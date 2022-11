Cristiano Ronaldo kan bli saudisk "ambassadör" – för tre miljarder

Headlines Blogg

La Gazzetta dello Sport viker förstasidan åt ”Kungens fall”, Lionel Messi och hans Argentina. Saudiarabiens skräll tar stort utrymme i de italienska medierna. Det gör också ett saudiskt projekt: Cristiano Ronaldo. Ett uppslag för portugisen efter uppbrottet från Manchester United. Vad händer nu? Enligt Gazzetta dello Sport är den saudiska prinsen Mohammed bin Salman beredd att satsa 300 miljoner dollar (ca tre miljarder kr) på 37-åringen tills hans slutar. Först 6-18 månaders spel i Newcastle, sedan en fortsättning i Al Nasrr. I den saudiska klubben skulle han också fungera som en ambassadör för Saudi Vision 2030. Cristiano Ronaldo påstås överväga erbjudandet. Redan i somras talades om ett erbjudande från Saudiarabien för liknade summor. Även PSG, Chelsea och MLS omtalas som möjliga alternativ. GdS skriver på annat håll att ”tilläggstid XL”, som nu tillämpas i VM, också kommer att användas när Serie A startar om. I förlängningen väntar effektiv speltid, menar tidningen. Långt bortanför VM-bruset och längst ned i en artikel om Lecce, nämns John Björkengren. 23-åringen är fortsatt helt borta ur räkningen och Lecce vill fortfarande bli av med honom. Enligt PianetaLecce finns för närvarande inget italienskt intresse, varför en annan marknad är aktuell.

Tuttomercatoweb skriver att Spezia inte kommer att sälja Emil Holm redan i januarifönstret. Högerbacken har lockat till sig intresse från en lång rad klubbar (Juventus, Roma, Bologna, Ajax). TMW menar att Holm, som köptes från Sønderjyske för 300 000 euro, nu är värd ”minst 20 gånger mer”, alltså minst sex miljoner euro.

ENGLAND

Manchester Evening News har svårt att ta in alla fotbollsnyheter som berör staden. Pep Guardiola förlänger med Man City. Familjen Glazers är redo att sälja Man United. Och klubben har brutit med Cristiano Ronaldo. Metro har kör på ”RonalGO”, medan både Daily Star och MEN använder ”Gone-aldo”. Spanska Marca uppger att två saudiska alternativ är aktuella för portugisen i dagsläget: Newcastle samt Al-Nasrr (se även Gazzetta dello Sport). Men Daily Telegraph menar att Newcastle, liksom Chelsea, distanserat sig från Cristiano Ronaldo. Det har också Inter Miami gjort.

The Times tittar på siffrorna. Enligt tidningen går Cristiano Ronaldo miste om 15,5 miljoner pund, ca 200 milj kr, genom att kontraktet rivs utan kompensation. Vidare uppger tidningen att Glazers prislapp på United är sex miljarder pund. Men Daily Telegraph skriver att Glazers kan kräva nio miljarder pund för klubben, motsvarande drygt 110 miljarder kr.

Daily Mail bakar in Cristiano Ronaldo med Lionel Messi till rubriken, ”Ingen bra dag för världens bästa spelare!”. Daily Star är inte lika subtil med Messi och hans Argentina. ”Cry for me, Argentina” täcker nyhetsettan och får sällskap av en emoji som skrattgråter. Mail har även plats för Cristiano Ronaldos eget farväl till United. Inte bara hans ord. Portugisen la tajmade in uppbrottet med att promota klocksamarbete på Instagram. Och? På urtavlan finns han avbildad när han gör mål – mot Manchester United. Ett klassiskt nickmål för Real Madrid i Champions League 2013.

Daily Mirror får med ”Out”, ”Out”, ”Out?”. Det står för Glazers, Cristiano Ronaldo och Argentina. Dessutom får tidningen med att Bukayo Saka är på väg att tredubbla sin lön i Arsenal. 21-åringen har för närvarande ett kontrakt till 2024 värt 70 000 pund i veckan. Tidningen uppmärksammar oron för Harry Kanes skada och noterar Beth Meads tunga skadebesked.

SPANIEN

Marca bär på budskapet ”Låt stjärnan synas” inför Spaniens VM-premiär mot Costa Rica. Stjärnan på tröjan som förkunnar att landslaget nått hela vägen i VM förut. Ett citat på förstasidan från förbundskapten Luis Enrique: ”Vi kommer mycket väl förberedda”. Marca uppgav på tisdagskvällen att Newcastle och Al Nasrr är hetaste alternativ för Cristiano Ronaldo. I papperstidningen i dag är det främst Al Nasrr som ringas in.

Cadena Cope följer Luis Enrique på Twitch. Han berättar att han bett om att Spanien kommer att spela i helrött. Landslaget har vanligen mörkblå byxor och strumpor. ”Jag har bett sportchefen om det eftersom man i slutändan i turneringar oftare spelar i vitt än rött och vi är La Roja (de röda, smeknamnet). I morgon kommer vi att spela i helrött. Stället är vackert. Jag hoppas det ger oss kraften och viljan i de kommande tre matcherna, och förhoppningsvis fyra till klädda i helrött. Jag älskar det”, säger Luis Enrique.

AS har just ”Röd passion” på förstasidan, med bild på Pedri som ”leder det unga Spanien”. Tidningen ger sig sedan i kast med startelvan. Marcos Llorente kan få chansen som högerback i Carvajals frånvaro (se förmodade startelvor).

Sport och Mundo Deportivo ger båda stort utrymme åt Messi & Co:s haveri i VM. Sport har även en intervju med Fridolina Rolfö. ”Jag känner mig bättre och mer bekväm här, jag vet vad klubben förväntar sig av mig, vill att jag ska göra. Bytet av position var från början svårt eftersom jag behövde lära mig mycket, och varje dag lär jag mig mer”, säger Rolfö I morgon väntar Champions League-match mot Bayern München på Camp Nou. ”Jag har en bra känsla, vi är redo”.

FRANKRIKE

L’Equipe jublar åt en ”Blå himmel” efter Frankrikes premiärseger (4-1 mot Australien). Men moln drog in över natten. Lucas Hernandez är skadad är korsbandsskada och VM är över. Det innebär också ett bekymmer för Bayern München. Sedan i måndags kan inga nya spelare kallas in till VM-trupperna. Tillbaka till den molnfria himlen: Kylian Mbappé och Olivier Giroud sken mest. Båda får 8 av 10 i betyg. En annan fransman som hyllas är Hervé Renard, som fick Argentina ”i en saudisk fälla”. Tränaren och målvakten Al-Owais får 9 i betyg efter jätteskrällen.

RMC Sport noter att Qatars emir Tamim bin Hamad Al Thani redan bytt färger. Under måndagen sågs han på läktaren fira seger med en saudisk flagga. Qatar gjorde en oväntat blek VM-premiär i söndags.

TYSKLAND

Bild citerar Hansi Flick om att Tyskland var beredd att ta ett gult kort för att bära OneLove-bindeln. Problemet var att Fifa inte specificerade bestraffning, så avstängning eller till och med poängavdrag kunde inte uteslutas. Tyska förbundet, DFB, vill ta Fifa till idrottens skiljedomstol, CAS, med förhoppning om att kunna bära bindeln i andra matchen. På annat håll går Bild hårt åt Fifa-presidenten Gianni Infantino. Han kallas i en krönika ”hycklare”, ”förrädare”, ”skurk” och ”mycket farligare än Sepp Blatter”. Oavsett väntar i eftermiddag VM-premiär för Tyskland mot Japan. Thomas Müller väntas starta på topp (se förmodade startelvor).

Sport Bild skriver att Bayern Münchens shoppinglista för sommaren toppas av Konrad Laimer. Det finns redan en verbal överenskommelse med den österrikiske mittfältaren, som nobbat en förlängning med RB Leipzig. Laimer ska ha nobbat Chelsea, som visat visst intresse. Liverpool är också intresserade.

ÖVRIGT

Saudi Gazette (Saudiarabien), en engelskspråkig tidning, firar ”Nationens glädje” efter tisdagens jätteskräll (2-1 mot Argentina). En nationell helgdag har utlysts i dag. Asharq News delger budskap från Brasilien. Tv-kanalen TNT skriver på arabiska: ”Tack till det saudiska landslaget för att ha gjort vår morgon lyckligare! Ett meddelande från 200 miljoner brasilianare”.

BT (Danmark) lyssnat till förbundskapten Kasper Hjuldman som är känslosam efter öppningsmatchen (0-0 mot Tunisien). ”Det är ingen som helst ursäkt för hur vi spelar fotboll eller arbetar på, och jag talar bara för mig själv: som person och människa har jag det svårt just nu”, säger Hjulmand med tankarna på att VM spelas i Qatar, ”Det här är något som byggts upp över lång tid. Vi har en slogan som är ’En del av något större’, och jag är inte säker på att jag är del av något jag tycker om”.

Globo Esporte (Brasilien) slänger fram Brasiliens elva till premiärmatchen mot Serbien på torsdag: Alisson – Danilo, Thiago Silva, Marquinhos, Alex Sandro – Casemiro, Lucas Paquetá – Raphinha, Richarlison, Neymar, Vinícius Jr.