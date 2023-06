Så kan Inter Miami locka Messi

Headlines Blogg

SPANIEN

Sport och Mundo Deportivo andas båda morgonluft efter bekräftelsen på att Lionel Messi lämnar PSG. Tidningarna vägrar ge upp tanken på att Barcelona fortfarande är med i bilden. Sport talar till och med om viss ”optimism” i Barça, men lutar på morgonen betydligt mer åt Inter Miami. MLS-klubben sägs erbjuda Messi 200 miljoner euro för fyra säsonger. I saudiska nivåer, men förutom att det lockar familjen Messi mer att slå ner bopålar i USA så kan en annan morot bli aktuell. Enligt Sport försöker Inter Miami att plocka in Gerardo ”Tata” Martino som ersättare till Phil Neville, som fick sparken natten till i dag, svensk tid. Martino känner Messi. Han har haft honom i Barcelona och i det argentinska landslaget – i båda fallen dock utan större framgångar – och är liksom Messi från Rosario. Sport tolkar intresset för Martino som ett led i Inter Miamis försök att värva Messi. På annat håll kan man notera besked om att Fridolina Rolfö är redo för spel i CL-finalen mot Wolfsburg i morgon.

Marca slår fast att ”Legenden fortsätter”. Den om Karim Benzema i Real Madrid. I samband med att han fick just Marcas legendar-utmärkelse gav han ett dunkelt svar om sin framtid, som enligt samstämmiga mediarapporter var klar för en flytt till Saudiarabien. ”Varför ska jag prata om min framtid när jag är här?”, sa Benzema, ”De som pratar om min framtid är Internet och Internet är inte sanningen”. Och enligt Marca har den 35-årige fattat ett beslut: att stanna i Real Madrid. Han har inte, som uppgetts, pratat med Real Madrid om en flytt och kommer även nästa säsong att spela i den vita dräkten. Först därefter står dörren öppen för Saudiarabien. Sevillas tränare José Luis Mendilibar fick bara ett korttidskontrakt säsongen ut. ”Vi har erbjudit honom ett nytt kontrakt”, bekräftar nu klubbpresident José Castro. Mendilibar vann i onsdags Europa League efter bara två och en halv månad i klubben.

AS menar i sin största rubrik att ”Havertz kliver in på scenen”. Tidningen menar att Chelseanfallaren är intressant oberoende av Benzemas framtid. ”Real Madrid gillar honom för sin ungdom och mångsidighet”, menar AS. Marca instämmer. I dagens tidningen skriver Marca att Havertzs namn diskuterades vid ett möte mellan Florentino Pérez, José Ángel Sánchez och Carlo Ancelotti i går. Tysken var nära en övergång till Real Madrid redan 2020, men covid sinkade planerna och Chelsea slog till.

ENGLAND

Daily Mirror har ordleken ”Scared of City? Norway”, Daily Star kör på ”Erli Warning”. Manchester Uniteds Raphaël Varane fick frågan om det finns en fruktan att möta dominanta lokalrivalen City i FA-cupfinalen på lördag. ”Fruktan? Nej. Varför det?”, undrade Varane. När han fick frågor om Erling Haaland poängterade han att norrmannen var långt ifrån enda hot, hela City är farligt, men la också till, ”Vi vet att vi kan stoppa dem som lag och kollektivt som grupp”. Tidningarna uppger att nyligen nedflyttande Leeds vill ha Brendan Rodgers som tränare efter Sam Allardyce, som inte blir kvar. The Guardian instämmer i att Rodgers är ett önskenamn men lägger också till Graham Potter.

Daily Telegraph följer upp reaktioner sedan Anthony Taylor efter EL-finalen först blivit utskälld av José Mourinho och sedan, i sällskap av sin familj, blivit attackerad av Romafans på flygplatsen. PGMOL, Premier Leagues domarråd, kallar i ett uttalande behandlingen av Taylor på flygplatsen för ”oberättigad och avskyvärd”. Den tidigare PL-domaren Mark Halsey rasar samtidigt mot Mourinho, ”Jag skulle stänga av Mourinho – var han än hamnar – i sex matcher för hans oacceptabla uppträdande”, skriver Halsey i The Sun. Han vill också se finallagen straffas hårt för deras uppträdande mot domaren. Böter räcker inte, menar Halsey: ”Jag skulle ta ifrån Sevilla och Roma tre poäng från deras nästa deltagande i Europaspelet, och ha ytterligare tre poäng villkorade under gruppspelet”.

Daily Mail uppger att Declan Rice prioriterar att stanna i Premier League. Därmed ser Bayern München ut att gå förlorande ur racet om mittfältaren. Arsenal leder jakten på Rice, med Manchester United i hälarna.

The Sun spekulerar under ”exklusivt”-skylt i att Manchester United kan använda Harry Maguire som del i ett köp av Mason Mount från Chelsea. Londonklubben vill ha 70 miljoner pund för mittfältaren, Maguire värderas till 30 milj pund. Också under ”exklusivt”-skylt: Ange Postecoglou kan presenteras som Tottenhams nya tränare redan nästa vecka. Daily Telegraph menar dock att Luis Enrique och Marco Silva fortfarande finns med i bilden.

ITALIEN

Corriere dello Sport sätter José Mourinho i ensamt fokus. Tidningen menar att han vill stanna men att Roma har tre dagar på sig att signalera en sportslig satsning. Sedan åker Mourinho på semester. Kommer han tillbaka? Sportchefen Thiago Pinto backar honom i alla fall när det gäller domaren Anthony Taylor, som han menar ”inte var balanserad” i sitt dömande. Samtidigt uppmärksammas Mourinhos uppträdande mot domaren i garaget och de påföljande supporterattackerna mot Taylor på flygplatsen (se klipp här). Flera journalister, inte minst engelska men också italienska, ser ett samband och fördömer Mourinho.

La Gazzetta dello Sport har fullt fokus på Milan. I dag kommer Rafael Leãos kontraktsförlängning till 2028 att presenteras. Han kan också komma att spela i tröja nummer 10 framöver. Real Madrid sägs kalla hem Brahim Diaz, nuvarande nummer 10, som ersättare till Marco Asensio. Zlatan Ibrahimovic dyker upp i ett stilreportage kring samarbetet med H&M. Men frågor kommer också fotbollsspelandet ”Jag tror fortfarande att jag har något att ge. Om jag funderar på att lägga av? Jag tror inte det. Måste jag spela vidare? Jag tror det. Men det måste finnas en balans, som i livet: om du inte har lugn, stabilitet, så blir du en bomb, och bomber exploderar”, säger Ibrahimovic, ”Vad som händer i klubben vet jag inte. Jag trivs i Milan. Milano är mitt hem. Vad det gäller mitt kontrakt vet jag inget. Förra året sa jag till Paolo (Maldini), ’Det är upp till dig’. Sedan kom ett papper som jag skrev under. Jag vet inte vad som står på det. Kanske ytterligare ett år. Det räcker för mig att veta att jag är en Milanspelare, då vet jag vad jag ska göra. Resten bryr jag mig inte om. Allt som betyder något är att komma tillbaka på planen, annars minskar glädjen. Det är som om någon går till ett jobb men inte har ett kontor (arbetsplats). Jag har inte haft något kontor (arbetsplats) på två år. Jag vill fortfarande men balans behövs”, säger Ibrahimovic. När intervjun är gjord är oklar, men i alla fall efter Champions League-semifinalerna, för han får en fråga om vilket lag han håller på i finalen. ”Jag kan inte hålla på någon, för jag spelar för Milan och Inter är i final. Jag spelade för Manchester United och City är i final. Jag hoppas det blir en bra match”, svarar han. Både Corriere dello Sport och MilanNews rapporterar att 41-åringen bara ägnade sig åt individuell träning under torsdagen, och inte lär spela i sista matchen mot Hellas Verona på söndag, möjligen om han kommer in för att ta farväl.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker att ”OM förbrukar och förbrukar” tränare. Jorge Samapoli stannade i 18 månader. Igor Tudor lämnar efter en säsong. Foot Mercato uppger att Marcelo Gallardo, senast i River Plate, toppar Marseilles önskelista på ersättare. L’Equipe har en rad andra smärre notiser: Marco Asensio är på gång till PSG. Will Still, succétränare åt Jens Cajuste & Co i Reims, har förlängt kontraktet till 2025. Amandine Henry, tidigare Lyon, är nu klar för Angel City FC.

Le Parisien följer upp gårdagens besked om Lionel Messis farväl. PSG-tränaren Christophe Galtier att sa att matchen på lördag ”blir Messis sista” men PSG vände sig efteråt till AFP för att korrigera: vad Galtier menade var ”sista matchen för den här säsongen”. Men Le Parisien lägger till, ”att klubben backar har enligt våra uppgifter ingen inverkan på Messis öde”. Med andra ord, det är fortfarande adieu som gäller. Under Galtiers presskonferens framkom också att PSG inte kommer ha något firande av ligatiteln på lördag av hänsyn till Sergio Rico, som fortfarande ligger svårt skadad på sjukhus i Sevilla.

TYSKLAND

Bild känner med Hamburgfans. För fyra dagar sedan firade de uppflyttning till Bundesliga efter seger mot Sandhaus. Men det var för för tidigt. I stället blev det kval. Och nu ”krävs det ett mirakel” efter storförlust i första matchen (0-3 mot Stuttgart). ”Dagens match hade inget med Sandhaus att göra”, säger HSV:s lagkapten Sebastian Schonlau bestämt. Gårdagens besked att Magdalena Eriksson och Pernille Harder flyttar till Tyskland får en framträdande plats under rubriken ”Bayerns damer får superstjärnpar”.

Sky Sport ger anledning att tro att Emil Forsberg kan få det trångt om platser i RB Leipzigs offensiv kommande säsong. Dani Olmo har till slut valt att förlänga, RB Leipzig uppges överens med Hoffenheim om att värva Christoph Baumgartner för 27 miljoner euro och klubben jagar även Jesper Lindstrøm – ett första bud på 25 miljoner euro har nobbats av Frankfurt, skriver Bild. RB Leipzig spelar cupfinal mot Frankfurt i morgon. Kicker har inte med Forsberg i den förmodande startelvan. Hugo Larsson ser ut att få Dino Toppmöller som tränare i Frankfurt.

ÖVRIGT

Sport-Express (Ryssland) hävdar att Dynamo Moskva är ute efter Milos Milojevic (ex-Malmö, –Hammarby, –Mjällby). Dock uppgav Aftonbladet tidigare under torsdagen att den serbiske tränaren redan är klar för Al Wasl i Förenade arabemiraten.

Przeglad Sportowy (Polen) noterar att CL-finaldomaren Szymon Marciniak försvarar sig sedan han hamnat i blåsväder för att ha deltagit i ett högerextremt event. I ett uttalande säger Marciniak, ”jag håller alltid avstånd från yttringar av rasism, antisemitism och intolerans, vilket jag visar i matcherna jag dömer. Jag är alltid emot hat och jag propagerar alltid för att det viktigaste är att vara en bra människa”. Enligt italienska uppgifter riskerar Marciniak att fråntas uppdraget att döma Manchester City-Inter den 10 juni.

Miami Herald (USA) berättar att Phil Neville har fått sparken av Inter Miami. ”Ibland måste man ta de tuffaste av beslut”, säger klubbens delägare David Beckham, som spelade ihop med Neville i Manchester United. Beskedet kommer efter 10 förluster på 13 matcher. Fansen krävde under senaste matchen Phil Nevilles avgång och buade ut hans son Harvey, som spelar för klubben. Neville kom till klubben i januari 2021.

Soccer Laduma (Sydafrika) uppger att Stuart Baxter kan värva anfallaren Wayde Lekay till Helsingborg. 26-åringen från Cape Town City FC är enligt uppgifterna aktuell för ett provspel. Baxter har varit både klubblagstränare och förbundskapten i Sydafrika. HIF är nästjumbo i Superettan.