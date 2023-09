Uppgifter: Spelarna ville behålla De Gea

Headlines Blogg

ENGLAND

The Sun skriver under ”DEsaster” att Manchester Uniteds spelare är förbannade över att klubben släppte David De Gea i somras, ”samtidigt som Onanas mardröm fortsätter”. Tidningen påpekar att De Gea var populär bland medspelarna. Samtidigt delar The Sun ut mer spott och spe till Onana. Kamerunaren kallas ”Key-lamity keeper” – inte nog med att han tappade in bollen mot Bayern München, han tappade också nycklarna när han skulle öppna bildörren. Dessutom pratar tidningen med en gammal lagkamrat till Onana som säger att målvakten en gång stack iväg för att tjafsa med domaren och under tiden gjorde motståndarna mål.

Annons

Daily Telegraph följer upp målvaktstemat men med Arsenal i fokus. David Raya har plötsligt fått stå, och experten Jamie Carragher tycker det är rätt. ”Sanningen är helt enkelt den att David Raya är bättre än Aaron Ramsdale”, skriver han. I Telegraph kan man också läsa att Tottenham är på väg att förlänga med Heung–Min Son.

Daily Mirror drar på ”SanchGO”. Mirror/Daily Star menar att Manchester United och Erik ten Hag ger upp Jadon Sancho. Klubben är beredd att sälja 23-åringen till högstbjudande i januari. Sancho kostade 73 miljoner pund när United köpte honom från Dortmund 2021.

Daily Express har Europa League i fokus och toppar med Liverpools vändning (2-1 mot Lask Linz). Men här finns också Brightons förlust (2-3 mot AEK), ”Måsarna kraschlandade” och West Hams seger (3-1 mot Backa Topola), ”Kudus till hjälten Kudus”.

Annons

The Times berättar att damlandslaget till slut kommit överens med förbundet om VM-ersättning på sammanlagt 800 000 pund. Det gör att den totala summan truppen drar in på VM, övriga prispengar och kontrakt inräknade, blir 4,25 miljoner pund, motsvarande 58 milj kr.

ITALIEN

Corriere dello Sport spinner belåtet att ”Det räcker med Lukaku”. Anfallaren gjorde mål igen för Roma, trots att Paolo Dybala började på bänken (2-1 mot Sheriff). Roc Nation tycker också att det räcker med Lukaku men av helt andra skäl. Agentfirman, som leds av Jay Z, bryter kontraktet med belgaren. Enligt Daily Telegraph försvagar det Lukakus position i Chelsea, som han fortfarande tillhör. Roc Nation hade en bra relation till Londonklubbens ägare Todd Boehly och fixade utlåningarna till Inter och Roma. José Mourinho visade trots Romas seger besvikelse i sina kommentarer. Dels över spelet (”Det var ett mirakel att vi ledde med 1-0 i halvtid, vi förtjänade det inte”), dels över att Renato Sanches skada (”Det är svårt att förstå varför han alltid är skadad”). Fast anfallsstjärnorna Lukaku och Dybala får Mourinho att le, ”Med den fysik han har är det bra att Romelu får speltid, på så vis kommer han bara att bli bättre. Paulo är för oss som Bernardo Silva är för Manchester City eller Kylan Mbappé för PSG”. I Atalanta är det Charles de Ketelaere som glänser. Mål och utsedd till matchens lirare (2-0 mot Rakow Czestochowa). Gustav Berggren får 6 av 10 i betyg, ett av högre i det polska laget.

Annons

La Gazzetta dello Sport väljer ett annat perspektiv. Tidningen vänder blicken från cuperna och ser ”Möjligheter för den gamla damen”. GdS anslag är att Juventus gynnas av att inte ha något Europspel att tänka på. Lite svenskt: Jens Cajuste missar Napolis match mot Bologna i helgen på grund av sin skada, som ska undersökas närmare i dag. Nermin Karic gjorde mål för Benevento, femma i Serie C (2-1 mot Taranto).

SPANIEN

Marca har en ovanlig syn. Gamla Ullevi täcker förstasidan. ”Dags för fotboll” är budskapet inför Sverige-Spanien, efter all turbulens som varit kring damlandslaget. Både AS och Sport täcker i stället sina förstasidor med citat från Alexia Putellas och Irene Paredes. Även av hårt ansatta förbundskaptenen Montse Tomé får utrymme i bakgrunden. Tidningarna ger vidare plats för besvikelsen över Real Betis förlust (0-1 mot Rangers) och Villarreals förlust (0-2 mot Panathinaikos), båda i Europa League.

Annons

El Periódico skriver om Xavis nya kontrakt till 2025, som väntas presenteras i dag. Enligt tidningen finns en klausul som gör att kontraktet automatiskt förlängs till 2026. Det sker om Barça vinner ligan eller Champions League.

Mundo Deportivo följer upp framgångarna för ”Los Joãos”, João Félix och João Cancelo. Barcelona har redan gjort de första förfrågningarna om vad lånespelarna skulle kosta. I dagsläget är Atléticos prislapp för João Félix 80 miljoner euro och Manchester Citys prislapp för João Cancelo 25 milj euro. MD förfasar sig över brasilianska stjärnan Vitor Roques skada i natt (se klipp här). 18-åringen, som redan är värvad av Barça, fick en hård tackling i Athletico Paranaenses tröja i natt, svensk tid. Enligt AS-journalisten Javi Miguel väntas han bli borta minst tre månader. Vitor Roque är tänkt att förstärka Barças offensiv i januari.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe känner att det var en ”En fråga om ära” när kaosdrabbade Marseille tog poäng i Amsterdam trots upprepade underlägen (3-3 mot Ajax). Pierre-Emerick Aubameyang, som varit under isen, vaknade till liv och svarade för två mål. Under tiden uttalade klubbens ägare Frank McCourt sitt stöd för presidenten Pablo Longoria (men L’Equipe uppger att amerikanen samtidigt försiktigt tittar på alternativ), OM:s ultras förnekade hot mot klubbledningen och en marsch till stöd för Longoria utlystes av andra OM-fans. Rennes vann enkelt (3-0 mot Maccabi Haifa). Motståndarnas back Daniel Sundgren får svaga 3 av 10 i betyg, men snittbetyget för israelerna var också 3,5. Toulouse spelade oavgjort (1-1 mot Union Saint-Gilloise) och motståndarnas anfallare Gustaf Nilsson får 5, samma som snittbetyget.

Annons

Le Parisien, och andra franska medier, gnisslar tänder igen över ett uttalande från Lionel Messi. Argentinaren berättar på nytt om den tuffa tiden i PSG. Den här gången tar han också upp efterspelet på VM. ”Faktum är att jag var den ende spelaren i truppen (Argentinas, min anm) som inte fick ett erkännande som världsmästare av sin klubb”, säger Messi i Olga på Youtube, men lägger till, ”Fast det gör inget, det är förståeligt, jag var på en plats där man inte vann en ny VM-titel på grund av oss”. Mer från intervjun här.

TYSKLAND

Bild menar att Bayern München gör förbundet (DFB) en dubbel tjänst. Att klubben avstår en övergångssumma för Julian Nagelsmann har varit känt sedan tidigare, men klubben kompenserar också tränaren med en till en och en halv miljon euro för lönebortfall när han nu blir ny förbundskapten med lägre lön. Nagelsmann är därmed helt löst från kontraktet. Han väntas officiellt presenteras som Tysklands nya förbundskapten i dag. I Bayern Insider framkommer att Harry Kane nobbade ett lukrativt bud från Saudiarabien i somras. Al Hilal erbjöd 100 miljoner euro netto om året i två-tre år, men Kane avböjde. Han ville stanna i Europa för att försöka vinna Champions League med Bayern och EM med England. Den saudiska klubben vände sig därefter till Neymar. På tal om Bayern, Leroy Sané har röstats fram till Månadens spelare i klubben för augusti, före just Kane.

Annons

Kölner Stadt-Anzeiger har som rubrik ”Häcken är inte ett riktmärke för stjärnorna i Leverkusen” efter gårdagens Europa League-premiär mot svenskt motstånd (4-0 mot Häcken). ”Resultatmässigt ser det ut som det var mycket bra men jag tycker bara det var bra”, menar landslagsmittfältaren Jonas Hoffmann.

Frankfurter Rundschau tycker Hugo Larsson skötte sig okej i Eintracht Frankfurts segermatch (2-1 mot Aberdeen). Han får betyget ”hyfsad”, ett medelbetyg för kvällen bland lagets spelare.

ÖVRIGT

Record (Portugal) njuter av ”Gyo-mande” – Viktor Gyökeres och Ousmane Diomande. Duon fixade Sportings seger (2-1 mot Sturm Graz). ”Skönt att få in den”, säger svensken om sitt senaste mål.

Ekstrabladet (Danmark) pratar med Andreas Alm. Odensetränaren är hårt ansatt, en del fans vill se honom sparkad. ”Vad betyder det att vara hotad att få sparken? Ska jag värdera det i procent? Jag är aldrig rädd för att förlora jobbet. Jag har också försökt att inte göra det till en grej. Mitt jobb är att arbeta med gruppen och leda den framåt. Jag ska inte lägga tid på vad folk tycker. Förra säsongen tyckte experter att det skulle vara över, att jag skulle sparkas, men så blev det inte”, svarar Alm.

Annons

SDNA (Grekland) firar AEK:s skräll (3-2 mot Brighton). Tränare Matias Almeida var triumfatorisk efteråt. ”De som inte tror, de kommer att tro”, sa Almeida. Han la senare till, ”I går när jag sa att vi kom för att vinna var det en journalist som log. Jag ser att han inte är här i dag”. Niclas Eliasson fick hoppa in och spelade fram till det avgörande målet. ”Bara det gör att han förtjänar ett högt betyg”, skriver SDNA, och delar ut 8 av 10.

TyC Sport (Argentina) har lugnande besked om Lionel Messi, som fick kliva av i första halvlek i Inter Miamis senaste match. Enligt de första undersökningarna rör det sig inte om någon muskelskada. Därmed finns chans att argentinaren kan spela US Open Cup-finalen mot Houston Dynamo på onsdag nästa vecka.