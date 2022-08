Unitedspelare näthatas mest

Headlines Blogg

ENGLAND

Metro täcker sportettan med uppmaningen ”Få slut på hatet”. Rubriken bottnar i en rapport från Ofcom, den brittiska mediemyndigheten. Den visar att Cristiano Ronaldo och Harry Maguire var de Premier League-spelare som fick mest hat på Twitter. Åtta av de tio mest utsatta spelarna kommer från Manchester United. Förutom de redan nämnda finns även Marcus Rashford, Bruno Fernandes, Fred, Jesse Lingard, Paul Pogba och David de Gea. De två andra spelarna på listan är Harry Kane och Jack Grealish.

The Sun använder sportettan till Dean Hendersons attack på Manchester United. ”Kriminellt”, säger målvakten efter allt bänknötande i klubben. Fast även storstjärnor får nöta bänk. The Sun slår med exklusiv-stämpel fast att Cristiano Ronaldo får börja säsongen på bänken. Han hinner inte bli i form till ligapremiären mot Brighton på söndag. Jadon Sancho, Anthony Martial och Marcus Rashford, som imponerat på Erik ten Hag under försäsongen, lär starta på topp. Det innebär som mer väntat att Anthony Elanga gör Cristiano Ronaldo sällskap på bänken.

The Guardian-frilansaren och transferoraklet Fabrizio Romano meddelade under natten att Chelsea nu lagt ett bud värt totalt mer än 50 miljoner pund på Marc Cucurella. Brighton har inte svarat ännu. Sedan tidigare är Londonklubben överens om ett kontrakt med den hårfagre vänsterbacken. Under tisdagen köpte Chelsea för stora pengar målvakten Gabriel Slonina (Chicago Fire) och mittfältaren Carney Chukwuemeka (Aston Villa), båda 18 år.

The Athletic och belgiska Het Nieuwsblad upplyser om att Manchester City har en vänsterback på gång. Klubben har gett upp Cucurella, men är ute efter en annan spanjor. Förhandlingar pågår med Anderlecht om Sergio Gómez, 21. Enligt The Times kostar han 12-17 milj pund.

Daily Mirror använder ”AguerOH”, Daily Star ”AguerNOOO”. I båda fallen en flört med det klassiska citatet när Sergio Aguero sköt Man Citys titelmål, i båda fallen en reaktion på argentinarens utspel i går. Han förstår inte att City sålde Raheem Sterling och har frågetecken kring Erling Haaland.

Sky Sports uppger att Sampdoria accepterat Brentfords bud på Mikkel Damsgaard, värt 16,7 miljoner pund. Den redan starkt danskinfluerade klubben ska nu diskutera personliga villkor med den 22-årige mittfältaren.

Yorkshire Post gör rubrik på att Sheffield Uniteds tränare Paul Heckingbottom är förbannad på Malmö FF. Anledningen är att den svenska klubben inte informerat att Anel Ahmedhodzic hade en avstängning i bagaget när han värvades. Den var för gula kort under lånet i Bordeaux. Upptäckten gjordes bara ett par dagar innan Championshippremiären i helgen (0-1 mot Watford). ”Malmö borde ha uppgett det, men vi ville ha spelaren, så vad kan vi göra? Vi försökte få förbundet att skjuta fram den (avstängningen, min anm), den är inte vårt fel, men de ville inte göra det”, säger Heckingbottom.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger numerologi utrymme. Milans stora belgiska nyförvärv Charles De Ketelaere har valt det udda tröjnumret 90. Samma som Inters stora belgiska nyförvärv Romelu Lukaku. ”Den första signalen på en lång kamp om scudetton”, är tidningens slutsats. De Ketelaere, som blev helt klar på tisdagen, väntas debutera i genrepet mot Vicenza på lördag. GdS skriver att Paul Pogba blir borta fem veckor, efter beskedet att han inte kommer att operera det skadade knäet. De första tre veckorna gäller rehab i gym och pool. De två nästkommande på planen. Mittfältaren kan vara aktuell för comeback mot Salernitana den 10 eller 11 september. Förutsatt att inget bakslag inträffar är det därmed även grönt ljus för VM. I gårdagens tidning skrev GdS om Juventus intresse för Dries Mertens. I dag följer GdS upp med att nederländaren säger nej – han vill inte ses som en förrädare i Napoli. I stället satsar Juve på Filip Kostic. Klubben kan tänka sig att betala åtta miljoner euro plus bonusar på två milj euro, Frankfurt vill ha 12 milj euro.

Sky Sport Italia har svar på frågan om var Mertens nu kan ta vägen. Tv-kanalen uppger att Galatasaray, Marseille och Ajax är intresserade. Sky Sport Italia går inte riktigt lika långt som Fabrizio Romano om att Roma är helt överens med PSG om Georginio Wijnaldum. Men Sky Sport Italia menade i natt att det nu bara ”är nerförsbacke i förhandlingarna” och ett avtal väntas klart inom de närmaste timmarna.

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo lägger fokus på spelaren på väg bort från Barcelona. Sport hävdar att Chelsea nu inlett förhandlingar om Frenkie de Jong med Barça. Den spanska klubben vill ha 80 miljoner euro, en summa Man United redan varit villig att betala. Sedan målas Martin Braithwaite ut som girig. ”Braithwaite prioriterar pengar”, har MD som rubrik, och skriver att dansken vill ha samma lön som i Barça, vilket får intresserade klubbar att backa. Sport skriver att Braithwaite vill ha ut sin fulla lön till 2024 av Barcelona. Barça hade erbjudit att riva kontraktet. Dessutom är Memphis Depay på väg att lämna gratis, Riqui Puig drar till Los Angeles Galaxy och Óscar Mingueza är klar för Celta Vigo.

Marca har redan blicken fäst på Supercupen om en vecka. Champions League-vinnaren Real Madrid mot Europa League-vinnaren Eintracht Frankfurt, och det är förstås förstnämnda som är ”Finalernas kung”. Real Madrid har vunnit 10 av 15 finaler sedan 2014. Tidningen stoltserar också med att ha avslöjat att EA Sport kommer att bli huvudsponsor och ge namn åt La Liga från säsongen 2023/2024. Avtalet kommer att ge 30 miljoner euro om året.

Diario Vasco är aningen bekymrad över Alexander Isak. Han ser ut att missa även den avslutande träningsmatchen på fredag. Isak kunde inte följa med till Bournemouth i helgen på grund av en muskelskada han ådrog sig mot Osasuna för en vecka sedan, och målet tycks nu i första hand vara att få honom i speldugligt skick till ligapremiären mot Athletic den 14 augusti. Det får DV att dra paralleller till förra sommaren, som var början på en vissen säsong. Då liksom nu anlände han sent till försäsongen på grund av senarelagd semester efter landslagsuppdrag (EM då, Nations League nu). Då liksom nu föregås ligapremiären av muskelproblematik.

Estadio Deportivo pryder förstasidan med Alex Telles. Sevilla är på väg att låna in vänsterbacken från Manchester United med köpoption. Sevilla hoppas därmed ha en bättre utmanare till Marcos Acuña om en plats i startelvan än vad Ludwig Augustinsson visade sig vara.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ett ”Monaco nära slutet”. Det blev bara oavgjort på hemmaplan i Champions League-kvalet (1-1 mot PSV Eindhoven). Takumi Minamino, nyförvärvet från Liverpool, är en av tre hemmaspelare som bara får 3 av 10 i betyg. Tidningen presenterar också två avtalade övergångar, som ännu inte är officiella. Den ena berör just Monaco. Klubben är överens med Chelsea om ett lån av backen Malang Sarr för 750 000 euro plus köpoption på 12 miljoner euro. Sent på tisdag kväll – till och med preciserat till ”strax före 22.30” – kom PSG till slut överens med Lille om att köpa Renato Sanches. Priset på mittfältaren blev 15 miljoner euro. Snart ser även West Ham ur att vara överens med Lille, men då om att värva Amadou Onana. Den franska klubben bekräftar att intensiva förhandlingar pågår med Londonklubben. Det talas om en övergång värd 38 milj euro. Slutligen konstaterar L’Equipe att Paul Pogba går ”en kamp mot klockan” att vara redo för VM. Han avstår operation på det skadade knäet, väntas bli borta fem veckor och bör, om allt går bra, vara redo till VM-premiären mot Australien den 22 november.

Foot Mercato levererar också en övergång som snart verkar vara klar. Olympique de Marseille har ”lagt in en högre växel” i förhandlingarna om Jordan Veretout. Den franska klubben tycks nu nära ett lån av Romamittfältaren.

TYSKLAND

SportBild följer upp RB Leipzigs intresse för Timo Werner. Dels med att anfallaren är beredd att sänka sin lön rejält för att återvända. Dels med uppgiften att Chelsea vill sälja Werner för 33 miljoner euro, men RB Leipzig först och främst vill låna. Diskussioner om lån med obligatorisk köpoption pågår. Det finns mer om Londonklubben på förstasidan, men då damer: ”EM-hjälten Alexandra Popp nobbar Chelsea”. Här finns även stort och smått om Bayern München. Sportchefen Hasan Salihamidzic ”har levererat på transfermarknaden och kommer att belönas”, skriver SportBild. Vid ett klubbledningsmöte i slutet av månaden kommer beslut att fattas om att förlänga Salihamidzics kontrakt. Det nuvarande sträcker sig till 2023. Tidningen noterar sedan att Bayerns tränare Julian Nagelsmann infört ett poängsystem. Poäng tilldelas efter hur spelarna presterar på träningen. Är det sedan osäkert vilken av två spelare som ska starta en match så blir det spelaren med högst poäng.

Bild följer upp att Robert Lewandowski och Bayerns ledning rökt fredspipa. Polacken tackade nämligen också för sig med presenter till spelare och ledare: varsin flaska fin champagne värd 320 euro, motsvarande drygt 3 300 kr. På presentförpackningen fanns bild och underskrift från Lewandowski. Det var en snarlik men mer modest gest än när Erling Haaland lämnade Dortmund. Då fick spelare och ledare lyxklockor värda tusentals euro styck. På tal om Dortmund, så har Bild ett nytt namn på ersättare till ersättaren för just Haaland. Sébastien Haller, som skulle fylla Haalands skor fick nyligen besked om att han ska genomgå cellgiftsbehandling. Edinson Cavani kan bli den som tar hans plats i höst. Kontakter är redan tagna med uruguayanen, som är utan kontrakt, och nya samtal väntar. 35-åringen är ett av namnen på Dortmunds lista över möjliga ersättare. Bild uppgav på tisdagen att Manchester City lagt ett bud på 80 miljoner euro på RB Leipzigs back Josko Gvardiol. Andra tyska källor uppger att inget bud är lagt, men att diskussioner mellan klubbarna pågår.

ÖVRIGT

Het Laatste Nieuws (Belgien) ger en kontrast till det italienska firandet av Charles De Ketelaeres klubbval. För fotbollsprofilen och experten Jan Mulder bjuder på en rejäl sågning. Han tycker 21-åringen skulle flyttat till Leeds i stället – och tycks på vägen skicka en liten passning till Zlatan Ibrahimovic. ”Jag förstår inget med den här transfern. Han skulle självfallet ha valt Premier League, den bästa ligan i världen. Milan och Serie A, det är nuförtiden dit kändisar går på livets höst. Leeds spelar i Premier League och spelar även attraktiv fotboll – fotboll som passar De Ketelaere”, menar Mulder.