Svanberg hyllas - men Abraham rasar efter incident med svensken

ITALIEN

Corriere dello Sport tycker det börjar bli ”Trångt” i ligatoppen. Ligaledaren Napoli tappade poäng (2-2 mot Sassuolo) samtidigt som både Milan (3-0 mot Genoa) och Inter (2-0 mot Spezia) vann. Milanoklubbarna närmar sig. Men bortanför topplagen blev en svensk matchhjälte. Mattias Svanberg avgjorde för Bologna (1-0 mot Roma) och CdS har honom som matchens lirare. Förutom målet noterar tidningen att ”även i andra halvlek både försvarade och anföll han, och visade att han verkligen blivit en betydande ’tuttocampista’”, det vill säga mittfältare som funkar överallt på planen. Svanberg får 7,5 av 10 i betyg. Samma betyg får han i Gazzetta dello Sport. Enligt uppgift hade Manchester City scout på plats. Svanberg hamnade också i fokus av andra anledningar. Tammy Abraham sprang in i honom, fick ett gult kort och är nu avstängd i stormatchen mot Inter. Romaanfallaren är rasande och menar att det var svenskens fel. ”Jag fick ett gult kort och missar nästa match för detta…när det var jag som blev blockad och oschysst stoppad”, skriver Abraham på Instagram Stories till ett klipp på incidenten. Il Messagero beklagar sig över lagets insats, ”Roma, var är grintan?” (typ ”jävlarannamma”).

La Gazzetta dello Sport menar att ”Milan och Inter har något att skrika om”, med bild på vrålande matchhjältar: Junior Messias respektive Lautaro Martínez. Messias svarade för två mål men det var Zlatan Ibrahimovic som inledde målskyttet med en frispark. Och hur förklarar han Milans nivåhöjning sedan han anlände? ”Värva Ibra och jag tar med mig magin”, säger han, och signalerar att han är beredd att förlänga kontraktet nu när Stefano Pioli är klar. Tränaren själv säger: ”När jag förlängde var Zlatan den enda spelaren som skrev ett meddelande till mig, han skrev ’Grattis mister, en välförtjänt förlängning, men nu…’”, vilket enligt GdS syftar på att Ibrahimovic hela tiden har fokus på nästa uppgift. Uppgiften i går skötte han bra i den timme han spelade. ”Zlatans lungor är organ som ska behandlas som ädelstenar: med stor försiktighet”, skriver tidningen om bytet. Ibra får 7 av 10 i betyg både i GdS och CdS. ”Välkomna till Zlatans karusell. När allt snurrar kring honom går saker och ting bra”, skriver GdS. Det snurrar inte bara på plan. Ibrahimovic fällde några hårda ord om Marco Materazzi igen i en intervju med Corriere della Sera i går. Vips, så svarade italienaren på Instagram med att visa upp bucklor som han men inte Ibrahimovic vunnit, vilket GdS uppmärksammar.

ENGLAND

Daily Mirror summerar läget på Merseyside: ”Salah med dubbel – Benítez i trubbel”. Men det är inte bara Evertons impopulära tränare som är i trubbel efter det senaste bakslaget (1-4 mot Liverpool). Luttrade årskortsinnehavare på Goodison har aldrig varit med om en mer förgiftad stämning, skriver Liverpool Echo. Och ilskan riktar sig mot högre höjder än Benítez. ”Sack the board”, skanderade fansen upprepade gånger i går. Enligt Football Insider är jobben i fara denna vecka både för Benítez och sportchefen Marcel Brands.

The Guardian kallar gårdagens match för ett ”Demoleringsderby”. På sportettan finns också plats för ”Silvas service”. Bernardo Silva fixade Man Citys seger (2-1 mot Aston Villa). Pep Guardiola går inte med på att portugisen är en av de bästa i ligan för närvarande. ”Han är bäst”, säger Citytränaren. Chelseas tränare Thomas Tuchel var inte lika belåten trots seger (2-1 mot Watford) och bibehållen ligaledning. ”Vi stal tre poäng. Det är inget att snacka bort. För första gången känner jag att vi tog en turseger”, säger Tuchel. Dessutom fick Chelsea en skada igen (Trevoh Chalobah) och Saúl var usel igen. Better not call Saul.

Daily Telegraph berättar att Ralf Rangnick under onsdagen inledde sin sejour i Manchester United. Han inspekterade anläggningar men har ännu inte pratat med nuvarande interimtränaren Michael Carrick, som leder laget mot Arsenal i kväll. Att de ännu inte pratats vid bekräftar också Carrick.

Daily Mirror uppger att Rangnick kommer att ha 100 miljoner pund att spendera på förstärkningar i januarifönstret. Amadou Haidara och Christopher Nkunku i hans gamla klubb RB Leipzig ses som potentiella värvningar. Erling Haaland är ett mål till sommaren.

The Times uppmärksammar Antonio Contes syn på sitt nya tränarjobb i Tottenham. ”Det här är min största utmaning”, säger han. Han ser inte den närmaste tiden som rosaskimrande. ”Den här säsongen måste vi försöka vara konkurrenskraftiga, i alla fall fajtas. Att titta upp och inte mot mitten eller ner”, säger Conte. I kväll väntar Brentford hemma.

SPANIEN

Marca konstaterar att ”Real Madrid kommer undan” (1-0 mot Athletic Club). Både på planen och i tabellen. För segern satt hårt inne samtidigt som försprånget till Atlético nu är, sju poäng, med en match mer spelad. På tal om Atlético, Marca uppger att Jan Oblak är på väg att förlänga. Målvaktens agent väntas till Madrid inom de närmaste veckorna. Oblaks nuvarande kontrakt sträcker sig till 2023. Båda parter är intresserade av en förlängning.

Diario AS konstaterar att Courtois har ”Guldhandskar”. Det var han som räddade Real Madrid i går kväll. AS ger sig också ut i transferdjungeln. Pini Zahavi har letat klubb åt Robert Lewandowski ett tag. Enligt AS har polacken nu bett rådgivaren att lösa det med Real Madrid. AS har också en oväntad destination för Xavi Simons. Den 18-åriga stortalangen sägs på väg bort från PSG, med en återkomst i Barcelona som en möjlig lösning. Men nu rapporterar AS att Simons kan hamna i…Skottland. Rangers nya tränare Giovanni van Bronckhorst är angelägen om att värva landsmannen och ser honom som en blivande nyckelspelare. Kontakter är redan tagna med agenten Mino Raiola och Rangers är beredd att köpa Simons i januari.

El Mundo uppmärksammar att Real Madrid-fansen skanderade att Karim Benzema skulle haft Ballon d’Or, och lagkamraten Thibault Courtois håller med. ”Benzema förtjänar Ballon d’Or. Det verka som den i år var indelad efter två turneringar (Copa América och EM) och de tittade bara på det och inte hela året”, menar belgaren.

Sport struttar glatt runt med ”Värvningar – ja!” på förstasidan. Barça har plötsligt fått ekonomiskt utrymme för kvalitetsvärvningar både i januari och till sommaren, menar Sport. Ferran Torres har enligt tidningen högsta prioritet, men även César Azpilicueta, Timo Werner, Hakim Ziyech, Dani Olmo och Karim Adeyemi nämns.

Estadio Deportivo såg Sevilla komma undan med en knapp cupseger (1-0 mot Córdoba). Ludwig Augustinsson fick chansen från start men tog den inte. Betyget är bara 4 av 10. Landslagskollegan Alexander Isak fick varmare omdöme för sitt inhopp i Real Sociedads cupseger, trots att han blev mållös (4-0 mot Panaderia Pulido). ”En ostoppbar tsunami”, beskrivs hans inhopp av Mundo Deportivo. Viktigare uppgifter väntar Isak: Real Madrid på lördag.

FRANKRIKE

L’Equipe kallar Gerson för ”Silverblixten”. Hans mål i går förde upp Marseille på andra plats, ”silverplats” (1-0 mot Nantes). I Paris snackas det guld i stället. Ballon d’Or firades på Parc des Princes före avspark men PSG glänste inte ikapp (0-0 mot Nice). Huvudpersonen själv, Lionel Messi, spelade falsk nia och får matchens svagaste betyg, 3 av 10. Han delar det med Kylian Mbappé. Det är andra matchen i rad som den franske superstjärnan tilldelas betyget 3.

Le Parisien uppmärksammar Corriere della Sera-intervjun med Zlatan Ibrahimovic och hans uttalanden som berör PSG. Tidningen gör det med viss ironi. ”Det stämmer att jag rådde Mbappé att flytta. Han behöver en mer strukturerad miljö, som i Real Madrid. Men jag sa också till PSG:s president att inte sälja honom”, sa Ibra, varefter Le Parisien i papperstidningen kommenterar Zlatans aningen motsägelsefulla uttalande med, ”Det är inte lätt att hänga med alla gånger…”.

RMC Sport berättar att Fiorentina är i förhandlingar med Lille. Den italienska klubben vill köpa Jonathan Ikoné i januarifönstret. Enligt transferexperten Fabrizio Romano ligger budet på 15 miljoner euro och personliga villkor är redan överenskomna med den 23-årige offensiva mittfältaren/anfallaren.

TYSKLAND

Kicker tar sig an toppmötet Dortmund-Bayern under rubriken ”Attack mot anfall”, Haaland mot Lewandowski. Dortmund, en poäng efter Bayern, slår sig för bröstet. ”Har man vunnit 17 av de 20 senaste matcherna ska man ha självförtroende”, säger klubb-vd:n Hans-Joachim Watzke. Nya nationella direktiv om tomma läktare kan komma under torsdagen, men lokala myndigheter räknar med begränsad publikkapacitet på Dortmunds match. Enligt Kicker 27 000 åskådare. Haaland är tillbaka från skada och väntas nu starta (förmodade startelvor). En som helt fallit bort från Dortmunds lagdiskussioner är supertalangen Youssoufa Moukoko. 17-åringen har drabbats av bakslag efter bakslag sedan sommaren. Nu meddelar Dortmund att han dragit på sig en hamstring och inte kan spela mer i år.

Bild uppger att Ralf Rangnick cashar in en rejäl bonus om han lyckas locka Erling Haaland till Manchester United. Enligt tidningen handlar det om tio miljoner euro. Rangnick är för närvarande interimtränare men blir i sommar konsult åt klubben.