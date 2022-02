Uppgifter: Vill mer än halvera Zlatans lön

Headlines Blogg 08:30

ITALIEN

SportMediaset hävdar att Milans erbjudande till Zlatan Ibrahimovic är ett ettårskontrakt med mer än halverad lön. I dag har 40-åringen sju miljoner euro netto i årslön. Milan vill erbjuda tre miljoner euro i fast årslön. Men med olika bonusar för antal mål och matcher skulle Ibrahimovic kunna nå fem milj euro. Det är också ett sätt för Milan att gardera sig mot den skadeproblematik svensken haft den här säsongen. Ibrahimovic avvaktar med beslut om framtiden. Ett avancemang för Sverige till VM anses ha stor inverkan på om han fortsätter spela. Italienska medier rapporterar samtidigt att Ibrahimovic fortfarande tränar individuellt och inte är aktuell för spel i helgen.

La Gazzetta dello Sport drar på att ”Inter gör om anfallet”. I sommarfönstret kommer klubben att jaga Paolo Dybala (Juventus), Gianluca Scamacca (Sassuolo) och Jonathan David (Lille). Både Lautaro Martínez och Alexis Sánchez kan lämna. GdS slänger också in att Inter planerar att förlänga med Ivan Perisic. Nästa vecka väntar möte med kroatens rådgivare.

Corriere dello Sport såg ett ”Napoli med näbbar och klor”, som fajtade sig till ett oavgjort resultat på Camp Nou (1-1 mot Barcelona). Hemmalagets kvittering kom på en omdiskuterad straff för hands. ”De (Barça) förtjänade oavgjort men det där var ingen straff”, säger Napolitränaren Luciano Spalletti.

Tuttosport har bild på Vlahovic mot Bremer och Belotti mot De Ligt. De får representera det ”Gigantderby” tidningen ser framför sig. Juventus möter Torino möts i kväll.

ENGLAND

Daily Star och Daily Mirror ge konflikter i Manchester United störst uppmärksamhet. ”Disunited”. Enligt tidningarna pågår en maktkamp mellan Harry Maguire och Cristiano Ronaldo. Det gäller kaptensbindeln och i förlängningen inflytande i omklädningsrummet. Maguire är ovillig att släppa bindeln även så bara för säsongen ut, en idé som Ralph Rangnick sägs bolla.

The Sun riktar om strålkastarljusen från en turbulent klubb till en annan. Antonio Conte ha på gammalt manér börjat uttrycka syrliga kommentarer kring truppen. Han har Harry Kane på sin sida. Enligt The Sun vill Kane att Conte får chansen att förstärka truppen innan han beslutar sig om att stanna i klubben. Förra sommaren ville Kane lämna Tottenham, blev kvar i slutändan och har varit positiv till Conte ankomst.

Daily Telegraph har inte plats för några fotbollsnyheter på sportettan, men leverera en exklusivstämplad uppgift om Leeds United. Jesse Marsch är förstaval om Marcelo Bielsa lämnar i sommar.

The Times rapporterar att VAR även kommer att införas i Women’s Super League och i herrarnas English Football League, de professionella ligorna under Premier League. Det blir en ”light”-version, till lägre kostnad. Systemet kan introduceras till säsongen 2023/2024. Avsaknaden av VAR i damernas liga har bland fått Chelseas tränare Emma Hayes att tala om att de behandlas som ”andra klassens medborgare”.

The Guardian levererar silly season via gurun Fabrizio Romano. Manchester City är nu nära att göra klart värvningen av 17-åriga supertalangen Sávio från Atlético Mineiro. En läkarundersökning är redan inplanerad. Övergångssumman väntas landa på 5,5 miljoner pund plus bonusar och vidarefösäljningsklausul. Milan har gett sig in i kamp med Dortmund och Barcelona om Noussair Mazraoui. Den 24-åige högerbacken har sedan tidigare beslutat sig för att lämna Ajax i sommar när hans kontrakt går ut.

SPANIEN

Marca har bortanför de stora rubrikerna en uppdatering på Alexander Isak. Svensken kom på grund av en muskelskada i låret inte till spel i Europa League i går (2-2 mot RB Leipzig). Efter matchen sa tränare Imanol Alguacil att svensken ”inte verkar ha en bristning”. Skadan är med andra ord inte allvarlig. Däremot är det osäkert om Isak kan spela derbyt mot Athletic till helgen. Större rubrik får Éder Militão. Enligt Marca planerar Real Madrid samtal om en kontraktsförlängning ”inom de närmaste månaderna”. Chelsea leder jakten på backen och ha planerat samtal med hans rådgivare, men brasilianaren vill stanna, skriver Marca.

Diario AS domineras av ”PSG:s kontraattack”. Det är The Independents uppgifter om ett nytt jätteerbjudande till Kylian Mbappé för att han ska bli kvar. På annat håll har AS svaret på Ferran Torres uppmärksammade tröjincident under Barcelonas match i går kväll (1-1 mot Napoli). I andra halvlek spelade han med en tröja utan både klubbmärke och tillverkarens märke. AS påpekar att spelarna alltid byter tröja i halvtid. Ferran Torres drog på sig en som var defekt. Den hade passerat alla kontroller utan upptäckt. Varken materialare eller klubbdelegat upptäckte heller tillverkningsfelet innan Ferran Torres klev in på planen. Det var först flera minuter senare som Ferran Torres själv pekade ut missödet till Barças representanter. AS uppger att Barça beskriver det som ”en märklig händelse”. Enligt Cadena SER väntar böter från Uefa, då det inte är tillåtet att ändra någonting i utseende på redan godkända tröjor.

Sport har en deppig Ferran Torres på förstasidan. Inte över hans defekta tröja. Det var missarna som fick hans ögon att tåras efter matchen, trots ett straffmål. ”Det hände Luis Suárez också. Barças tröja väger några kilo extra”, säger Xavi, och poängterar sedan Ferran Torres fina arbetsinsats. En som också kunde behöva en arm om axlarna är Ousmane Dembélé. Han blev skoningslöst utvisslad av sin egen hemmapublik när han hoppade in. Xavi har tidigare uppmanat publiken att inte bua Dembélé efter kontraktskaoset, ”Fansen har inte lyssnat till mig. Men i slutändan har han förvandlat visslingarna till applåder, det är nyheten”, säger Xavi.

FRANKRIKE

L’Equipe har allt ljus på fotbollens för närvarande hetaste spelare. ”Är en förlängning med Mbappé verkligen möjlig?”, är frågan tidningen ställer sig på förstasidan. I går kom engelska uppgifter om ännu ett hisnande kontraktsförslag till Mbappé. Men som Le Parisien också angav i går: det är inte pengarna som är avgörande. La Liga tilltalar och framför allt de ökade möjligheterna att med Real Madrids tröja vinna Ballon d’Or. Men L’Equipe tittar på vad som skulle kunna få Mbappé att stanna. 1/ En ännu större roll i PSG-projektets hjärta, 2/ Garantier om förändringar i vardagen (han och en del andra franska spelare gillar exempelvis inte den frihet från regler som tillåtits vissa sydamerikanska spelare). 3/ Möjlighet att lämna 2023. 4/ Möjlighet att skapa historia i klubben.

RMC Sport fångar upp argentinska reaktioner på den hårda kritiken av Lionel Messi i Frankrike. Han missade en straff och fick sämst betyg av alla PSG-spelare mot Real Madrid i både L’Equipe (3 av 10) och Le Parisien (3,5 av 10). Mest rasande tycks Sergio Agüero vara. ”Vad är det här för skit med Leo och straffen, för helvete. Dessutom spelade han bra. Han bröt linjer. Jag säger det inte som en vän utan för att han var stark. Han var bra och väldigt aktiv. I Frankrike dödar tidningarna honom. De är idioter. En fransk tidning vill intervjua mig men jag sa ’Nej, jag stödjer Leo Messi’. Punkt, slut. Så tack och hej. Nu är jag förbannad”, säger Agüero. Argentinska medier har också reagerat på den hårda kritiken mot Messi. ESPN:s argentinska Europakorrespondent tycker att det finns ”en brist på professionalism” i kritiken. ”De saknar kunskap eller har ont uppsåt. Det är intrycket vi har de senaste månaderna”, säger Martin till RMC Sport. Han lägger till, ”Jag tror inte (fransk) press speglar vad folk tycker”. Messi är enligt färska siffror den spelare som säljer flest tröjor i världen.

TYSKLAND

Sportbuzzer såg Emil Forsberg hoppa in efter en timme och med ett straffmål rädda oavgjort åt RB Leipzig (2-2 mot Real Sociedad). ”Vi har fortfarande allt att spela för”, säger Forsberg inför returen. Han kommenterar sin egen fysiska status: ”Jag vill börja långsamt. Jag hade en svår lårskada. Det är många matcher inom den närmaste tiden. Jag vi inte ha för bråttom, jag föredrar att börja långsamt”. Som ett playoff till VM mot Tjeckien den 24 mars. Forsberg är en av få Leipzig-spelare som når upp till 2 av 6 i betyg (1 är högst).

Bild häpnar. ”Det är pinsamt”. Fyra insläppa mål för Dortmund på hemmaplan mot skotskt motstånd (2-4 mot Rangers). ”Vi spelar ofta meningslös och ologisk fotboll, och gör motståndet onödigt starkt, eftersom vi ofta sökte svåra i stället för enkla lösningar”, säger backveteranen Mats Hummels. Förlusten får också Bild att i en annan rubrik undra, ”Är Marco Rose verkligen rätt tränare?”. Häromveckan blev det 2-5 mot Bayer Leverkusen, även det på hemmaplan. Dortmund har tidigare också åkt ur Champions League, tyska cupen och i ligan lär som vanligt inget gå att göra åt Bayern München. Enligt Sky Sport hade Dortmund ett krismöte efter matchen där Rose och klubbledningen (Hans-Joachim Watzke, Michael Zorc, Sebastian Kehl) närvarade. Enligt tv-kanalen är Roses jobb för närvarande inte i fara.

Sport1 uppger att Bayern München hittat ett nytt mål i jakten på en mittback: Gleison Bremer i Torino. Han ses som en ersättare till Niklas Süle, som lämnar i sommar. Prislappen beräknas till 15 miljoner euro. Chelseas Andreas Christensen har varit första prioritet och skulle kunna komma på en fri transfer. Men dansken kostar mer i lön och ska även ha en sign-on-bonus.

ÖVRIGT

BT (Danmark) är lyrisk över Randers målvakt Patrik Carlgren, trots fyra insläppta mål (1-4 mot Leicester). ”Han var som en emansarmé i första halvlek”, skriver tidningen i sitt omdöme, ”Honom glömmer inte engelsmännen på ett tag”. Carlgren får toppbetyget 5 . Samma betyg får han i Tipsbladet: ”Det är egentligen otroligt att man ska rosa en målvakt som släppt in fyra mål men det här var en sådan dag”. Även motståndarmålvakten Kasper Schmeichel hyllade Carlgren.

ESPN (Brasilien) och Globoesporte uppger båda med hänvisning till sina källor att Fifa överväger att utöka VM-trupper i Qatar från 23 till 26 spelare. Orsaken är att det är första VM sedan coronapandemin bröt ut. Samma utökning av trupperna skedde till EM förra året.