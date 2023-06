Överens med Gyökeres – ska bli klubbens jubileumspresent

Headlines Blogg

PORTUGAL

A Bola och Record har båda Viktor Gyökeres på förstasidan. ”Lejonen fångar Gyökeres” slår A Bola fast. Svensken har sagt ja till Sporting. Men ännu är inte Sporting överens med Coventry. A Bola skriver på nytt att Sporting erbjuder 20 miljoner euro. Record menar i rubriken att målet är att Gyökeres ska ”Fixas till lördag”. Då fyller Sporting 117 år. Klubbpresident Frederico Varandas vill leverera svensken som present till fansen. Enligt tidningen skiljer bara två miljoner euro mellan vad Sporting erbjuder och vad Coventry City vill ha. Liksom A Bola skriver Correio da Mañha att Gyökeres är helt överens med Sporting och bara väntar på grönt ljus från Coventry. Kontraktet är på fem år, lönen på en miljoner euro netto om året och utköpsklausulen på 80 miljoner euro. Engelska Daily Mail uppger samtidigt att Everton överväger att använda anfallaren Ellis Simms plus cash för att få Coventry att nappa på en försäljning av Gyökeres. Coventry är en flera Championshipklubbar som vill ha Simms. I Mails artikel nämns också Gyökeres-intresse från West Ham, Brentford, Wolves och så förstås Sporting.

Annons

Diário de Notícias berättar om den annorlunda situationen kring Nigerias landslag. Förbundet (NFF) har valt att be folket avgöra om portugisen José Peseiro ska vara kvar som förbundskapten eller sparkas. Kanske något för SvFF? Dessutom blir det två flugor i en smäll för NFF. Omröstningen sker via telefon vilket kommer att generera pengar. Det finansiellt sargade förbundet har nämligen inte betalt ut lön till Peseiro på flera månader. Hans kontrakt går ut sista juni.

ENGLAND

The Athletic slog på måndag kväll till med nyheten att Manchester City lagt ett bud på Declan Rice värt totalt 90 miljoner pund (80+10). Arsenal, som redan lagt två bud (det senaste 75+15), väntas svara. West Ham önskar nå upp till ett ny brittisk rekordsumma, för närvarande de 106 miljoner pund Chelsea betalade för Enzo Fernández i januari. The Athletic skriver vidare att Manchester United vunnit kampen mot Chelsea om Watfords 16-åriga stortalang Harry Amass.

Annons

Daily Telegraph stora transferrubriker på måndagskvällen var att Tottenham lägger bud på James Maddison och att Newcastle närmar sig Tino Livramento, båda spelare från nedflyttade lag, Leicester och Southampton. Här finns också en del Chelsea. Londonklubben överväger Mike Maignan att konkurrera med Kepa Arrizabalaga och har sålt ännu en spelare till Saudiarabien, Hakim Ziyech. Dessutom uppges Mason Mount redo att inställa sig till försäsongträning trots att övergången till efterlängtade övergången Manchester United strandat, i alla fall tillfälligt.

Sheffield Star följer upp måndagens uppgifter om att Sheffield United gett sig in i kampen om BK Häcken-stjärnan Bénie Traoré. Tidningen ser möjligheter för klubben. Dels har United gjort affärer med svenska klubbar nyligen (Anel Ahmedhodzic från Malmö FF), dels har reglerna för arbetstillstånd lättats. Tidigare hade Traoré inte fått tillräckligt med poäng för att kvalificera sig för ett tillstånd, men nu kan klubbar värva fyra spelare som inte når den poängnivån. The Star påpekar att Traoré väntas kosta fyra-fem miljoner pund. Konkurrens finns från Celtic och Rangers.

Annons

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport klär på förstasidan Ruben Loftus-Cheek och Christian Pulisic i Milans tröja. Nästa mål för klubben är också i London: Gianluca Scamacca. Men de två Chelseaspelarna är ju inte riktigt klara ännu. Loftus-Cheek är mycket nära för totalt 20 miljoner euro. Pulisic är lite svårare. Chelsea vill ha 20 milj euro, Milan är beredd att betala hälften. Amerikanen väntas gå med på sänkt lön. Loftus-Cheek blir klar i veckan och Pulisic troligen i nästa vecka, spår GdS. Vidare uppges Milan de närmaste dagarna ha samtal med Atlético om Álvaro Morata och med West Ham om Gianluca Scamacca. Sistnämnde är Milans förstaval. På annat håll skriver GdS att det är ett troligt scenario att Juventus får ett års avstängning av Uefa plus saftiga böter. I så fall blir det inget Conference League-spel. En dom väntas i månadsskiftet juli/augusti. Isak Hien får en halvsida. Svensken är som bekant redan överens med Atalanta. Det handlar om ett fyraårskontrakt. Bergamoklubben har erbjudit åtta-nio milj euro för Hien, Hellas Veron vill ha tio-tolv milj euro. GdS tror på en överenskommelse kring tio milj euro, möjligen inklusive bonusar, möjligen med någon spelare i motsatt riktning. Det handlar om dagar, tror tidningen.

Annons

Corriere dello Sport konstaterar att Juventus håller på att att fixa tre viktiga underskrifter: Marcus Thuram som värvas på fri transfer, Adrien Rabiot som är nära att förlänga och Cristiano Giuntuli som är nära att bli ny sportchef i Turinklubben. Jesper Karlsson nämns på nytt i en Lazio-artikel men bara som en plan B till Riccardo Orsolini. Även Kristian Lund från BK Häcken nämns igen i en Salernitania-artikel men också han som en plan B.

SPANIEN

Marca spelar med rubriken ”Inte för allt guld i världen” på att Luka Modric valde bort Saudiarabien och i ställde förlängde med Real Madrid. AS nöjer sig med ”Hem kära hem”.

Cadena SER har en rad uppgifter. Till att börja med ytterligare en kontraktsförlängning i Real Madrid. Det officiella beskedet på att Vinícius Jr förlängt väntas senare i denna vecka eller början på nästa. 22-åringens nya kontrakt är på fem år och utköpsklausulen är på en miljard euro. Vad som också sticker ut är en lojalitetsbonus om han fullföljer kontraktet, likt Mbappé i PSG, och en bonus om han vinner Ballon d’Or. SER menar vidare att bara en läkarundersökning fattas innan Lucas Hernández övergång från Bayern München till PSG är klar. Klubbarna har nu en verbal överenskommelse. Radiokanalen uppger också att Real Madrid överväger att ersätta Carlo Ancelotti, när det blir dags, med Raúl. Han ses redan som redo efter sin tid med ungdomslaget.

Annons

Estadio Deportivo hånar Vinícius Jr. Real Madrid-stjärnan var kallad att vittna i rättegång mot supportrar som ska ha häcklat honom rasistiskt på Mestalla i Valencia i maj. Men Vinícius Jr bad om att skjuta upp sitt vittnesmål då han är på semester i Miami. Därav den solbadande bilden på brasilianaren och rubriken, ”Miami bekräftade det för mig”. Den Valenciabaserade sporttidningen påpekar att Vinícius Jr också avstod möjligheten att vittna på distans.

Sport och Mundo Deportivo firar att Ilkay Gündogan till slut presenterats som Barcelona-spelare. De katalanska tidningarna har inte heller ännu gett upp hoppet om Marcelo Brozovic i Barça. Inter är överens med Al Nassr om en försäljning men kroaten själv har ännu inte gett grönt ljus.

La Voz de Galicia noterar att Celta Vigos supporterklubbar röstat fram Gabri Veiga till bästa spelare med ett betygssnitt på 8,99 av 10. I botten är Williot Swedberg med 2,87.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe menar att Neymars framtid kanske är…där han är. Trots allt. PSG är inte längre lika angelägen om att öppna dörren för brasilianaren och Neymar är inte lika lockad av en flytt. Lyons amerikanska ägare John Textor är frustrerad över Saudiarabiens intåg på transfermarknaden. ”Saudierna vill ha allt”, säger Textor, ”De vill ha min bästa spelare i Lyon, min bästa spelare i Crystal Palace och min tränare i Botafogo. Deras strategi är att köpa allt. Vi får se vad som händer med inte bara Botafogo, utan fotbollsvärlden i stort”. RMC Sport menar att spelaren i Marseille som Textor nämner är Alexander Lacazette.

Le Parisien skriver att PSG vill ha ett beslut av Kylian Mbappé så snart som möjligt. Antingen förlänga eller lämna i sommar. Anfallsstjärnans vaga inställning om att bara säga att han stannar ett år till går inte ihop med klubbens. Samtidigt har Mbappé på essen i hand. Klubben kan inte tvinga honom att byta klubb i sommar eller att skriva på ett nytt kontrakt. Le Parisien skriver vidare att ägarna i Qatar inte vill sälja Mbappé för under 200 miljoner euro.

Annons

RMC Sport följer upp Lucas Hernández flytt till PSG, som är mycket nära förestående (se även Cadena SER under Spanien). Den är inte uppskattad av alla fans. ”Du är inte välkommen, Marseillebo…och det kommer du att märka”, skriver stora ultraskollektivet CUP:s president Romain Mabille på Instagram. Ja, Hernández har rötter i staden Marseille. Även om att han inte spelat för ärkerivalen OM sa han 2018, ”Jag älskar Marseille, jag är från Marseille, det vore lite komplicerat att flytta till PSG men allt kan hända”. Hernández anses också ha hånat PSG i samband Bayern Münchens firande av Champions League-titeln 2020, något han förnekat. Bara de senaste dagarna har Lionel Messi och Kheira Hamraoui på olika sätt talat ut om behandlingen när man hamnat i onåd hos PSG-ultras.

TYSKLAND

Bild och Sky Sport drar båda stort på Bayern Münchens intresse för Harry Kane, som plötsligt skjutit fart igen. Bild skriver att Bayerns sportkommitté vid ett möte under måndagen ringat in engelsmannen som transfermål nummer ett. Plan B är Victor Osimhen. Klubben har haft möten med båda spelarnas rådgivare. Sky Sport har liknande uppgifter. Det är efter måndagens möte Kane som gäller. Spåren till Osimhen och Randal Kolo Muani är kalla. Kane är öppen för en flytt till Bayern om han lämnar England och klubben hoppas köpa 29-åringen för under 100 miljoner euro.

Annons

Sky Sport-experten Lothar Matthäus kommenterar: ”Bayern kommer fortsätta förstärka, särskilt i anfallspositionen. Men den globala karusellen behöver fortfarande komma igång på allvar. Kanske är Mbappé den första pjäsen som ger skjuts, eller någon annan toppstjärna. Bayern kommer att vara förberedda men måste ha tålamod”, menar Matthäus, och tror på en fortsatt intensiv transfersommar för klubben, ”Jag är säker på att fem-sex spelare i den nuvarande truppen inte kommer att bära Bayerns tröja nästa säsong. Sommer, Nübel, Gravenberch, Sabitzer och Mané är kandidater i mina ögon”. Matthäus knyter ihop säcken, ”Det är också möjligt att Bayern kommer att använda någon spelare plus pengar för en anfallare. Kanske någon är intresserad av Goretzka och har en anfallare att erbjuda?”. I flödet av transfernyheter hos Sky Sport noteras att BK Häcken sålt Dóra Zeller, ungerska landslagsspelare, till Köln.