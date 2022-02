Domen: "Ledsamt att se Messi så här"

Headlines Blogg 08:30

FRANKRIKE

Le Parisien hyllar en ”Kunglig Mbappé”. Som så många förr, särskilt den här säsongen, kom han till PSG:s räddning. Den här gången dröjde det till den 94:e minuten (1-0 mot Real Madrid). Men han var ”hyperaktiv redan från start”, som Le Parisien skriver. ”Mamma mia! Han (Mbappé) är en utomjording!”, säger Gianluigi Donnarumma. Mbappé får högst betyg av alla spelare, 8,5 av 10. Verratti får 8. I L’Equipe får duon 8. Lägst PSG-betyg i båda tidningarna får Lionel Messi, som också missade en straff – 3,5 i Le Parisien och 3 i L’Equipe. ”Det finns något ledsamt med att se honom så här”, skriver L’Equipe, och anmärker särskilt på första halvlek. Ändå blev Messi hyllade av tränaren Mauicio Pochettino efter matchen. Även i exempelvis Gazzetta dello Sport får Messi lägst betyg av alla PSGs-spelare.

L’Equipe konstaterar, ”Jovisst, det är han igen!”, till en bild på en måljublande Mbappé. Tidningen vädrar också morgonluft för PSG: ”Mbappé en formidabel målgörare. Neymar tillbaka. Taktiken på plats – PSG är inte i kvartsfinal ännu men vaknar denna morgon upp med alla korten i sin hand”. Dessutom får Real Madrid klara sig utan både Casemiro och Ferland Mendy i returen den 9 mars. Båda drog på sig gula kort och är avstängda. Mbappé fick efter matchen frågor om sin framtid, kring spekulationerna om Real Madrid. ”Jag vill fokusera på fotbollen. Det snackas mycket. Folk pratar utan att veta någonting. Verkligheten är den att jag är fokuserad på att hjälpa mitt lag. Jag visar det med mitt spel”, säger Mbappé till RMC Sport, ”Man fattar inte beslut mot bakgrund av en match. Jag behövde inte vänta till en match i februari mot Real Madrid för att veta att jag spelar i en av världens bästa klubbar”.

ENGLAND

Daily Mirror hyllar blåsmaneter, kan man säga. Eller ”portugisisk örlogsman”, som de också heter. På engelska blir det ”Portuguese man o’war” (”man of war” också ett krigsfartyg). Och en sådan fanns på Old Trafford när Cristiano Ronaldo hittade rätt igen för Man United (2-0 mot Brighton). Och en sådan fanns på Estádio José Alvalade i Lissabon när Bernardo Silva ledde sitt Man City till storseger (5-0 mot Sporting). Men eftersom det också var sexigt blir det ”Portuguese Men of Phwoar” i Mirrors version.

Manchester Evening News firar stadens segrar med glittrande betyg. I Citys match får Bernardo Silva och Riyad Mahrez 9 av 10. I Uniteds match får Cristiano Ronaldo 8 av 10. Både Victor Nilsson Lindelöf (”gjorde okej ifrån sig i första matchen på en månad”) och Anthony Elanga (”ännu en högerfotad Unitedanfallare som har det svårt på högerkanten”) får nöja sig med 6. Svenskarna får samma betyg i Daily Mail.

Daily Telegraph känner att ”Trent Alexander Arnold ger bränsle åt Cityrivaliteten”, trots att Liverpoolbacken sa att det inte var en pik. Vad han sa? ”Vi är inte besvikna över att inte ha vunnit fler titlar eftersom de vi vunnit är de största som du kan lägga vantarna på. Det här är inte menat som en pik men om man ser på Man Citys fantastiska lag så har de inte vunnit Champions League”, säger Alexander-Arnold, ”De har vunnit några Premier League-titlar men inte Champions League. Vi har vunnit båda under de senaste åren och det visar att vi kan fixa det i båda turneringarna”. Telegraph spekulerar på annat håll i att Man United och Harry Kane kan bli ett – om Mauricio Pochettino ansluter i sommar.

The Sun är späckad med transferrykten. Tidningen hävdar att PSG, Roma och Bayern München är intresserade av Cristiano Ronaldo, om portugisen bestämmer sig för att lämna Manchester United i sommar. Både Dortmund och Bayern München påstås intresserade av Chelseas anfallare Armando Broja, som gör succé på lån i Southampton. Just Southampton och även Arsenal har tidigare uppgetts intresserade. Manchester City vill behålla Fernandinho, och kan komma att erbjuda 36-åringen ett kontrakt som spelare och hjälptränare.

The Times sätter tid på Kieran Trippiers fotfraktur. Fysterapeuten Phil Hayward säger att Newcastlebacken inte blir att räkna med förrän i början av maj. Det kan ge Emil Krafth ytterligare tillfälle till speltid.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport spår en ”Stjärnklar kväll”. Stjärnorna väntas lysa på San Siro, där Inter tar emot Liverpool. På förstasidan finns Edin Dzeko och Mohamed Salah på bild. Just Dzeko insisterar även ex-Interspelaren Wesley Sneijder på som hemmalagets största hot. ”Dzeko är som Zlatan Ibrahimovic – åldern spelar ingen roll, bara vad du gör på planen räknas. Han är speciell, han kan göra skillnad till han är 40 år”, säger Sneijder i en intervju.

Sport Italia-journalisten Alfredo Pedullà uppger att Milan varit i kontakt med Torinos anfallare Andrea Belotti. Kontakten ska ha varit under de senaste dagarna. 28-åringens kontrakt går ut i sommar.

Corriere dello Sport rullar fram ”Reds carpet”. Tidningen använder engelsk rubrik med besynnerlig stavning för att passa in med Liverpools smeknamn. Men den röda mattan är för att det är galakväll på San Siro, inte för att Liverpool ska få det enkelt. ”Inzaghi: Liverpool är favorit, men vi är inte slagna på förhand”, är rubrikcitat från Intertränaren. Sedan sätter CdS ännu en gång frågetecken kring comebackdatum för Zlatan Ibrahimovic. Siktet är nu först och främst inställt på ligamötet med Napoli den 6 mars (möjligen kan cupderbyt mot Inter den 1 mars vara aktuellt), ”en match som ligger nära inpå Sveriges VM-playoff: Zlatan vill komma till det i fin form”, skriver tidningen.

SPANIEN

Marca gapar efter Real Madrids förlust (0-1 mot PSG), ”Så bra han är, Mbappé!”. Och det finns ju förstås ett längre perspektiv. Som Juan Ignacio García-Ochoa uttrycker det i en krönika, ”Om inget går fel kommer Real Madrid ha världens bästa målvakt (Courtois, min anm) och världens bästa fotbollsspelare, Mbappé. Fransmannen är från en annan planet för närvarande. Ingen kommer i närheten av hans nivå i dag. En stratosfärisk spelare som kommer att lämna PSG gratis. Så det finns ingen anledning att vara upprörda över Real Madrid, som är på väg att göra sin bästa värvning någonsin. Troligen Florentino Pérez mest geniala drag”. Det är också Mbappé och Courtois, tillsammans med Verratti, som får högsta betyg, tre stjärnor av tre.

Diario AS är lika hänförd över Mbappé, ”Han är otrolig”. Även Real Madrid-tränaren Carlo Ancelotti medgav, ”Ja, han är omöjlig att stoppa, han är bäst i Europa”. Samtidigt påpekade han inför returen, ”Jag är optimist”. AS konstaterar att det ”krävs ett mycket bättre Real Madrid på Bernabéu” men läsarna håller med. 55 procent av dem tror i en webbomröstning fortfarande på avancemang för Real Madrid.

Sport njuter av Mbappés bedrift och skriver lustfyllt om ett ”uselt Real Madrid”. Krönikören Lluís Miguelsanz råder sedan Mbappé att inte flytta. ”Mbappé bör tänka på sin sportsliga framtid, men det stod klart att om det fanns ett stort lag på planen så var det PSG. Och det kommer fortsätta att vara så även utan honom. Det är ett lag som är ljusår från Real Madrid”, skriver han. Sedan återvänder tidningen till sitt Barcelona. ”Aubameyang kan starta mot Napoli”, i Europa League på torsdag.

TYSKLAND

Bild uppger att Bayern München-spelare utsatts för dödshot i ett brev skickat till St Pauli. I brevet stod bland annat ”Rädda ligan, rädda fotbollen. Eld och död åt de smutsiga bayerska grisarna”. Dödshot ska sedan han ha framförts i brevet mot Robet Lewandowski, Manuel Neuer och Serge Gnabry. Varför just dessa spelare och varför brevet skickats till St Pauli är oklart. Polisen granskar ärendet. På annat håll uppmärksammar tidningen Bayerns CL-match mot RB Salzbug i kväll. Bild tror på denna startelva.

Sport1 uppger att Dortmund jagar Noussair Mazraoui. Högerbacken väntas lämna Ajax på en fri transfer i sommar, och Dortmund har fört konkreta samtal med hans agent Mino Raiola. Även Sevilla och Barcelona är intresserade av Mazraoui. Samtidigt uppger Bild att Dortmund utmanar penningstarka klubbar om det nya franska stjärnskottet Hugo Ekitike – här kallad ”den franske Haaland”. 20-åringen väntas kosta minst 20 miljoner euro. Chelsea, PSG och Newcastle, som Ekitike nobbade i januarifönstret, är också intresserade.