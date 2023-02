Trotsade Mbappés råd - ilska mot Neymar

Headlines Blogg

FRANKRIKE

L’Equipe-rubriken kan utläsas som ”Hjärtats koefficient”. Tidningen fortsätter: ”Efter PSG:s och Rennes förluster så såg Nantes (2-2 mot Juventus) och Monaco (3-2 mot Leverkusen) till att undvika en krasch för vår Uefa-koefficient. Det skedde talang och ödmjukhet som om de sovit bra och ätit bra”. Det sistnämnda är en referens till Kylian Mbappé. Efter förlusten sa PSG-stjärnan att spelarna behövde ”sova bra och äta bra” inför returen. Just det uttrycket dyker upp i annat sammanhang också. Dagens efter förlusten mot Bayern var Neymar på pokerturnering sent på kvällen och käkade på McDonalds, som också uppmärksammades i går. Det väcker reaktioner. ”Han sa klart och tydligt till Mbappé, ’dra åt helvete’”, menar RMC Sport-experten Eric Di Meco. Även Jérôme Rothen rasar. ”Det är inte första gången han (Neymar, min anm) pissar på klubben, lagkamraterna, ledarna, tränarna, det medicinska teamet, men de han pissar allra mest på är alla de som älskar PSG”, menar Rothen som även lägger skulden på PSG som låtit Neymar göra som han vill under sin tid i klubben. På tal om PSG, L’Equipe uppger att en del spelare är missnöjda med det senaste sommarfönstret. Truppen är sämre. ”Det är den svagaste sedan jag kom”, menar en spelare. En person nära PSG säger: ”De förstår inte varför PSG lät Paredes, Idrissa Gueye eller ens Julian Draxler lämna, för att att sedan värva Vitinha, Fabian Ruiz och Carlos Soler, även om den senare har lite bättre anseende än de två andra”. Amin Sarr får en stor artikel. I Alexander Lacazettes frånvaro väntas han debutera i Lyons startelva mot Auxerre i kväll. ”Det är en mycket talangfull spelare men fortfarande rå”, förklarar journalisten Reon Boringa som följde svensken i Heerenveen.

RMC Sport är inne på samma linje som Le Parisien i går (se torsdagens Headlines): Christophe Galtier är under press, jobbet är i fara. Men i stället för att bolla med Qatars drömnamn Zinedine Zidane, likt Le Parisien i går, menar RMC Sport att Thomas Tuchel kan återvända. Galtier är hur som helst kvar till CL-returen mot Bayern München den 8 mars.

ENGLAND

Daily Mirror döper om Manchester Uniteds tränare till ”Erik Ten Arrgh” för att nederländaren var arg på domaren för en utebliven straff (2-2 mot Barcelona). Ten Arrgh var också arg för att United själva inte lyckades peta in ett par bollar. ”Jag tycker vi skulle gjort minst fyra mål”, säger han. Victor Nilsson Lindelöf och Anthony Elanga satt som vanligt på bänken.

Daily Mail och flera andra tidningar ger United stor plats på sportettan av andra skäl. ”Qatar övertygad om att köpa United”, är dagens fetaste rubrik i Mail. Det kan vara klart redan inom sex veckor. Daily Telegraph kontrar med exklusiva uppgifter om att bud från Saudiarabien är på ingång. Sedan tidigare har Jim Ratcliffe deklarerat att han kommer att göra ett försök, och ytterligare bud väntas. Deadline är i dag, men bud kan komma senare. Nuvarande ägarna familjen Glazers hoppas sälja för fem miljarder pund. Det är en summa som qatarierna är beredda att betala, uppger Bloomberg.

The Times följer upp utredningen mot Manchester City för ekonomiska brott. Tidningen slår fast att någon sportslig bestraffning i Premier League inte är aktuell den här säsongen. Rivaler var angelägna om ett beslut innan säsongens slut men The Times menar att processen kommer att fortsätta åtminstone in i sommaren. Från Tottenham förmedlades under torsdagen beskedet att Antonio Conte blir borta på obestämd tid.

ESPN uppger, med hänvisning till sina källor, att Liverpool, Manchester City och Manchester United alla har ögonen på Mason Mounts situation i Chelsea. 24-åringens kontrakt går ut 2024 och parterna har inte lyckats närma sig varandra i kontraktsdiskussioner.

ITALIEN

Corriere dello Sport har summeringen ”Max och Mou mot väggen”. För det var en ”förhäxad kväll” för Max Allegri och José Mourinho. Juventus fick bara oavgjort hemma (1-1 mot Nantes) och Roma snubblade i Österrike (0-1 mot RB Salzburg). ”Juve har 50 procents chans att gå vidare”, menar Allegri ändå. ”Vi hade otur med domarbytet”, säger Mourinho. Han var inte var nöjd med Dennis Higler, ersättaren till Glenn Nyberg som blivit sjuk. Mourinho tycker Roma skulle haft en straff. Och Tuttosport tycker att Juve skulle haft en. ”Hur kan detta inte vara straff?”, undrar Turintidningen i dagens största rubrik. Bilden är på en hands, men domaren dömde för en förseelse innan. Tuttosport anser oavsett att Juve blev ”bestulna”. En gladare rubrik i Corriere dello Sport är ”Fiorentina är som en orkan” (4-0 mot Braga).

La Gazzetta dello Sport föser Europaspelet åt sidan och fokuserar på förändringar i Inter. Fyra nyförvärv ringas in: Franck Kessié, Roberto Pereyra, Chris Smalling och Caglar Söyüncü. Rubriken är ”Inter börjar om från noll”. För kostnaden är tänkt till noll. De tre sistnämnda är på fri transfer och Kessié vill Inter lösa genom lån. Men ytterligare ett namn på fri transfer nämns i en annan artikel: Marcus Thuram har ett erbjudande på fem miljoner netto om året på bordet. Samtidigt väntas Inter vinka farväl till Milan Skriniar och Marcelo Brozovic.

SPANIEN

Marca och AS fyller för andra dagen i rad förstasidorna med ”Barçagate”. El Mundos fortsatta avslöjanden är i fokus. ”Utan avtal kommer alla oegentligheter ut”, är rubriken i Marca. Det är ett hot som El Mundo kommit över från dåvarande domartoppen Enriquez Negreira till dåvarande Barça-presidenten Josep Maria Bartomeu via burofax (ni minns Messi och Barça). AS pekar på en annan ny uppgift, från El País, att Barça betalat sammanlagt sju miljoner euro till Negreiras privata bolag sedan 2001. I går förklarade La Liga-presidenten Javier Tebas att Barça inte riskerar sportsliga bestraffningar då de eventuella brotten är preskriberade. Marca hävdar på annan plats att Chelsea förbereder ett bud på João Félix, portugisen som är på lån från Atlético. Enligt tidningen är Mason Mount en av de spelare klubben erbjudit i utbyte. Men Atlético vill ha pengar och inte spelare.

Sport och Mundo Deportivo är inte intresserade av något ”Barçagate”. Det finns på nytt inte ord om anklagelserna på förstasidorna. Här råder bara hänförelse över matchen på Camp Nou (2-2 mot Manchester United). Nu behöver Barça ”Vinna på Old Trafford” – rubriken i MD. Den matchen missar Pedri med all sannolikhet. Liksom första cupsemifinalen mot Real Madrid. 20-åringen skadade sig i går och väntas bli borta tre-fyra veckor. Gavi missar också returen mot United på grund av avstängning. Efter gårdagens match var tränare Xavi förbannad över att en hands från Fred inte gav straff. Xavi: ”Det var en straff stor som en katedral”, det vill säga mycket tydlig, ”Hur det känns? De gav oss ingen i Milano (mot Inter, min anm) och ingen i dag. Jag vet inte vad vi ska göra för att få straff för hands”. Båda Sport och MD ger också plats för att Lionel Messis pappa Jorge viftar bort en återkomst för sonen i Barça.

TYSKLAND

Bild uppger att Sadio Mané är aktuell för returen mot PSG den 8 mars. Senegalesen, som missade VM på grund av skada, väntas tillbaka i träning under Julian Nagelsmann senast måndag. Bild uppmärksammar också stort att stavhopparen Tim Lobinger, 50, avlidit i cancer. Efter sin karriär jobbade han bland annat som fystränaren i RB Leipzig och som personlig tränare åt Joshua Kimmich.

Sport1 följer upp den stökiga tillställningen när Bayer Leverkusen förlorade (2-3 mot Monaco). Matchen avslutades med ett tumult mellan spelare, och Leverkusens målvakt Lukas Hradecky skakar på huvudet. ”Vi är motiverade till returen. Det som hände efter matchen… Den nya generationen har ingen respekt alls. Alla tror att de har större k*k än den andre. Jag fattar det inte, det är barnsligt”, säger Hrdacky (se klipp här). 33-åringen gjord ett misstag vid 0-1-målet men tycker att han skulle haft en frispark med sig. ”Ni får fråga domaren. Det var en klar förseelse, jag får en knuff och faller okontrollerat. Det är för jäkligt”.

ÖVRIGT

Ekstra Bladet (Danmark) delar ut starka 4 av 6 i betyg till Joel Andersson och Kristoffer Olsson efter FC Midtjyllands imponerande resultat i Lissabon (1-1 mot Sporting). Armin Gigovic får 3. Svenskbetygen är identiska i Tipsbladet.

O Globo (Brasilien) konstaterar att ”Brasilien behövde Martas inspiration för att slå Japan” (1-0) i SheBelieves Cup. 36-åringen gjorde landslagscomeback efter sin svåra knäskada för ett år sedan. Pia Sundhage släppte in Marta efter 68 minuter. Fyra minuter senare spelade hon fram Debinha till segermålet (se klipp här).