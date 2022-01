Real Sociedad vägrar släppa Isak

Headlines Blogg 08:40

SPANIEN

Diario AS har en uppföljning på ryktena om Alexander Isak. Engelska The Athletic uppgav i måndags att svensken är ett hett alternativ för Arsenal, men att Londonklubben vill få prislappen sänkt. Utköpsklausulen är på 90 miljoner euro. Men AS skriver nu att Real Sociedad inte har några som helst planer på att förhandla. ”Real Sociedad lyssnar inte på några bud. Det är 90 miljoner euro eller inget som gäller. Det stärks också av den svenske spelarens eget intresse att fortsätta i klubben till åtminstone säsongen slut”, skriver tidningen. Real Sociedad uppges känna lugn över situationen.

Estadio Deportivo skriver triumferande om ”Den utvalde Martial”. I drygt två månader har Sevillas sportchef Monchi arbetat med att sy ihop lånet av Manchester United-anfallaren. Lika belåten är ED över att Diego Carlos blir kvar. Newcastle tycks ha gett upp mittbacken sedan upprepade bud nobbats.

Marca drar stort på sin uppgift i går eftermiddag om att Real Madrid leder jakten på ”Palmeiras unga pärla” Endrick. Alla Europas storklubbar står på kö för den 15-årige stortalangen. Vidare skriver tidningen att Real Madrid stängt dörren för Luka Jovic i januari. Den serbiske anfallaren blir kvar. Skadan på Karim Benzema sätter stopp för eventuella lån.

Sport och Mundo Deportivo har liknande fokus. Båda tidningarna påpekar att Dusan Vlahovics flytt till Juventus öppnar dörren för Álvaro Moratas flytt till Barcelona. Båda tidningarna tar upp Barças intresse för Franck Kessié. Enligt italienska uppgifter finns reda en muntlig överenskommelse. Båda tidningarna tar även upp Ousmane Dembélé önskar ett möte med klubbpresident Joan Laporta. Dessutom uppger MD att Spotify nu accelererar i förhandlingarna om att bli huvudsponsor till Barça. Spotify uppges enligt klubbkällor ligga bra till i kampen. Tencent finns också med i bilden medan VeganNation tycks borta från slutstriden, skriver MD. Rakutens kontrakt går ut till sommaren och kommer inte att förlänga.

ENGLAND

Daily Mirror släger fram en vädjan. ”Rädda oss”. Det är uppdraget för Watfords nya tränare Roy Hodgson och Evertons förmodade nya tränare Vítor Pereira. Båda klubbarna är indragna i nedflyttningsstriden. Dessutom uppmärksammar tidningen Anthony Martials flytt till Sevilla med ”Martial sänkte lönen med en miljon pund för att komma bort från United”.

Daily Mail hävdar att Hodgson har en saftig morot. Om han lyckas rädda kvar Watford i Premier League inkasserar han ett sjusiffrigt belopp i pund som bonus, det vill säga minst tolv miljoner kronor. The Times har samma uppgifter, och skriver att 74-åringen accepterat en låg grundlön.

The Guardian släpper in Fabrizio Romano med en rad transferuppgifter. Porto har nobbat ett bud på 45 miljoner euro på Luis Díaz från Tottenham. Den 25-årige yttern har en utköpsklausul på 80 milj euro. Enligt portugisiska Record vill Luis Díaz till en större klubb. Tottenham hoppas sedan få klart köpet av Adama Traoré fån Wolves och förhandlingarna om ett lån av Fiorentinas Sofyan Amrabat är långt gångna.

Daily Telegraph bidrar till rykteskarusellen med att Crystal Palace överväger ett låneerbjudande till Manchester United för Donny van de Beek.

BBC Sport uppmärksammar att Marcus Rashford och Jesse Lingard tvingats göra avbön. Man United-spelarna har kritiserats efter att ha poserat med grimeartisten Wiley på foto från Dubai. Wiley är portad från Twitter för antisemitism. Båda spelarna bedyrar nu i sociala medier att de är emot ”all form” av diskriminering, som Rashford uttrycker det.

The Sun trycker dit ”exklusivt” på uppgiften att England har möjlighet att ta ut Anthony Elanga, något Aftonbladet lyfte för några dagar sedan. Men The Sun, liksom tidigare rapporter, pekar på att Elanga av allt att döma fortsätter dra på sig den gula landslagströjan. Samtidigt skriver Manchester Evening News att Man United-tränaren Ralf Ragnick har angenäma problem: Elanga eller Marcus Rashford till vänster i startelvan framöver?

Coventry Telegraph jublar över att Viktor Gyökeres äntligen gjort mål igen för Coventry (1-0 mot Stoke). ”Med tanke på att han (Gyökeres) inte gjort mål på ett tag efter att ha inlett med nio mål på kort tid, så kommer det här som en lättnad. Det kunde man se på honom. Det kommer att göra honom – och oss – riktigt gott”, säger tränaren Mark Robins, ”Man kunde se hur han som en ung anfallare fick en tyngd lyft från sina axlar och plötsligt var han en center igen”. Coventry Telegraph ger Gyökeres 8 av 10 i betyg.



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport hämtar inspiration från en animerad film. ”Röjar-Ralf” (Ralph Spaccatutto) blir ”Röjar-Vlahovic”. Som flera andra italienska medier uppger GdS att Juventus är överens med Fiorentina om ett köp av Dusan Vlahovic för totalt 75 milj euro (67+8). Juventusfans jublar, men i Florens kokar det. Anfallaren väntas till Turin på lördag för läkarundersökning. Fiorentina ersätter Vlahovic med brasilianare Arthur Cabral från Basel för cirka 15 milj euro. Den affären kan bli klar redan i dag, skriver GdS. Och hur har Juve råd med Vlahovic? GdS påpekar att det här är sommarens stora köp som blir tidigarelagt, att klubben snarare inte har råd att missa CL, samt att Juve har som mål att minska löneutgifterna i klubben. La Repubblica tror att värvningen kommer att finansieras av en storförsäljning i sommar – mest troligt Matthijs De Ligt. Dels för att det kan finnas köpare som betalar 80 milj euro för backen, dels för att Max Allegri inte ser honom som oersättlig. Antonio Rüdiger på en fri transfer ses som ett alternativ. Tidningen berättar också att Chelsea i sin jakt på en vänsterback nu också sonderar terrängen kring Alex Sandro i Juve.

Corriere dello Sport fokusera på att ”Vlahovic gör om Juve”. Álvaro Morata väntas försvinna. Paolo Dybalas framtid är grumlig. La Repubblica tror att han argentinaren kan vara på väg bort. Han är inte lägre viktig i Juves projekt. Men i nuet ser Corriere dello Sport Dybala som en spelare som backar upp antingen ett tvåmannaanfall med Vlahovic-Kean. Eller bakom Bernardeschi-Vlahovic-Dejan Kulusevski. I en liknande analys över en helsida i Gazzetta dello Sport nämns inte en Kulusevski en enda gång i texten. Och GdS ha anfallskombinationerna Dybala-Vlahovic eller Dybala-Vlahovic-Bernardeschi/Morata. Sedan uppmärksammas förstås också att Diego Costa är överens med Salernitana. Läkarundersökning återstår. Nikola Vasic och Reggina har brutit kontraktet, meddelar Serie B-klubben. Under tisdagen uppgav Fotboll Direkt att BP är på väg att värva anfallaren. Förra säsongen var Vasic utlånad till Vasalund.

Sky Sport Italia ger en framträdande plats åt Robin Gosens stundande övergång från Atalanta till Inter. Det handlar om ett lån med köpoption på 22 miljoner euro. Gazzetta dello Sport, som har rubriken ”Inter GosenSI”, uppger att optionen är på 27 milj euro och lånet på 18 månader. Sky Sport Italia skriver vidare att Inter till slut gett grönt ljus till Stefano Sensi att skriva på för Sampdoria. Det i sin tur får danska Tipsbladet att göra sin största morgonrubrik på Albin Ekdal: ”Goda nyheter för FCK: Viktig Ekdal-pusselbit på plats”. Värvningen av Sensi anses bana vägen för FC Köpenhamn att köpa svensken. Gazzetta dello Sport har uppgett att FCK är på gång med ett nytt bud på Ekdal.

FRANKRIKE

L’Equipe uppger redan på förstasidan att Newcastle lagt ett bud på 40 milj euro för Bruno Guimarães. Enligt RMC Sport är budet är på 36 milj euro. Båda källorna skriver att den den 24-årige brasilianske mittfältaren skulle fyrdubbla sin lön vid en flytt. Enligt L’Equipe är också Arsenal och Juventus intresserade, men har inte lagt något bud. Vidare skriver tidningen att Nice gett upp planerna på Jesse Lingard. Klubben har inte råd. Manchester United vill ha 2,5 milj euro för att köpa ut Lingards sista halvår på kontraktet, plus att spelaren har en lön på drygt fem miljoner euro om året. Enligt engelska Sky Sports ha även Newcastle gett upp Lingard. Newcastle var beredd att betala hela lönen men inte den höga låneavgiften.

Le Parisien menar att PSG:s förhoppningar om att låna Tanguy Ndombélé bleknar. Förhandlingarna med Tottenham står still och klockan tickar till att vinterfönstret stänger. För att ha råd med mittfältarens lön (en miljon euro i månaden) behöver PSG bli av med mittfältare. Men varken Paredes, Herrera, Gueye, Danilo Pereira eller Wijnaldum har några planer på att röra på sig. L’Equipe påpekar att Ndombélé själv är helt inställd på en flytt till PSG.

TYSKLAND

SportBild följer upp Robert Lewandowskis situation. Sedan tidigare står det klart att antingen blir det en kontraktsförlängning eller försäljning i sommar. Om parterna inte kommer överens räknar Bayern med 60 milj euro vid en försäljning, uppger tidningen. Pengarna skulle sedan kunna användas för att köpa loss Erling Haaland. Vidare skriver SportBild att Bayern erbjöd Niklas Süle tio miljoner euro om året – pengar som nu kan användas till hans ersättare. Chelseabackarna Andreas Christensen och Antonio Rüdiger, båda med utgående kontrakt, är aktuella. Men Rüdiger lutar åt att antingen stanna i Londonklubben eller flytta till Real Madrid. Bakslaget med Süles beslut att lämna på en fri transfer följer på David Alaba förra året. För att undvika liknande scenarier kommer Bayern framöver att ha kontraktsdiskussioner med spelare två år innan kontraktet går ut.

Sky Sport följer upp oklarheter kring Erling Haaland. Den här gången är det inte framtiden i Dortmund utan den senaste i en lång rad av skador. Klubben har ännu inte preciserat ljumskskadan från förra matchen mer än att det handlar om muskelproblem. Men enligt Sky Sport är det en muskelbristning. Sport1 skriver dock att källor nära Haaland uppger att norrmannen kan vara tillbaka redan till nästa ligamatch (Leverkusen) om en och en halv vecka.