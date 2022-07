Uppgifter: Bjuder 3,2 miljarder för Cristiano Ronaldo

Headlines Blogg

TVI/CNN (Portugal) lanserar uppgifter om ett jätteerbjudande för Cristiano Ronaldo från Saudiarabien värt 300 miljoner euro, nästan 3,2 miljarder kronor. Erbjudandet är 30 miljoner euro till Manchester United, medan portugisen skulle få 250 milj euro för två år. Dessutom skulle agentarvodet vara 20 milj euro.

Blick (Schweiz) låter krönikören Matthias Dubach prisa landslagets insats (1-2 mot Sverige), men han lägger till: ”Det fanns en tid när herrlandslaget myntade begreppet ’hedersamma förluster’. Nu har även damerna genomlidit en sådan ’hedersam förlust’”. Ramona Bachmann hyschade med fingret framför munnen efter sitt mål. ”Det var känslomässigt. På presskonferensen var det en del provokativa frågor från svenska medier, säger hon, och menar att tongångarna varit alltför kaxiga.

O Globo (Brasilien) har med nattens besked: Flamengo har bekräftat att Arturo Vidal skrivit på för klubben. ”Det är en livslång dröm som blir verklighet”, skriver 35-åringen på Twitter. Vidal kommer närmast från Inter.

ENGLAND

Daily Mirror finner rubrikinspiration i en onlinetjänst för bilbyten, ”Exchange & Mart”. Men här står Mart för Lisandro Martínez och det handlar om andra typer av byten. Enligt både Fabrizio Romano och De Telegraaf är ett avtal värt totalt 55 milj euro ytterst nära. Men Mirror påpekar att Ajaxbackens ankomst också innebär exit för en rad andra backar: Eric Bailly, Axel Tuanzebe och Phil Jones.

Daily Star firar in Chelseas värvning av Raheem Sterling med ett ”HurRAH”. Och det är mer på gång. Mycket mer. Kalidou Koulibaly väntas bli klar i dag. Samtal pågår, enligt flera tunga källor, med PSG om Presnal Kimpembe. Nathan Aké är fortsatt aktuell. Någon tydlig ersättare för Romelu Lukaku, en renodlad anfallare, är däremot inte högt på dagordningen. ”Jag vill inte utesluta det (att värva en anfallare till) men det är inte prioriterat. Prioritet just nu är försvaret, det är ingen hemlighet”, säger Chelseas tränare Thomas Tuchel till Sky Sports.

Daily Mail ser också hur backvärvningarna i Chelsea går ut över talangerna. Leicester planerar att köpa stortalangen Levi Colwill, 19, som plötsligt uppges till salu. Och Burnley är enligt The Athletic överens med Chelsea om ett lån av Ian Maatsen, 20. Även anfallstalangen Armando Broja, 20, succéspelare i Southampton förra säsongen, har ryktats på väg att säljas. Utrymme ges också åt Tottenhams försäsongsstart i Sydkorea (6-3 mot Team K League). Dejan Kulusevski saknade på grund av skada. Nyförvärvet Richarlison gjorde ett ”lovande första intryck”, skriver Mail, och TalkSport tror han tar just Kulusevskis plats. ”Jag tror det blir han Son och Kane. Jag tror han har fler mål i sig än Kulusevski”, säger experten Danny Murphy.

Football Insider hävdar att Wolves meddelat Everton att tio miljoner euro behövs för att värva Adama Traoré. Den 26-årige yttern hoppas dock att någon toppfyra-klubb ska ringa.

ITALIEN

Corriere dello Sport uppger att ”Mattias Svanberg kommer att spela i Bundesliga nästa säsong, mer precist i Wolfsburg”. Enligt tidningen får Bologna tio miljoner euro, inklusive bonusar. En överenskommelse ska i stort sett ha träffats under eftermiddagen i går. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira nämner bara att det rör sig om bud på åtta miljoner euro plus två milj euro i bonusar, samt att Svanbergs kontrakt är till 2027. Flera klubbar, med Napoli i spetsen, har tidigare uppgetts intresserade av svensken. Dagens största rubrik på förstasidan handlar om att Juventus ger sig i jakten på Gleison Bremer i Torino. Han ses som en ersättare till Matthijas De Ligt, som snart väntas klar för Bayern München. Så sent som i går uppgav Sky Sport Italia att Inter hoppas säkra Bremer i nästa vecka för 35 miljoner euro, inklusive bonusar. Men nu hotas den dealen av Juve, som Presnel Kimpembe (PSG) som en plan B. Om nu inte De Ligt stannar. La Stampa skriver i dag att Juve har förnyat hopp om att behålla backen. Och Corriere dello Sport uppger samtidigt att Inters förhandlingar om Milan Skriniar med PSG går trögt….och att även Interbacken mot alla odds kan stanna.

La Gazzetta dello Sport drar på ”Rafael Leão – Milans skatt”. Enligt tidningen vill portugisen stanna och Milan erbjuder ett femårskontrakt, värt sex miljoner euro netto om året. Först Real Madrid och sedan Chelsea har dykt upp i ryktesfloran kring Leão, men allt under utköpsklausulen på 150 miljoner euro kommer att nobbas, understryker GdS. Kalidou Koulibaly väntas i dag bli klar för Chelsea. Vem ersätter honom i Napoli? Enligt både Gazzetta dello Sport och Corriere dello Sport är sydkoreanen Kim Min-jae i Fenerbahçe första prioritet. Francesco Acerbi i Lazio är ett plan B. Napoli har redan fått grönt ljus från Laziobacken. I notisform finns att Albin Ekdal nu även officiellt är klar för Spezia.

Sky Sport Italia-journalisten Gianluca Di Marzio uppger att Emil Roback inte ingår i en eventuell affär med Club Brügge om Charles De Ketelaere. Däremot har Milan fått ett bud på svensken från St Gallen, femma i den schweiziska ligan senaste säsongen. I går fanns för övrigt Roback på planen när Milan inledde försäsongsspelet med en 3-0-seger mot Lemine Almenno.

SPANIEN

Marca toppar med nyheter från Frankrike. ”PSG vill ha ett år till med Messi”. Enligt tidningen, som hänvisar till källor i Paris, vill PSG förlänga kontraktet till 2024. Marca påstår vidare att det inte rör sig om ett utnyttjande av optionsår. Något sådant finns inte, hävdar tidningen. På tal om PSG. Radio Marca uppger att QSI, som äger den franska klubben, lagt ett bud på Espanyol. Nyligen uppgavs QSI ute efter att knyta till sig Braga i Portugal. På annat håll understryker tidningen Real Madrids intresse för Dortmunds mittfältare Jude Bellingham. ”Han är redan mer än väl placerad i Real Madrids planer för 2023-2024”, skriver Marca, men skönjer också konkurrens från England.

Sport bländas av ett ”Läckert mål i premiären” för Barcelona (1-1 mot Olat). Det stod Pierre-Emerick Aubameyang för, på pass från målvakten Marc-André ter Stegen. Franck Kessié fick debutera. Han får nöja sig med 6 av 10 i betyg. Mundo Deportivo ger honom 7. Sport går sedan igenom spelare för spelare som Barça kan sälja och menar att klubben kan få in 152 miljoner euro på 16 stycken.

Mundo Deportivo berättar att Barcelona kommer att presentera Ousmane Dembélé som ”nyförvärv” vid kl 12 i dag och Raphinha samma tid på fredag. Det händer mer i dag. Enligt MD kommer Barça att göra en ny framstöt hos Chelsea för att säkerställa värvningen av César Azpilicueta.

Cadena SER hävdar att det nu är klart att Zeidane Inoussa återvänder till Murcia på lån. En officiell bekräftelse väntar under torsdagen. Den 20-årige anfallaren från Caen gjorde succé under sitt lån den gångna säsongen.

FRANKRIKE

L’Equipe låter bara en fotbollsnyhet tränga fram på förstasidan, den om att”Landslaget jagar en kvartsfinalplats” i EM. I kväll väntar Belgien. Från transfermarknaden rapporterar L’Equipe att PSG fortfarande är i förarsätet i jakten på Gianluca Scamacca, och hänvisar till en källa nära West Ham. Londonklubben ska ha lagt ett bud, men lägre än de 40 milj euro som rapporterats i italienska medier. PSG vill inte betala de 50 milj euro som Sassuolo vill ha för anfallaren. Atlético de Madrid planerar ett bud på Sekou Mara, men Bordeaux vill ha 15 milj euro för den 19-årige anfallaren. Övriga intressenter är en brokig skara: Lyon, Monaco, Troyes och Manchester City.

Foot Mercato, liksom tyska Sky Sport, uppger att Monaco nu är överens med Mönchengladbach om en övergång för Breel Embolo. Priset för den 25-årige anfallaren blir 12,5 milj euro. Likt The Athletic och The Independent uppger även FM att Chelsea inlett diskussioner med PSG om Presnel Kimpembe. PSG har tidigare uppgetts kräva 50 milj euro för backen.

TYSKLAND

Kicker understryker att Bayern München vill ha två affärer avklarade innan avresan till USA på måndag: Matthijs De Ligt in, Robert Lewandowski ut. Bayern planerar redan internt för ett lag med De Ligt nästa säsong. Ett nytt bud till Juventus är ankommande. Kicker skriver också att Bayern gått bet i jakten på en eventuell ersättare till Lewandowski. Det finns för närvarande ingen på marknaden som tilltalar. Harry Kane kan bli aktuell först nästa säsong. Serge Gnabry väntas stanna. Kontraktsdiskussionerna är positiva. Chelsea har nämnts i dagarna, men är inget seriöst alternativ.

Bild skriver att Greuther Fürths förhoppningar om att behålla Branimir Hrgota växer. Svensken har ett löfte om att få lämna klubben om ett bra erbjudande kommer, men något sådant finns inte för närvarande. ”Jag har hopp och kommer att göra allt för att han stannar”, säger klubbens sportchef Rachid Azzouzi.

Express konstaterar att framtiden för Sebastian Andersson i Köln är blek, konkurrensen är stor. Eintracht Braunschweig har gjort en framstöt. En övergång tycks inte aktuell, men att en nykomlingen i Zweite Bundesliga är ute efter anfallaren ”är en indikation på hur marknaden ser på hans insatser”, menar tidningen.