Hyllad Lindelöf njuter: ”Klart jag är nöjd med mina insatser”

ENGLAND

Daily Mirror vill med ”Pack the suitCASE” ha sagt att Casemiro ledde Manchester United till en säkrad Champions League-plats med spännande resor kommande säsong (4-1 mot Chelsea). ”Det var vårt mål”, säger en belåten Victor Nilsson Lindelöf om CL-platsen, ”Vi har ett system där alla kan sina roller, så vi har spelat en del riktigt bra fotboll den här säsongen”. Efter att ha nött bänk länge har Lindelöf startat de tio senaste matcherna. ”Jag tycker det gått bra för mig. Varje gång jag spelar vill jag hjälpa mina medspelare, prestera och vinna, och det tycker jag att jag gjort, så jag är förstås mycket nöjd med mina insatser”, säger han (se klipp nedan). Manchester Evening News håller fram just Casemiro (9 av 10) och Lindelöf (8) som bäst på plan. Smolk i Uniteds glädjebägare: Antony blev skadad och är ett stort frågetecken till FA-cupfinalen. Erik ten Hag väntar på utvärdering av skadan men säger att den är ”allvarlig”. Uniteds CL-plats innebär också att Liverpool blir utan och får nöja sig med Europa League kommande säsong. Det får Mohamed Salah att reagera. ”Jag är helt förkrossad. Det finns ingen ursäkt för det här”, skriver han på Twitter.

Sky Sports tittar på Man Uniteds shoppinglista. Tv-kanalen instämmer i The Guardians uppgifter i går om att United har siktet inställt på Harry Kane och Mason Mount, men adderar ytterligare en engelsk landslagsspelare: Declan Rice. Däremot är det osäkert om United lyckas med alla tre.

The Times ser det som att ”Spurs är tillbaka på ruta ett” sedan Feyenoord-tränaren Arne Slot nobbat klubben. The Times, liksom The Independent, hävdar nu att Celtics tränare Ange Postecoglou är det hetaste namnet. Daily Telegraph skriver att Luis Enrique också finns med i bilden, medan italienska Sky Sport försäkrar att även Vincenzo Italiano i Fiorentina är aktuell. Under gårdagen skickade för övrigt den förre tränaren José Mourinho en passning, ”Den enda klubben i min karriär som jag inte har några stora känslor för är Tottenham”.

BBC Sport pratar med La Liga-basen Javier Tebas efter rasismen mot Vinícius. Enligt spansk lag kan La Liga identifiera och rapportera fall av rasism, men inte införa sanktioner. Tebas vill ha förändring. ”Att eliminera problemet till 100 procent kommer aldrig att gå, på samma sätt som det aldrig går att fullständigt eliminera stölder och andra brott. Men om vi får nödvändiga befogenheter så kan vi om sex-sju månader säga att vi inte har någon rasism”, menar Tebas.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport slidrar en Simone Inzaghi som drömmer om mötet med Pep Guardiola och hans Manchester City, som drömmer om att vinna Champions League. Men först väntar match mot Atalanta i morgon för att säkra en fjärdeplats. Tidningen ser vidare ”Ett spanskt Napoli” nästa säsong. Luis Enrique och Rafael Benítez är de hetaste kandidater att ta över efter Luciano Spalletti. Luis Enrique kopplas i England också till Tottenham och i Frankrike till PSG. Milanstjärnan Rafael Leãos ny kontrakt med Milan skulle blivit officiellt i dag, men skjuts upp några dagar. Sky Sport understryker att inga problem uppstått. John Björkengren startade i Brescias första av två playoffmatcher för att blir kvar i Serie B. Det blev förlust (0-1 mot Cosenza). Mittfältaren får medelbetyget 6/10.

Corriere dello Sport och Tuttosport har båda stort fokus på Juventus. CdS menar att ”Juve är gisslan” i väntan på om Napoli släpper sportchefen Cristiano Giuntoli men också i väntan på Max Allegris öde. Just Allegri är Tuttosports tema. ”Klubben förväntar sig en stark signal mot Milan och Udinese” för att inte titta sig om efter ny tränare. Thiago Motta (Bologna) och Igor Tudor (Marseille) är de två hetaste kandidaterna att ersätta.

SPANIEN

Marca lovar att ”Bellingham är nära”. Mycket nära. Real Madrid-representanternas resa till Dortmund nyligen löste de sista knutarna. Parterna har en principöverenskommelse. Övergången kan bli klar nästa vecka, när Bundesliga är avslutad. Dortmund påpekade häromdagen att klubben ännu inte hade några konkreta bud på bordet. Marca tycks se det som en formalitet och menar att övergångssumman blir 100 miljoner euro plus bonusar. Transferexperten Fabrizio Romano håller med. Ett sexårskontrakt väntar på att bli underskrivet av Bellingham, som sedan tidigare uppgetts överens med Real Madrid. Marca uppger också att PSG erbjudit Sergio Ramos ett nytt ettårskontrakt med halverad lön. 37-åringen har nobbat. Han väntar på andra bud. Det finns stort intresse i Saudiarabien.

Cadena SER hävdar att Real Madrid fått ett erbjudande om att värva Harry Kane, och överväger det. Det är en mellanhand som kommit med initiativet. SER menar att Eden Hazard skulle kunna gå i motsatt riktning som del i en deal.

Super Deporte tycker sig sen en ”Fullständig pantomim”. Och det är inte bara för att Valencia svek ännu en gång (0-1 mot Mallorca). Det är framför allt för Mouctar Diakhabys protest mot en kampanj som tidningen anser Real Madrid ligga bakom efter Vinícus-incidenten. Inför matchen samlades alla spelarna bakom en banderoll mot rasism. Alla utom Diakhaby, som strosade runt i bakgrunden (se klipp nedan). Det antas vara en passning från Valenciaspelaren till La Liga för att han själv utsattes för rasism av Cádiz-spelare 2021 utan åtgärd.

Sport täcker förstasidan med Barcelonas Jules Koundé som gjort klart att han minsann inte har några planer på att flytta, efter de senaste dagarnas spekulationer. Stor plats ges också för en gång skull till stadens lillebror Espanyol. I ett officiellt uttalande kräver klubben att resultatet från matchen mot Atlético nollställs på grund av tveksamheter över Atléticos andra mål, om bollen över mållinjen.

FRANKRIKE

L’Equipe och Le Parisien ser båda ett PSG som agerar tidig på transfermarknaden. Manuel Ugarte är på ingång, men inte klar. Lucas Hernández kan bli nästa namn, även om tyska uppgifter tillbakavisar en överenskommelse (se Bild nedan). Två nya tränarnamn har också lanserats. Le Parisien uppger att Luis Enrique är ”på en hög plats” på listan. RMC Sport pekar i stället på Xabi Alonso. I går kom också uppgifter om att PSG-ägarna QSI, som jagar nya klubbar, är ute efter Sampdoria. En helsida ges åt ett bakslag för franska damlandslaget: Delphine Cascarino har skadat knäet och missar VM.

RMC Sport pratar Zinedine Zidane med tidigare PSG-spelare och experten Jérôme Rothen och med Christophe Dugarry, vän och tidigare landslagskollega till Zidane. ”Det känns logiskt med en nystart i sommar”, säger Rothen, som tycker Zidane, som lämnade Real Madrid 2021, ska vara öppnare och ”inte fokuserad på två-tre klubbar”. Men Dugarry menar att Zidane gör rätt i att vara kräsen efter sina framgångar. ”Han ska inte gå vilse i någon klubb som inte tilltalar honom”, menar Dugarry. Zidane är fortsatt ett drömnamn för PSG:s ägare i Qatar. Själv sägs han intresserad av Juventus. Under gårdagen kom också uppgifter om att han nobbat ett jättebud från Al Nassr i Saudiarabien.

TYSKLAND

Bild pratar med experten Lothar Matthäus som är besviken på Bayern München ”Det gjordes så klart många misstag innan tränarskiftet, vilket i slutändan ledde till den här situationen. Men Bayern, som fortfarande jagade en trippel under Nagelsmann, spelar sämre under Tuchel”, säger Matthäus. Han är inför sista omgången övertygad om att Bayern missar även ligapokalen, ”Med tanke på att Dortmund är det starkaste laget i ligan och spelar hemma, så kommer de inte att låta Mainz ta bucklan ifrån dem”. Bild skjuter ner uppgifter om Lucas Hernández, att han skulle vara överens med PSG. Det stämmer inte. TZ uppger att Bayern München är förvånad över uppgifterna, och att klubben inte har några planer på att släppa 27-åringen. Tvärtom, menar Bild, försöker Bayern förlänga kontraktet (nuvarande är till 2024) och samtalen uppges positiva. Det har ryktats om Bundesligaintresse för Eric Smith. När han får en fråga om han ser sig själv där, svarar han. ”Javisst, med St Pauli. Det är en av anledningarna till att jag förlängde (i februari). Jag vill verkligen åstadkomma något speciellt med den här klubben. Jag tror vi är på rätt väg. Det är mitt mål med klubben”, säger svensken. Smiths kontrakt sträcker sig till 2025 plus optionsår.

Kickers stora nyhet under torsdag kväll var att Real Madrid, Liverpool och Manchester United alla gjort förfrågningar om Benjamin Pavard. Sedan tidigare är Inter intresserad. Bayern München vill förlänga med fransmannen. Pavard väntas fatta beslut inom kort.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) och Record lägger allt krut på Manuel Ugarte. Liksom PSG i går erbjuder nu Chelsea 60 miljoner euro, vilket är lika med utköpsklausulen. Transferexperten Fabrizio Romano nöjer sig med att konstatera att Chelsea är med i kampen om Ugarte. Record menar att lönen blir avgörande men också att 22-åringen föredrar en flytt till Premier League.

Algemeen Dagblad (Nederländerna) skriver triumferande ”Bygger vidare”, sedan Arne Slot nobbat Tottenham och fortsätter i Feyenoord. ESPN uppger att besvikelsen är stor i Londonklubben, och Sky Sport menar att Tottenham känner sig utnyttjad av Slot för att han szkulle skriva ett bättre kontrakt med Feyenoord. Enligt De Telegraaf ville ha 20 miljoner euro för att släppa Slot, för mycket tyckte Tottenham.