränaren var Carlo Ancelotti och honom kände jag bra, vi var i Paris tillsammans. Han var överlycklig att vi skulle ses igen, vi talades vid nästan var dag. Han förklarar hur han ville att jag skulle spela”. Allt rasade i december. Ibrahimovic skriver enligt Gazzettans utdrag: ”Dagen när jag skulle skriva på för Napoli, den 11 december, sparkade president De Laurentiis Ancelotti. Mitt i säsongen. Jag fick en dålig känsla. En negativ signal. Jag kan inte lita på den här presidenten. Någon som gör så kan inte ge mig och truppen stabilitet. Och sedan visste jag att Rino Gattuso, även om han är en vän, hade behov av en annan typ av anfallare för sitt 4-3-3. Dessutom hörde han inte av sig. Avtalet var över. Några dagar senare ringde Mino och jag frågade: ’Var behövs jag mest? Vilket lag är mest i skiten’. Jag letade inte efter ett lag, jag letade efter en utmaning. ’Milan förlorade med 0-5 i Bergamo’”. Det var svaret från Raiola. Ibrahimovic bad honom att kontakta Milan. Flytten tillbaka till Italien säkrades. Gazzettans utdrag kommer samma dag som Milan spela match igen. Ibrahimovic väntas starta i den rödsvartrandiga tröjan mot Genoa.

Corriere dello Sport skriver med stora röda bokstäver att ”Paulo väckte Juve”. Pauolo Dybala ledde Juventus till en efterlängtad seger (2-0 mot Salernitana). Dejan Kulusevski var, trots en assist, inte alls lika ledande. Han får 5,5 av 10 i betyg av CdS och 6 av Gazzetta dello Sport. Men tränare Max Allegri, som vid ett flertal tillfällen tidigare offentligt tillrättavisat svensken, försvarar honom. ”Dejan gjorde en bra match, och Kean var också till nytta. Kulusevski är bara 21 år gammal, inte 25 år med 300 matcher i Juve bakom sig. Ungdomarna kan bara bli bättre, med lite hjälp från de som är mer erfarna. Sedan kommer resultaten att få oss att växa snabbare”, säger Allegri – varpå CdS skriver ”Är det en visshet, en prognos eller en förhoppning?”.



ENGLAND

Daily Mirror laddar upp inför kvällens Mersyesidederby med huvudpersonen Rafael Benítez. ”I’m a Blue now”, säger Evertontränaren på frågan om han kommer att bekräfta applåder från Liverpoolfans. Där var han en gång hjälte. I Everton var han bespottad redan när han kom. Det har inte blivit bättre med en spiral av negativa resultat. Nu fruktar fansen en förödmjukelse i derbyt.

Daily Telegraph fångar upp en annan PL-profil som i kväll möter sina gamla fans under kontroversiella former. Man Citys Jack Grealish ställs mot sitt hjärtas klubb Aston Villa. ”Jag var lite förvånad över de negativa reaktionerna när jag lämnade. Jag har aldrig velat ha en förgiftad relation med någon där. Jag hade inte varit i City utan Villa”, säger Grealish. Den sista meningen säger en del om varför flytten skaver för Villafans. Han berättar också att han förra året kunde hamnat i Manchester United i stället. ”Jag var nära men i slutändan hände ingenting”, säger Grealish. Mer United: Telegraph största rubrik är om att Italiens förbundskapten Roberto Mancini är ett namn för Manchester United i sommar. Uppgifterna kommer med vinjetten ”exklusivt”. Men Mancini är i inte ett nytt namn i ryktessvängen. SportBild-journalisten Christian Falk nämnde för ett par veckor sedan att Mancini tackat nej till en förfrågan från United.

The Guardian har ett par resultatrubriker. ”England löpte amok”, berättar att damlandslaget satte ett nytt målrekord (20-0 mot Lettland). ”Pukki power” skvallrar om att finländaren fixade poängen åt Norwich (1-1 mot Newcastle). Chelseas tränare Thomas Tuchel medger att Andreas Christensen bänkats på grund av de strandade kontraktsförhandlingarna. Men han tror inte det skadar förhandlingarna. ”Nej, tvärtom. Vi hoppas att det påverkar kontraktssituationen lite (positivt)”, säger Tuchel, och menar att alla parter vill samma sak, förlänga. Han sätter ytterligare press på dansken: ”Vi har väntat länge på en bekräftelse, och det är upp till Andreas att agera. Som han agerar på planen måste han också agera vid sidan av, för han säger att han älskar klubben och vill stanna”. Noterbart är också att Chelsea på sin officiella hemsida gjort en artikel på citaten. Ytterligare en markering. Kick It Out, som arbetar för inkluderande och mot diskriminering, har reagerat starkt på kommentarer i Qatarägda BeINSPORT. Den egyptiske fotbollslegendaren Mohamed Aboutrika sa i en uppmärksammad tv-sändning att homosexualitet var ”mot människans natur”. Hans långa utläggning om att muslimska spelare bör bojkotta Premier League’s Rainbow Laces-kampanj passerade oemotsagd (se klipp här). Kick It Out fördömer uttalandena, anklagar BeIN Sport för att elda på homofobi samt ifrågasätter om HBTQ-personer kan resa till VM i Qatar.

Daily Mail viker störst utrymme åt Newcastles senast misslyckade försök att vinna en match men också åt Gabriel Magalhães lyckade försök att skrämma iväg rånare. Det skedde i hans eget garage. En av dem hotade Arsenalspelaren med basebollträ och har nu dömts till fem års fängelse.



SPANIEN

Antena 3-programmet El Hormiguero gästades av Gerard Piqué på tisdag kväll. Barcelonabackens citat dyker upp på alla sportsajter. Sport tar fasta på ”Jag dör hellre än spelar för Real Madrid”. AS nämner relationen till Xavi, ”Jag vet inte om det är bra eller dåligt att Xavi har varit en lagkamrat. Men det sätter större press på ett bra sätt. Man kan moraliskt inte svika honom. Han vet nivån jag kan nå och ger jag honom inte den känslan sviker jag”. Marca har med betyget Piqué sätter på Vinícus Jr. ”Den här säsongen, på en skala från 1-10, ger jag honom 9”.

Marca har passande nog också stjärnskottet på förstasidan under rubriken ”Vinícius mot Torumalet”, bergstoppen. Real Madrid har ett tufft program framför sig: Athletic i kväll, Real Sociedad på lördag och Inter på tisdag. ”En final var 70:e timme”, so Marca uttrycker det. Över en helsida i papperstidningen trycker Marca på att Barcelona vill värva en ny högerback i sommar och att Cesar Azpilicueta är förstavalet. Xavi litar inte på Sergiño Dest och Dani Alves är en temporär lösning. Azpilicuetas kontrakt går ut i sommar, han har erbjudande från Chelsea att förlänga men Barça hoppas kunna locka 32-åringen tillbaka till Spanien.

Sport har många transferuppgifter kring Barça. Tidningen drar stort på att Barcelona kan kan tänka sig max betala 40 miljoner euro för Ferran Torres. Tyska Sky Sport uppgav tidigare i veckan att Barça redan är överens med 21-åringen men att Manchester City ville 80 milj euro. Vidare uppger Sport att Barça haft en ny kontakt med Chelsea om Timo Werner och Hakim Ziyech. Enligt tidningen kan Londonklubben tänka sig att låna ut en av de två. Slutligen skriver Sport också att PSG arbetar hårt på att värva 17-åriga löftet Diego Almeida från Barças akademi. Enligt Esport3 erbjuder PSG en årslön på 200 000 euro. Även Bayer Leverkusen har gett Almeida ett erbjudande. Spot menar att mittbacken helst stannar. Han har kontrakt till 2023 som Barça är beredd att förbättra.

Mundo Deportivo uppger att Barcelona gett Ousmane Dembélé ett ultimatum. Inom två veckor måste han ha bestämt sig om han vill förlänga eller ej. Barça tror att Dembélé vill stanna men att hans agent har andra planer. 24-åringen kan börja förhandla med andra klubbar i januari då kontraktet går ut i sommar.

El Correo noterar att Alavés vann i cupen (3-1 mot Unami). Men det är inte klackarna i taket för det. Betygen är låga. Även för John Guidetti som gjorde sitt fösta mål på sju månader. Han får 2 av 5 i betyg. ”Svensken saknar gnista och rytm, men visade vid några tillfällen prov på bra spelförståelse”, skriver tidningen.

Estadio Deportivo tror Ludwig Augustinsson får chansen i kväll. Sevilla möter Córdoba i cupen. Svensken har gjort gott intryck när han fått chansen i sin nya klubb, men Marcos Acuña, som är förstaval på vänsterbacksplatsen.

FRANKRIKE

L’Equipe uppmärksammar att PSG och Lionel Messi är ute efter att sola sig i glansen av sin egen förträfflighet i kväll. Dels ska Nice besegras och greppet i som ligaledare stärkas ytterligare. Dels kommer Lionel Messis Ballon d’Or och Gianluigi Donnarummas Trophée Yachine (målvaktspriset i Lev Jasjins namn) att triumferande presenteras för publiken. Båda spelarna väntas också starta kvällens match. På tal om kvällens Ligue 1-matcher, Gabriel Gudmundsson är tillbaka i Lilles trupp. Svensken har missat de tre senaste matcherna på grund av skada. Han väntas börja på bänken mot Rennes.

RMC Sport sätter ljuset på ännu en incident i Ligue 1. Troyes fördömer rasistiska tillmälen mot Suk Hyun-jun från Olympique de Marseille. Matchen i söndags spelades inför tomma läktare, efter publikens uppträdande i matchen mot PSG för en dryg månad sedan. Mikrofoner nära OM:s avbytarbänk fångade upp rasistiska kommentarer. OM har bett om ursäkt. Ligans disciplinkommitté kommer att behandla ärendet.

TYSKLAND

TZ pratar med superagenten Pini Zahavi, rådgivare till Robert Lewandowski, som inte oväntat sällar sig till skaran som tycker polacken skulle fått Ballon d’Or i måndags. ”Stort grattis till Messi, en imponerande spelare och en evig fotbollslegendar, men Ballon d’Or 2021 tillhör inte honom. Inte den här gången. Ballon d’Or tillhör Robert Lewandowski”, säger Zahavi.

Watson pratar i sin turn med Ballon d’Or-generalen Pascal Ferré som inte stänger dörren för att Robert Lewandowski kan få utmärkelsen retroaktivt. När Lionel Messi tog emot årets pris påpekade han att polacken borde fått priset för 2020, pandemiåret då France Football valde att inte dela ut priset. ”Det Messi sa var vänligt och smart. Jag tycker inte vi ska ta besluten för snabbt. Vi kan tänka på det och samtidigt respektera Ballon d’Or:s historia, som baseras på röstande. Vi kan inte vara säkra på att Lewandowski hade vunnit förra året eftersom det inte var någon omröstning. Men ärligt talat hade Lewandowski haft en sto chans att vinna förra året”, säger Ferré, som också berättar att han själv röstade på Lewandowski i år.

Sky Sport varnar för att Bundesliga närmar sig spel inför tomma läktare. Under torsdagen tas beslut som kan innebära så kallade spökmatcher över hela landet på grund av skärpta coronarestriktioner. Toppmatchen Dortmund-Bayern München riskerar redan att minskas från 56 000 till 26 000 åskådare på grund av lokala restriktioner. RB Leipzig, som i går ställde in träningen på grund av coronafallen i kubben, är en av klubbarna som redan tvingas spela inför tomma läktare. Bayern München tvingas också till tomma läktare den närmaste tiden, band annat mot Barcelona den 8 december. Även i Frankrike finns fruktan bland klubbar för stängda läktare framöver, rapporterar L’Equipe i dag.