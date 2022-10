Gazzetta dello Sport: Juve har ögonen på Emil Holm

Headlines Blogg



ITALIEN

La Gazzetta dello Sport synar spelare som kan komma att lämna eller ansluta till Juventus när krisklubben ska bygga nytt. Ytterbackar ses som en prioritet i vinter och sommar. Här nämns att Juve till högerbacken har ögonen på Diogo Dalot i Man United – och Emil Holm, 22, som imponerat i Spezia. Men på förstasidan låter sig GdS framför allt tjusas av Inter. Det kom många positiva besked under onsdagen. Storseger i Champions League (4-0 mot Viktoria Plzen) och därmed säkrat avancemang. Edin Dzeko gjorde två mål och glänste. Romelu Lukaku gjorde comeback och blev målskytt. Och klubbpresident Steven Zhang slår fast att, ”Klubben är inte till försäljning. Jag för inga samtal med investerare”. Efter avancemanget får spelarna två miljoner euro i bonus. Dessutom säger Zhang att han är ”övertygad” om att Milan Skriniar förlänger. Nya samtal väntar i dag. Slovaken har 3,8 milj euro i årslön och erbjuds 6,5 milj euro. PSG har jagat Skriniar en längre tid. Alternativ om Skriniar inte förlänger är Rodrigo Becão (Udinese) och Mouctar Diakhaby (Valencia). GdS har en del invändningar över saker som Plzen kom undan med på planen i går, men ger ändå domare Andreas Ekberg 6 av 10 i betyg, godkänt.

Corriere dello Sport säger ”Hej då, Barça” från Inter, och tycker det var en ”gyllene afton för våra lag”. Medan Diego Simone led helvetets kval med Atlético var sonen Giovanni i sjunde himlen. Han ledde med två mål Napoli till femte raka seger i Champions League (3-0 mot Rangers). Efter matchen säger tränare Simeone Inzaghi att det i sista matchen ”blir som en final mot Liverpool” om förstaplatsen. Roma spelar i kväll borta mot HJK Helsingfors i Europa League och behöver en seger. José Mourinho påminner om att, ”Spela på konstgräs är inte fotboll, det är en annan sport”. Som exempel tar Mourinho upp Romas uppseendeväckande förlust borta mot Bodø/Glimt, också det på konstgräs. ”Vi kunde sedan visa sanningen när vi krossade Bodø/Glimt på Olimpico”, säger Mourinho.

ENGLAND

Daily Telegraph känner hur det kokar i nordöstra London. ”Spurs ser rött”, sedan VAR dömt bort Harry Kanes mål på tilläggstid (1-1 mot Sporting). Tränare Antonio Conte fick också rött kort. ”Kanske för att jag var den mest populära personen som sprang in på planen”, säger Conte bittert efter matchen. Humöret hade inte höjts på den efterföljande presskonferensen.”Jag skulle vilja se om man skulle våga ta ett sådant här beslut mot ett storlag i en viktig match. VAR orsakar stor skada, mycket orättvisa”, säger Conte, ”Jag är mycket upprörd”. Han tillade att han ”inte ser någon ärlighet” utan ”mycket orättvisa”. Conte svarade bara på en fråga innan han stack. The Times stämmer av med ex-PL-domaren Peter Walton som menar att det ändå var rätt att döma bort målet för offside. Gruppen är nu ett getingbo. Tottenham behöver undvika förlust borta mot Marseille nästa vecka för att gå vidare.

The Guardian har fokus på ett leende Liverpool som säkrade sitt avancemang (3-0 mot Ajax). Här finns också Chelseas damer som också hade anledning att le (8-0 mot Vllaznia). Zecira Musovic, Magdalena Eriksson och Johanna Rytting Kaneryd spelade alla från start. Transferexperten Fabrizio Romano berättar att Manchester City värvat Evertons skotska stortalang Emilio Lawrence, 17.

The Sun följer upp gårdagens uppgift om att Arsenal ger Mikel Arteta 50 miljoner pund att förstärka truppen för i januari. Nu påstår tidningen att bland de främsta målen återfinns Danilo (21, Palmeiras), Muchajlo Mudryk (21, Sjachtar) och Yeremy Pino (20, Villarreal).

Manchester Evening News tror det kan bli dubbelt svenskt i Manchester Uniteds mot FC Sheriff i kväll. Tidningen har med både Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga i en förmodad startelva. Möjligen kan också Cristiano Ronaldo, som tillåtits tillbaka i träning igen, ta en plats.

SPANIEN

Sport beklagar sig över ett ”Fullständigt misslyckande”. Mundo Deportivo tar till utländska ord som ändå är tydliga, ”Ciao, Kaputt”. Barcelona är utslaget i Champions League redan i gruppspelet (0-3 mot Bayern München). Innan matchen såg spelarna tillsammans Inter dra ner rullgardinen för dem med segern över Viktoria Plzen. ”Det är ett misslyckande. Vi förtjänar inte att vara i Champions League”, säger Pedri efter matchen. Tränare Xavi och klubbpresident Joan Laporta påpekar båda att Barça nu måste satsa allt på ligan och Europa League. Champions League-hoppet står till damerna. I dag väntar match mot FC Rosengård i Malmö. ”Vi förväntar oss ett mycket organiserat motstånd”, säger Barça-tränaren Jonatan Giráldez.

Marca och AS kan knappt tro sina ögon. ”Det kan omöjligen bli grymmare”, menar Marca. ”Skräckkvällen”, sammanfattar AS. Atlético fick straff i den 99:e minuten. Carrasco sköt den. Målvakten räddade. Saúl nickade. Bollen träffade ribban. Reinildo tog returen. Den styrdes på osannolikt nog över – via Carrascos fot (se klipp här). Därmed säger Atlético hej då till Champions League (2-2 mot Leverkusen). Marca tar också det större perspektivet: För första gången sedan det nuvarande formatet av Champions League introducerades 2003/2004 har Spanien bara ett enda lag kvar till åttondelsfinalerna (Real Madrid). På annat håll skriver Marca om problemet Eden Hazard. Tidningen menar att belgarens situation i klubben nått en ny bottennivå. Dessutom har Real Madrid försökt bli av med Hazard i tre transferfönster utan att hitta köpare. Och själv vill 31-åringen helst spela ut sitt kontrakt (2024) då familjen rotat sig i Madrid.

Cadena Cope uppmärksammar att Alex Baenas gula kort, som gav ett rött, står kvar. Därmed står också avstängningen fast. Villarrealspelaren fick kortet för att ha målfirat med att visa en tröja som hyllade klubbens nyligen avlidne vice klubbpresident, José Manuel Llaneza. Baena kan trösta sig med att Llaneza familj bett om tröjan som ett minne.

FRANKRIKE

L’Equipe ser ”Nyanser av svart” efter Olympique de Marseilles tunga förlust i Tyskland (1-2 mot Frankfurt). OM är nu sist i gruppen men en seger hemma mot Tottenham nästa vecka tar laget till åttondelsfinal. ”Det blir årets match”, säger OM-tränaren Igor Tudor. RMC Sport noterar att hetlevrade målskytten Mattéo Guendouzi var missnöjd när han byttes ut efter en knapp timme. L’Equipe noterar vidare att Valérien Ismaël fått sparken som tränare för Besiktas. Enligt turkiska BeIN Sport är för övrigt Steven Gerrard en av kandidaterna att ersätta.

Le Parisien ger utrymme åt att Kheira Hamraoui var tillbaka på planen för PSG för första gången sedan den 16 april. Den skandalomsusade spelaren gjorde ett inhopp i Champions League-matchen mot Real Madrid i går (0-0). Amanda Ilestedt spelade från start för PSG, Freja Olofsson likaså för Real Madrid.

TYSKLAND

Kicker summerar de tyska lagens insats i Champions League. ”Frankfurt och RB Leipzig har åttondelsfinal i sikte. Dortmund och Bayern München är vidare. Leverkusen är ute”. Inte så pjåkigt så här långt. Mathijs De Ligt utsågs till matchens lirare när Bayern som vanligt vann mot Barcelona, 3-0 den här gången. ”Matchens lirare? I mina ögon var det Serge Gnabry. Men okej, jag tar det gärna”, säger De Ligt. Kicker håller med De Ligt om att Gnabry var bäst på plan. På skadefronten rapporter Kicker att målvakten Manuel Neuer fortfarande har ont i en axel och är tillbaka antingen mot Inter på tisdag nästa vecka eller Hertha den 5 november. Frankfurt vann (2-1 mot Marseille) och gruppen är nu helt öppen inför sista omgången. ”Avgöranden är vi bra på”, säger målvakten Kevin Trapp med ett leende och med triumfen i Europa League i tankarna.

Bild och flera andra källor rapporterar att Thomas Reis blir ny tränare för Jordan Larsson & Co i Schalke. Han köps loss från Bochum för upp till 500 000 euro, och väntas presenteras i dag. Men den stora snackisen under onsdagen blev att sportchefen Rouven Schröder lämnar kaosklubben. Schalke är jumbo i Bundesliga.

Sky Sport rapporterar att det inte bara är Leverkusen som är intresserad av Robin Gosens. Även Mönchengladbach, Eintracht Frankfurt och Wolfsburg är det. Sky uppgav under onsdagen att Gosens vill lämna Inter i januari.

ÖVRIGT

TSA (Algeriet) följer upp vänskapsmatchen mellan Sverige och Algeriet den 19 november – en följetong i Headlines. Efter Marseille, Le Havre, Sochaux, Stockholm blev det till slut i Malmö. TSA kopplar portningen från Frankrike av säkerhetsskäl till ”stigmatiseringen av immigranter av algeriska rötter” i kölvattnet på det uppmärksammade mordet på Lola.

Gazzetta (Grekland) anser att AEK:s Niclas Eliasson”redan förtjänar många koppar kaffe”. Bakgrund: som Headlines skrev om häromdagen sa Eliasson efter den senaste assisten till Levia Garcia, ”Jag hoppas Levia bjuder på en kopp kaffe”. Gazzetta vill med sin text applåderar Eliasson som legat bakom fem mål på åtta matcher.

Record (Portugal) firar ”Hjältar”. Både i Sporting (1-1 mot Tottenham) och Porto (4-0 mot Club Brügge). Portospelarna satt på planet och följde dramat i Atléticos match, innan det stora jublet över CL-avancemang bröt ut (se klipp ovan).

TNT Sports (Brasilien) hävdar att Real Madrid, Chelsea och Liverpool alla visat konkret intresse för Bruno Guimarães. Samtidigt försöker Newcastle uppgradera den brasilianske mittfältarens nuvarande kontraktet, som gäller till 2026.

BT (Danmark) skriver att bara 700-800 biljetter har sålts till danska fans till var och en av de tre gruppspelsmatcherna VM i Qatar. De övriga i gruppen har sålt betydligt fler: Frankrike i snitt mellan 3 500 och 5 200, Australien i snitt 7 500 och med all förmodan har även Tunisien sålt mer, även om ingen officiell siffra finns tillgänglig.

Sydney Morning Herald (Australien) uppmärksammar landslagets starka budskap inför VM i Qatar. I ett klipp kräver landslagsspelarna bland annat upprättelse för migrantarbetare och avkriminalisering av samkönade relationer (se klipp nedan).