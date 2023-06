Läckt video – Havertz i Arsenalintervju

Headlines Blogg

ENGLAND

Daily Telegraph uppmärksammar Chelseas försäljningar. Londonklubben är redan på väg mot inkomster på 150 miljoner pund med Matteo Kovacic nu klar för Manchester City och Kai Havertz i det närmaste klar för Arsenal – det tycks till och med ha läckt ut en videointervju med tysken i Arsenaltröjan i natt (se klipp här eller nedan). Dessutom kommer Ruben Loftus-Cheek att säljas till Milan och kanske även Christian Pulisic. Callum Hudson-Odoi kan göra N’Golo Kanté, Kalidou Koulibaly, Hakim Ziyech och Edouard Méndy sällskap och flytta till Saudiarabien. Hudson-Odoi har enligt Fabrizio Romano även Brentford, Fulham, Crystal Palace och West Ham efter sig. Tidningen ger också plats för Crystal Palace-stjärnan Wilfried Zaha och rapparen Stormzy som köpt AFC Croydon Athletic. Båda växte upp i Croydon.

Annons

The Athletic uppgav sent på tisdag kväll att Arsenal lagt ett nytt bud på Declan Rice. Budet är på 100 miljoner pund plus ytterligare fem milj pund i bonusar. Precis under det brittiska rekordet (106 milj pund) som West Ham satt som mål. Men det är en rekordsiffra för en engelsk spelare i Premier League. Arsenal tror nu enligt Fabrizio Romano på att mittfältaren är säkrad, med utrymme för små justeringar inom budets ramar, och trots att Manchester City väntas göra ett nytt försök. The Athletic lyfte för övrigt i en artikel fram Yasin Ayari som ”en av kuggarna som ska få hjulen att rulla om Caicedo följer Bissouma och Mac Allister ut ur Brighton”.

Daily Mirror-rubriken ”Herr-y Kane” är en lek med tyskan för att Bayern München satsar på att värva Tottenhamikonen. Kane är öppen för Bayern, Daniel Levy inte lika mycket. Samtidigt har Tottenham värvat målvakten Guglielmo Vicario och är mycket nära att värva James Maddison.

Annons

Team Talk hävdar att Burnley är beredd att gå från ord till handling. Klubben påstås förbereda ett bud på Viktor Gyökeres. Burnley hoppas få till ett avtal med Coventry genom att erbjuda två spelare plus pengar i utbyte. Trots konkurrens uppger portugisiska A Bola att Sporting känner sig trygga i att vinna kampen. Under tisdagens hölls nya förhandlingar med Coventry. Svensken är redan överens med Sporting. Enligt dagens Correio da Mañha är utköpsklausulen i kontraktet med Sporting hela 100 miljoner euro. Gyökeres skulle därmed sätta dubbla rekord, både bli klubbens dyraste värvning någonsin (ca 20 miljoner euro) och ha den högsta utköpsklausulen.

Chronicle uppger att Newcastle tror hårt på en värvning av Tino Livramento trots att de skiljer tio miljoner pund i vad Southampton vill ha och Newcastle erbjuder. Blir affären av är det fullsmockat på högerbackspositionen, med Kieran Trippier som förstaval. Chronicles Andrew Musgrove tror på en utlåning för Emil Krafth, som är på väg tillbaka från sin långtidsskada.

Annons

Full Havertz interview for Arsenal pic.twitter.com/pMeyBoG3Ik — Asad🇵🇸 (@asxd_98) June 28, 2023

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport ger hela förstasidan åt Inters värvning av Marcus Thuram. Klubben har fler affärer är på gång. André Onana kan bli klar för Manchester United redan på fredag. Ett möte på Ibiza kan lösa det. Det är där som sportchefen Piero Ausilio inom 48 timmar ska träffa representanter för United och Onana. Inter vill inte sälja målvakten för mindre än 50 miljoner euro. Tre av flera alternativ som ersättare: Yann Sommer, Hugo Lloris och Keylor Navas – alla billiga och erfarna. En försäljning av Onana skulle underlätta för Inter att knacka på Chelsea dörr om att värva Romelu Lukaku via lån + köpoption, som tidningen skrev om i måndags. Allt mer lutar åt att Atalanta har två svenskar kommande säsong. Det är också rubriken i en artikel på Calciomercato. Bergamoklubben är i långt gångna förhandlingar med Hellas Verona om Isak Hien. I dag har GdS artikel om Emil Holm. Atalanta är fast besluten att värva högerbacken, men behöver först sälja, skriver GdS. Spezia ser Holm som en nyckelspelare inför kommande säsong, men klubben är i Serie B nu. Atalanta lockar både med Serie A och Europaspel. Spezia vill ha 12 milj euro, Atalanta hoppas krypa under tio milj euro.

Annons

Corriere dello Sport gör störst rubrik på att Adrien Rabiot har förlängt med Juventus. Enligt Gazzetta dello Sport tackade Manchester United nej sedan mittfältarens mamma och agent, Veronique, krävt ett treårskontrakt med tio miljoner euro i årslön. CdS uppmärksammar också att Andrea Pirlo är tillbaka i Italien, nu som tränare för Sampdoria.

Sky Sport Italia har som andra följt hur Milan närmar sig Christian Pulisic och framför allt Ruben Loftus-Cheek. Nu finns ytterligare ett namn från Premier League på agendan: Adama Traoré. Möten har redan hållit med Wolvesprofilens rådgivare. Stefano Pioli har redan gett klartecken till en eventuell affär.

SPANIEN

Marca uppger att Eduardo Camavinga förlänger med Real Madrid till 2028. Det blev klart i dagarna. Utköpsklausulen för 20-åringen blir en miljard euro. Även Vinícius Jr har en utköpsklausul på en miljard euro i sitt nya kontrakt, liksom Rodrygo. Dessa har tillsammans med Eder Militãos inte presenterats ännu, även om de formades förra sommaren, men väntas presenteras denna sommar. Marca ger ordet till Fifa-agenten Marco Kirdemir. Han menar att Real Madrid har konkurrens av Liverpool om Kylian Mbappé, och att den engelska klubben är beredd att erbjuda PSG 300 miljoner dollar, motsvarande 320 milj kr, för anfallaren. En häpnadsväckande summa. Inte minst med tanke på att Liverpools ägare FSG knappats är känd för att gödsla med pengar. Kirdemir, med goda känningar i Qatar och Saudiarabien, uppger att PSG-ägarna är rasande efter Mbappés besked om att han inte förlänger.

Annons

AS skriver att ”halva Europa” är som ”Galna i Güler”, Fenerbahçes stortalang. Real Madrid är beredd att betala utköpsklausulen på 17,5 miljoner euro, vill låna ut 18-åringen vilket han inte är så sugen på. Barça sportchef Deco vill ha honom. Sevilla kan garantera speltid. Dortmund, Man United, Milan och PSG är alla också med i kampen. Tidningen noterar vidare att Atlético värvar Javi Galán samt att Sporting Huelva meddelar att Sofia Hagman förlängt kontraktet och att Amanda Edgren slutar. Klubben slutade på 13:e plats i högsta divisionen.

Sport och Mundo Deportivo har båda med att Marcelo Brozovic ska ha sagt ja till Barcelona, men Al Hilal har pengarna. Båda har också att Al Ahli försöker värva Franck Kessie. Men MD har på sin förstasida att Barça inleder ”Operation ytterback – Iván Fresnada”. Real Valladolids 18-årige högerback upplevs som ett billigt alternativ med utvecklingspotential.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe ser många frågetecken som Olympique de Marseille behöver räta ut. Prioritet nummer ett är att få Alexis Sánchez att stanna. OM jobbar också på att stärka mittfältet med Geoffrey Kondogbia. L’Equipe berättar också att en delegation från Al Hilal är i Paris för att försöka locka Marco Verratti till Saudiarabien. 30-åringen erbjuds 50 miljoner euro per säsong. Verratti har sagts fundera på en flytt men det kommer att krävas mycket övertalning för att den ska gå till Saudiarabien, menar L’Equipe. Samtidigt försöker Al Nassr värva Lens lagkapten Seko Fofana. 28-åringen ses som mer mottaglig för locktonerna än Verratti.

Foot Mercato uppger att Kylian Mbappé och Real Madrid redan har en överenskommelse på plats för fransmannen att ansluta när PSG-kontraktet går ut nästa sommar. Men det finns också planer för att lösa en övergång om saker och ting skyndas på redan i sommar. Problemet är pengar. 1/ PSG-ägarna sägs kräva cirka 200 miljoner euro. 2/ Mbappé går miste om en lojalitetsbonus på 90 miljoner euro i september om han lämnar. 3/ Marca påpekar att Mbappé behöver sänka sin lön. Dessutom är förutsättningarna för förhandlingar inte de bästa med tanke på spända relationer mellan klubbarna.

Annons

TYSKLAND

Sky Sport berättar att Bayern München förbereder ett nytt bud på Harry Kane. Det första, ett muntligt bud på 70 miljoner euro plus bonusar, blev nobbat direkt. Ett nytt, skriftligt, bud väntar härnäst. Bayern har uppgetts överens med Kane. Däremot är Tottenhams starke man Daniel Levy inte alls sugen på att sälja.

Sport Bild sätter strålkastarljusen på Thomas Tuchel. Han rankas som den tränare som haft mest makt i Bayern München under 2000-talet (se lista här). Och ingen tidigare tränare i klubben har haft mer inflytande över värvningar. Tuchel väljer spelare, förklarar varför de ska värvas och ledningen gör sedan vad klubben kan. Flick, Kovac, Nagelsmann, Heynckes och Guardiola fick acceptera sportchefens beslut.

Bild skriver att Manchester United backat bort från Randall Kolo Muani på grund av prislappen på 100 miljoner euro. Bayern har satt anfallaren bara som en plan B eller C. Det passar Frankfurts sportchef Markus Krösche bra. ”Vårt mål är inte att sälja Randal”, påpekar han för Sky Sport.

Annons

WAZ följer upp Dortmunds försök att värva Felix Nmecha från Wolfsburg. Prislappen uppges vara 30 miljoner euro. Vid en flytt fyrdubblar mittfältaren sin lön. Men en del Dortmundfans har vänt sig mot värvningen. Orsak: en rad homofobiska uttalanden från 22-åringen. Om Nmecha säljs menar WAZ att Mattias Svanberg är en av två spelare som kan få en mer framträdande roll. Klubbledningen har internt förhoppningar om att svensken har mycket mer att visa.