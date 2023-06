Uppgifter: Mästarklubb vill ha Wahlstedt

Headlines Blogg

Weszlo (Polen) uppger att nyblivna ligamästaren Rakow Czestochowa är ”seriöst intresserad” av Leopold Wahlstedt. Odd-målvakten ses som en ersättare till Vladan Kovacevic, som väntas säljas. Wahlstedt värderas i artikeln till cirka en miljon euro. Kontraktet med Odd går ut vid årsskiftet. Telemarkavisa berättade nyligen att 23-åringen nobbat ett nytt kontraktsförslag. Tidigare har klubbar som Manchester United, Liverpool och Schalke 04 kopplats ihop med Wahlstedt.

Het Laatste Nieuws (Belgien) byter några ord med Romelu Lukaku inför Champions League-finalen på lördag. ”Det är den viktigaste matchen i min karriär”, säger Interanfallaren. Edin Dzeko väntas starta bredvid Lautaro Martínez, men Lukaku är formstark. ”Jag kan göra skillnad när som helst. Från start eller som inhoppare. Det vet vi nu, tränaren också”, säger Lukaku.

Feanonline (Nederländerna), Heerenveens supportersajt, uppmärksammar irakiska fotbollsuppgifter. Orsak? Bilder på Hussein Ali som varit på irakiska ambassaden i Stockholm för nytt medborgarskap. 21-åringen har spelat för svenska ungdomslandslag men blir nu tillgänglig för Irak.

ENGLAND

Daily Mail skildrar West Hams firande på hemmaplan av Conference League-titeln men går också vidare. David Moyes ska ha samtal med ordförande David Sullivan i dag. Sullivan så i går att Moyes stannar om han vill, men enligt tidningen överväger tränaren sin framtid i klubben. Sullivan bekräftade under torsdagen också att Declan Rice lämnar. Enligt The Sun vill West Ham ha minst 110 miljoner pund, en rekordsumma för Premier League. Även The Times nämner ”över 100 milj pund”. Arsenal ses som favorit till mittfältaren och väntas inom kort lägga ett bud. Även Manchester United och Bayern München har nämnts. Mail uppger vidare att United överväger att låna ut Mason Greenwood.

Daily Telegraph hävdar att Newcastle ringat in fem spelare – samtliga från nedflyttade lag. Kyle Walker-Peters, Romeo Lavia (båda Southampton), Harvey Barnes, James Maddison (båda Leicester) och Tyler Adams (Leeds). Om Maddison har Newcastle konkurrens av bland annat Tottenham. Londonklubben väntas lägga ett bud, Leicester vill ha 50 miljoner pund för sin stjärna. Enligt Telegraph leder West Ham jakten på en annan Leicesterspelare, Harvey Barnes. Aston Villa, Tottenham och, som nämnts, Newcastle är också intresserade. Leicester värdera Barnes till 40 miljoner pund, men West Ham väntas fresta klubben med 30 milj pund.

iNews har mer Tottenham, mer höga transferavgifter. Brentford uppges kräva minst 40 miljoner pund för att släppa målvakten David Raya. Tottenham söker en ersättare till Hugo Lloris. Fler transferuppgifter: Fabrizio Romano uppger att Matteo Kovacic är överens med Manchester City. Det återstår att förhandla fram en övergångssumma med Chelsea.

Coventry Telegraph hävdar att Coventry värderar Viktor Gyökeres till ”över 20 miljoner pund”, alltså mer än 270 miljoner kronor. Sportings bud uppgavs bara vara drygt 170 milj kr, inklusive bonusar. Portugisiska Record håller i dag fast vid att Sporting hoppas värva Gyökeres för under 230 milj kr, men Coventry Telegraph bedömer samtidigt Sportings chanser som ”små”. Tidningen lägger till att ”minst åtta Premier League-klubbar” är intresserade av Gyökeres och att även Coventrys chanser att behålla anfallaren är små.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar stort på sin intervju med Inters president Steven Zhang inför Champions League-finalen mot Manchester City. ”Vi är redo och enade. CL-titeln är ingen omöjlig dröm”, är buskapet i en rubrik i papperstidningen. Här finns små guldkorn också. Som att Chang, i vidskepelse, går in i en Moncler-affär varje gång det är CL-match och att den annars så lugne presidenten medger att han till och med svär på italienska på läktaren, ”vaffanculo” (ung ”dra åt helvete”). Liksom Tuttosport i går uppger GdS att Tottenham inte gett upp Dejan Kulusevski men vill ha rabatt på utköpsklausulen 35 miljoner euro. GdS menar att Christian Pulisic flörtar med Milan och även är beredd att sänka sin lön (fem milj euro/år). Milan behöver en kvick högerytter och GdS menar att amerikanen kan få stjärnstatusen tillbaka i den rödsvarta tröjan. Pulisic värderas till drygt 25 miljoner euro men med bara ett år kvar på kontraktet med Chelsea tror GdS på ett rejält reducerat pris.

Corriere dello Sport sätter Federico Chiesa i fokus. 25-åringen är missnöjd och finns med på listan över möjliga försäljningar i Juventus. Priset har dykt, CdS tror på 30-35 miljoner euro. Liverpool, Man United och Newcastle påstås intresserade. Längre in i tidningen kan man läsa att Jesper Karlsson fortsatt är ett av flera alternativ för Lazio. På nytt uppges prislappen vara 20 miljoner euro. CdS lägger till, ”Det är hård konkurrens från England, från Man United, Fulham och Tottenham”. Italiens avancemang till final i U20-VM i Argentina i natt får stor uppmärksamhet i italienska medier (2-1 mot Sydkorea). Där väntar Uruguay (1-0 mot Israel). Cesare Casadei, som tillhör Chelsea men fört en undanskymd tillvaro på lån i Reading, har gjort sju mål på sex matcher från mittfältet.

Sky Sport Italia uppger att Juventus fortfarande har Emil Holm på radarn. Lucas Vázquez har setts som en möjlig värvning till högerkanten, men Sky Sport nämner också Holm och Wilfried Singo i Torino.

SPANIEN

Marca anser inte som AS att Real Madrids intresse för Harry Kane svalnat. Däremot tror klubben att det krävs tålamod med Tottenham och att Real Madrid ogärna betalar mer än 80 miljoner euro. Även Foot Mercato skriver att Kane fortsatt är Real Madrids förstaval, med Lautaro Martínez i Inter som en plan B. Marca skryter fortfarande om värvningen av Jude Bellingham. Den ses som att Real Madrid ”besegrade Premier League”. Karim Benzema presenterades under torsdagen av Al-Ittihad inför 60 000 fans (se klipp här). Han förklarade sitt val att flytta till Saudiarabien, ”Jag är muslim och det är ett muslimskt land. Jag har alltid velat bo så”.

Sport och Mundo Deportivo har fokus på Barcelonas värvningar. Det har också Xavi. ”Det behövs värvningar”, lyder budskapet från tränaren på Sports förstasida. Men Neymar behövs inte. Det gjorde Xavi också klart. På tal om Xavi så uppger Cadena SER att han vill ha tolv miljoner euro netto om året för att skriva på nytt kontrakt. Hans nuvarande sträcker sig till 2024, Barça vill förlänga men parterna står än så länge långt ifrån varandra. MD har ett mer specifikt värvningsfokus: Ilkay Gündogan. Barça erbjuder ett treårskontrakt och hoppas göra klart med Manchester City-mittfältaren efter CL-finalen. MD är varse om att PSG försöker ”blanda sig i”, som tidningen uttrycker det.

Efesista lyssnar till Cartagenas president Paco Belmonte som ser Isak Jansson som en stor tillgång både nu och i framtiden. ”Jag tror han är en spelare som vi vid något tillfälle kommer att sälja”, säger Belmonte, och berättar att blandat annat MLS-klubbar tittat på 21-åringen. Belmonte säger sig vara ”supernöjd” med Jansson, trots en motig andra halva av säsongen.

Cadena Cope skriver att Álvaro Morata är beredd att sänka sin lön rejält för att få ett nytt kontrakt. Det nuvarande går ut 2024. Medveten om klubbens prekära ekonomiska situation är han villig att sänka lönen med 40 procent. Vidare uppger Cope att Real Madrid ringat in Alphonso Davies, men först till sommaren 2024. Kanadensarens kontrakt med Bayern München går ut 2025.

FRANKRIKE

L’Equipe går klubb för klubb igenom vilka spelare som är på väg ut och på väg in. Noterbart på PSG:s lista över möjliga värvningar är Ilkay Gündogan som lanserades i går. Noterbart på Lilles lista är att Gabriel Gudmundsson placerats bland spelare som möjligen kan lämna klubben. Lille jagar också ny vänsterback. Tidningen uppmärksammar vidare Fifas besked att över en miljon biljetter nu är sålda till damernas VM i sommar. Turneringen väntas bli det mest välbesökta damevenemanget någonsin.

Le Parisien uppger att Zinedine Zidane under de senaste veckorna nobbat en förfrågan från PSG att bli ny tränare. Den franske legendaren har länge uppgetts vara Qatars drömnamn. PSG förhandlar för närvarande med Julian Nagelsmann. Men PSG-källor uppger för L’Equipe att ett utnämning inte är nära förestående. Thierry Henry är inte längre aktuell som assisterande tränare.

RMC Sport slår tillbaka mot Lionel Messi, som i samband med valet av Inter Miami sa om sin tid i PSG, ”Det var två år när jag inte var lycklig, Jag tyckte inte om det. Det påverkade familjelivet. Jag missade mycket av mina barns tid i skolan”. RMC Sport-experten och tidigare landslagsspelaren Christophe Dugarry säger att ”utspelet är fult och obegripligt” och att Messi inte borde tycka synd om sig själv. Jérôme Rothen, experten och tidigare PSG-spelare, tar upp Messis egen attityd under tiden i PSG. Rothen säger sig ha fått reda på en del. ”Minns ni den gången han lämnade träningen? Klubben täckte upp med att han hade en vadskada. Skälet? Herrn var trött på träningsupplägget. Det var verkligen en dag när hans barn verkligen led (ironiskt)… Han var inte nöjd så han stack från träningen. Det visar hur mycket han brydde sig om sin tränare och sina lagkamrater”, säger Rothen, och lägger till, ”Han ville ofta ändra på tempot i träningarna och ville inte träna på morgnar”.

TYSKLAND

Sky Sport lyssnar till klirret i Dortmunds kassakista efter försäljningen av Jude Bellingham. Nu ska det värvas också. Edson Álvarez är den utvalde till mittfältet. Ett bud väntas inom de närmaste dagarna. Ajax vill ha 40-50 miljoner euro, plus bonusar. Bild menar att även att högerbacken Ivan Fresneda står på shoppinglistan. Arsenal är också intresserad men Dortmund är i pole position. 18-åringen från Real Valladolid väntas kosta cirka 20 miljoner euro.

Bild skriver att Frankfurt jagar mittbackar, en ung och en mer erfaren. Sex namn finns på listan. Ett av dem är Victor Nilsson Lindelöf. Tidningen skriver att Frankfurt var nära att värva honom i vintras, men Erik Ten Hag la in sitt veto. Nu, menar Bild, har Frankfurt ingen chans. Tidningen pratade häromdagen med Sebastian Andersson, 32, som lämnat FC Köln. Och nu? ”Jag vet inte ännu. Vad jag däremot vet är att jag kan och vill spela på högsta nivå några år till”, säger Andersson, tillbaka från sin långdragna knäskada. Någon önskedestination? ”Nej, jag känner Bundesliga sedan sex år tillbaka. Men jag är också öppen för nya utmaningar. Helst i Europa förstås, för det vore enklare för familjen. Men jag väntar och ser vad som dyker upp, och hoppas att jag får min chans”.

Kicker presenterar sin Årets elva i Bundesliga: Gregor Kobel (Dortmund) – Mathijs De Ligt (Bayern München), Jeremie Frimpong (Leverkusen), Matthias Ginter (Freiburg), Raphaël Guerreiro (Dortmund) – Vincenzo Grifo (Freiburg), Jamal Musiala (Bayern München), Xaver Schlager (RB Leipzig) – Niclas Füllkrug (Werder Bremen), Randal Kolo Muani (Frankfurt), Christopher Nkunku (RB Leipzig).