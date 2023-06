Uppgifter: Dubbla cupfinalisten förhandlar om Hien

Headlines Blogg

ITALIEN

Sky Sport Italia uppger att Fiorentina nu tagit de första kontakterna med Hellas Verona om Isak Hien. Fiorentina kom åtta i ligan i år men var också i final i Conference League och Coppa Italia. Tidigare har flera andra Serie A-klubbar uppgetts intresserade av landslagsbacken, men också Bundesligaklubbar och senast franska Strasbourg.

La Gazzetta dello Sport menar att ”Pioli pressar på för Thuram”. PSG lär erbjuda högre lön men Milantränaren ska ha pratat med Marcus Thuram i hopp om att locka anfallaren till klubben. Tidningen understryker också att Juventus vill ha Cesare Casadei, som gjorde sådan succé i U20-VM för Italien. Klubben vill låna mittfältaren från Chelsea, helst med köpoption. Vidare skriver GdS att Inter får fullt sjå att hålla Nicolò Barella borta från Premier Leagues klor. Hetast klubb är nu Liverpool. Även Chelsea och Manchester United ses som intresserade. Inter väntas kräva minst 80 miljoner euro.

Corriere dello Sport ger Rudi Garcias presentation i Napoli stort utrymme. Den nye tränaren tackar klubbpresident Aurelio De Laurentiis för förtroendet och spänner bågen. ”Vi är ense om ambitionen. När jag deltar i en turnering är det för att vinna. Presidenten har lagt ribban mycket högt, men jag är ingen drömmare, jag är här för att vinna titlar”, säger Garcia. CdS går också snäppet längre om Emil Holm. I går uppgavs Atalanta beredd att betala sex-sju miljoner euro för svensken. I dag skriver tidningen att Atalanta erbjudit Spezia cirka sju milj euro inkl bonusar.

Tuttosport menar att Saudiarabien kan erbjuda Juventus och Barcelona plats i en egen superliga om de utesluts av Uefa. Även andra europeiska klubbar skulle kunna bjudas in. Det är ett scenario som skrämmer Uefa.

PianetaLecce uppger att Lecce riskerar att gå miste om Emin Hasic, som ledde laget till Primavera-titeln. Parterna står långt ifrån varandra i kontraktsförhandlingarna. Det nuvarande kontraktet går ut sista juni. PianetaLecce menar att 20-åringen ”är nära att ta farväl av de gulröda färgerna”.

ENGLAND

The Sun gör ett avsteg från övrig engelsk media. Medan de andra ännu en dag pryder sportettan med The Ashes, regerar Bukayo Saka på The Sun. 21-åringen gjord ett hattrick för England i EM-kvalet (7-0 mot Nordmakedonien). På något vis dras Dejan Kulusevski in i det. Arsenalfans häcklar i sociala medier Tottenhamfans som vid den här tiden förra året hävdade att svensken var bättre. Scenen är din i kväll, Dejan.

Manchester Evening News fångar upp Pep Guardiolas kommentarer. City tränaren viftar bort intresse för Kylian Mbappé, ”Alla vet var han vill gå”, och medger konkurrens om Ilkay Gündogan, ”Jag känner till intresset från Barcelona men vi är också mycket intresserade av att behålla honom”. Däremot har tysken nobbat en comeback i Dortmund. Daily Mail har goda nyheter åt Guardiola. Enligt tidningen vill Kyla Walker stanna, trots intresse från Bayern München.

Daily Telegraph hävdar att Europarivaler vill att Wolverhampton och Chelsea granskas, sedan Saudiarabien köpt eller är på väg att köpa spelare från klubbarna. En källa i en toppklubb säger att Saudiarabien blir ”ett frikort från Financial Fair Play-fängelse” för PL-klubbarna. Saudiska representanter håller för närvarande hov på ett lyxhotell i London där förhandlingar sker. Det senaste ryktet är om ett jätteerbjudanden till Son Heung-Min (Tottenham) och till Bernardo Silva (Manchester City).

Daily Mirror noterar att den Manchester United-supporter som bar en tröja som hånade Hillsboroughkatastrofen fått sin dom. 33-åringen döms till böter och portas från alla brittiska arenor i fyra år. United har redan stängt av honom på livstid. 33-åringen skrattade när domen lästes upp. Mannen bar i samband med FA-cupfinalen den 3 juni en Unitedtröja med siffrorna ”97”, som antalet offer vid Hillsboroughkatastrofen, och texten ”Not enough”. Mannens förklaring? ”Min morfar dog när han var 97 år och fick inte tillräckligt med barn”.

SPANIEN

Marca och AS täcker förstasidorna med landslagets firande av Nations League-titeln. ”Spanien förtjänar den här festen”, menar Marca. Roat noterar tidningarna också publikens reaktion när Rodri tog mikrofonen på scenen. ”Ballon d’Or, Rodri, Ballon d’Or”, sjöng fansen till Nations League- och Champions League-vinnaren. Real Madrid-fakta: Joselu är nu lagkamrat med Dani Carvajal. Real Madrid-kuriosa: Joselu är gift med Carvajals tvillingsyster. Marca skriver också att Real Madrid inte planerar ytterligare anfallsvärvningr. Tanken är att Kylian Mbappé förstärker 2024.

Sport och Mundo Deportivo blåser upp Pep Guardiolas ord om att han vet att Barcelona också är intresserad av Ilkay Gündogan till hela förstasidor. Feststämningen från landslagsfirandet på WiZink Center i Madrid får däremot inte fäste. I stället noterar Sport missbelåtet att Gavi hånades med ”Puta Barça” när han skulle hålla tal.

Telecinco var först ut på måndagen med goda nyheter om Sergio Rico. PSG-målvakten befinner sig inte längre i konstgjord koma. ”Vi ser ljuset i tunneln”, säger hans fru Alba Silva. Det var för tre veckor sedan som Sergio Rico blev sparkad i huvudet av en häst. När Spanien på måndagen firade Nations League-triumfen talade Jesús Navas för laget från scenen, ”Tack alla som kommit, vi skickar styrka och stöd till Sergio Rico”.

FRANKRIKE

L’Equipe tycker landslaget gjorde ”Minimum för att sticka till stranden” (1-0 mot Grekland). Semester väntar efter fyra raka segrar i EM-kvalet. Bara Eduardo Camavinga når upp till 7 av 10 i betyg. Kylian Mbappé hette som så många gånger förr målskytten. Efter matchen fick han frågan om han förtjänar att få Ballon d’Or för första gången i karriären. ”Det är svårt att prata om ett individuellt pris, för då måste man sätta sig själv i första rum och det uppskattas inte alltid av allmänheten. Vad är kriterierna? Att etsa sig fast på näthinnan och påverka? Jag tycker jag uppfyller kriterierna, så jag svarar ’ja’”, säger han till TF1. Marcelino uppges nu enligt samstämmiga medierapporter vara i pole position att bli ny tränare för Olympique de Marseille.

RMC Sport konstaterar att Bayern München är närmast Kim Min-jae, och levererar detaljer på erbjudandet. Kontrakt är på fem år, årslönen på 17 miljoner euro brutto och agentarvodet på drygt 15 milj euro. Utköpsklausulen för Napolibacken är under de två första veckorna i juli 47 miljoner euro.

TYSKLAND

Sky Sport menar att Bayern Münchens jakt på en nummer 9 går vidare. Niclas Füllkrug är på nytt ett namn som diskuteras internt. Prislappen på Bremenanfallaren är troligen 15-25 miljoner euro. Bild påpekar att Rasmus Højlund är ett annat namn. Atalanta-dansken väntas kosta minst 45 milj euro. Bayern vill inte gå en kamp om spelare som Randal Kolo Muani och Victor Osmihen, som båda kostar över 100 miljoner euro. Ändå skriver Bild att Bayern ännu inte skrivit av Harry Kane helt. Vidare uppger Sky Sport att Dortmund vill värva två centrala mittfältare: Felix Nmecha i Wolfsburg och Edson Álvarez i Ajax. Sistnämnde väntas kosta 40-45 milj euro.

Bild menar att Fortuna Düsseldorf skulle lyssna om det kommer bud på Kristoffer Peterson. 28-åringen har haft svårt att övertyga i Zweite Bundesliga-klubben. Kontraktet sträcker sig till 2024.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) kommer med fler detaljer i Sportings kontraktsförslag till Viktor Gyökeres. Utköpsklausulen är på 80 miljoner euro, motsvarande 940 milj kr. I går skrev tidningen att kontraktet är på fem år med årslön på drygt en miljon euro efter skatt. Sedan tidigare sägs Sporting beredd att betala 20 milj euro för Gyökeres. Åtskilliga Premier League-klubbar har visat intresse men ännu inte agerat. I går reagerade Coventrys ägare Doug King på anfallarens önskan om att prislappen inte ska bli för hög. ”Det är inte upp till Viktor Gyökeres att säga till klubben att han ska någonstans för tio spänn. Det är inte så det fungerar och kommer inte heller att ske i den här situationen”, säger King till BBC CWR.

Kronen Zeitung (Österrike) har artikel med rubriken, ”En stjärna värd 50 miljoner euro med en kraftig måltorka”. Den handlar om Alexander Isak. Tidningen påpekar inför Österrike-Sverige i kväll att anfallaren inte gjort mål på 616 dagar i landslagströjan. Dags nu?

Tipsbladet (Danmark) uppger att Vejle gett målvakten Lucas Hägg Johansson ledigt för att se sig om efter en ny klubb. 28-åringens kontrakt går ut i sommar. Odense påstås fundera på Sauli Väisänen, som AIK nyligen erbjudits men visat svalt intresse för. Finländaren har ett förflutet i AIK, vars dåvarande klubbdirektör Björn Wesström nu är i just Odense. Betydligt större rubriker i dansk press i dag är att landslaget fick nöja sig med oavgjort i EM-kvalet (1-1 mot Slovenien).

La Denière Heure (Belgien) toppar förstås med ”Sprickan” – den mellan nya förbundskaptenen Domenico Tedesco och stjärnmålvakten Thibault Courtois. Den senare säger sig ”förvånad” och ”besviken” sedan Tedesco hävdat att Courtois lämnat landslaget sur över att inte bli lagkapten. Het Laatste Nieuws expert, den tidigare landslagsspelaren Marc Degryse, men att ”Thibaults ego är utom kontroll” och att alla är förlorare, ”Även om Tedesco löser situationen kommer ärr att bestå”.

Globo Esporte (Brasilien) slår fast att Carlo Ancelotti blir Brasiliens förbundskapten 2024. Det är resultatet av möten mellan Real Madrid-tränaren och förbundspresident Ednaldo Rodrigues förra veckan. Real Madrid uppges informerad. Ett officiellt besked väntas först i januari, då sex månader återstår av kontraktet.

De Telegraaf (Nederländerna) har uppgifter som ligger i linje med The Athletic. Arsenal har lagt ett bud på 35 miljoner euro för Jurriën Timber, men Ajax vill betydligt mer, 60 milj euro.