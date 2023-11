Bild: Forsberg överväger att lämna RB Leipzig

Headlines Blogg

TYSKLAND

Bild uppger att Emil Forsberg överväger att lämna RB Leipzig. ”Lämnar Forsberg redan i vinter? Enligt Bilds information är det ganska troligt!”, skriver tidningen, som pekar på två skäl. Det ena är speltiden. Som exempel på detta nämns den senaste matchen, cupförlusten mot Wolfsburg. Då gick till och med Fabio Carvalho före i Dani Olmos frånvaro. En missnöjd Forsberg satt på bänken hela matchen. Det andra är kontraktet. Medan andra veteraner som Kevin Kampl, Yussuf Poulsen och Willi Orbán förlängt har svenskens förhandlingar gått i stå. Forsberg har kontrakt till 2025 och RB Leipzig har tidigare uppgetts vilja förlänga ytterligare ett par år. Bild har på annat håll uppdaterat prognosen för Matthijs De Ligt. Bayern München-backen kan bli borta resten av året. Det talades i går först om fyra-sex veckor, men nu om åtta veckor.

Sky Sport-profilen Lothar Matthäus menar att Bayern München ”även efter månader under Thomas Tuchel så spelar de inte bättre än under Julian Nagelsmann”. Enligt Sport1 börjar det också knaka i fogarna mellan Tuchel och en del stjärnor. Rivalmötet borta mot Dortmund i helgen får extra tyngd (Bayerns förmodade startelva enligt Sky). I går kom beskedet att Mainz tränare Bo Svensson får lämna. U23-tränaren Jan Siewert tar över tills vidare.

ENGLAND

The Sun skriver att Manchester Uniteds tränare Erik ten Hag har haft enskilda samtal med samtliga spelare för att rensa luften. Uppgifterna kommer samtidigt med rapporter om missnöje i truppen. Lokaltidningen Manchester Evening News uppger att en del spelare nu börjar tvivla på Ten Hag. Daily Telegraph uppger att en del spelare är missnöjda med Ten Hags behandling av Jadon Sancho och Harry Maguire. Andra spelare stöder den hårda linjen. Även Daily Star bär på ”exklusiva” uppgifter om ett splittrat omklädningsrum. Tidningen nämner bland annat att en del spelare vill ha tillbaka Sancho, och andra vill se Antony petad ur truppen. Under torsdagen kom The Times med uppgifter om att Ten Hag riskerar sparken. United svarade i ett uttalande, ”Rapporten om att vi tittar på alternativ till Erik ten Hag som tränare är helt felaktiga”.

Daily Mail hävdar att Manchester United planerar att värva en anfallare för att minska pressen på Rasmus Højlund. 20-åringen fick en tuff start med en ryggskada och lagets dåliga form. United anser att erfaren anfallare skulle lätta på bördan. Enligt Mail är ett av namnen Ivan Toney, som Arsenal och Chelsea också sägs intresserade av. Tidningen nämner också Mehdi Taremi och Victor Osimhen.

Daily Telegraph skriver att ekonomiskt pressade Everton vill omförhandla avtalet med Tottenham om Dele Alli. En klausul stipulerar att Londonklubben ska ha tio miljoner pund när Dele Alli spelat 20 matcher för Everton. Han har bara spelat 13 matcher, men sedan ankomsten för snart två år sedan, men Sean Dyche tror på att ge honom chansen framöver.

The Times följer upp kidnappningen av Liverpoolstjärnans Luis Diaz pappa. Han hålls fången av Colombias största rebellgrupp, ELN (Nationella befrielsearmén). En representant för rebellgruppen sa under torsdagen att pappan kommer att släppas ”så snart som möjligt”. Luis Diaz föräldrar kidnappades i helgen, men mamman släppets kort efter. Tidningen uppger på annat håll att det trots allt kan bli qatarisk investering i Premier League. Det blev inget Manchester United men bedömare tror att Qatar är beredd att köpa de tio procent i West Ham som är ute till försäljning.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport drar på en ”Stor Inter-överraskning”. Enligt tidningen utmanar serieledaren Juventus om två spelare: Lazar Samardzic (Udinese) och Piotr Zielinski (Napoli). Zielinski ses som en möjlighet redan i januari, annars på fri transfer i sommar. Samardzic är mer aktuell för sommaren. Juve är mer angelägen om serben, men om Davy Klaassen eller Stefano Sensi lämnar väntas Inter gå på offensiven. Milan har backproblem. Det senaste beskedet kom i går, en bekräftelse på att Pierre Kalulu blir borta fyra månader. I dag ringar GdS in Jakub Kiwior (Arsenal) som ett aktuellt namn i januari. Även Lloyd Kelly (Bournemouth) och Juan Miranda (Real Betis) är aktuella. Ytterligare ett namn är Konstantinos Koulierakis (Paok). Albin Ekdal, avstängd i ligan, var tillbaka för Spezia i cupen i går kväll. Det blev förlust (0-0 mot Sassuolo, som vann 5-4 e str) men den svenske mittfältaren var en av bortalagets bästa (7/10).

Corriere dello Sport varnar på förstasidan för att Saudiarabien riskerar att förstöra Serie A. ”De plockar isär oss”, skriver tidningen indignerat, och klagar över oemotståndliga bud. ”De vill ha Mourinho, Sarri, Dybala, och Rabiot”, exemplifierar tidningen.

SPANIEN

Marca pryder förstasidan med bilder från sen egen gala för fotbollsdamer. Det följs av sju uppslag. Först därefter kommer Real Madrid och ”Operation Triumf”. Det beskriver kontraktsförlängningen av först Vinicius Jr och i går Rodrygro. Naturligtvis finns populärt kallade ”anti-shejk”-klausuler, oerhört höga utköpsklausuler (här: en miljard euro). Marca har fler brasilianska inslag. Det finns en större artikel om ”Larmberedskap i Rio”. 100 000 Boca Juniors-fans från Argentina är väntade till Copa Libertadores-finalen mot Fluminense i morgon. El Gráfico skriver om upp till 150 000. Maracaná kommer vara fullsatt (78 000), Boca har fått 20 000 biljetter. Oron för säkerheten är stor. Smärre incidenter har redan rapporterats. På Copacabana gick Fluminensefans till attack mot Bocafans (se klipp här). Argentinas ambassadör i Brasilien, Daniel Scioli, är upprörd över hur argentinska fans behandlats. ”Jag är rasande över polisens irrationella uppträdande och brutalitet. De använde tårgas på stranden bland barn”, säger Scioli, ”Jag är också orolig för att i morgon (läs: i dag) anländer en hård grupp av fans, barras”. Enligt Marca har Scioli diskuterat möjligheter att ställa in finalen om oroligheterna tilltar.

AS har Rodrygo på förstasidan men där återfinns även lagkamraten Jude Bellingham. Intervjun i L’Equipe uppmärksammas. Inte direkt citatet om att Sebastian Larsson var en idol, utan i stället ”När man tar på sig Real Madrids tröja känner man sig som en superhjälte”.

Sport och Mundo Deportivo blir närmast komiska. På båda förstasidorna finns Aitana Bonmatí. På båda har hon sin färska Ballon d’Or bredvid sig. På båda håller hon upp en inramad tidningsbild med henne och Lionel Messi. Skillnaden är att bara att det är Sport på den ena och Mundo Deportivo på den andra. Om galan säger Bonmatí, ”Man är med ’crème de la crème’ i fotbollens värld och man känner sig lite malplacerad”. Från transfermarknaden skriver Sport att Barça ser ut att gå miste om Arthur Vermeeren. Arsenal överväger att värva belgaren för cirka 15 milj euro. I så fall kan ett av sju namn strykas på den shoppinglista MD uppger att Barça har. På den finns också spelare som tyskarna Joshua Kimmich och Florian Wirtz.

FRANKRIKE

L’Equipe gör förstasida på Kylian Mbappé. ”Hans guld kommer” syftar på att framtiden är fransmannens, att han närmar sig Ballon d’Or när Lionel Messi och Cristiano Ronaldo försvinner från den stora scenen. Hur ser den omedelbara framtiden ut? Real Madrid till sommaren är troligt men inte givet. L’Equipe påpekar att en förlängning med PSG ännu inte är utesluten samt att Liverpool bibehåller sitt intresse. I kväll väntas match för Mbappé och hans gäng mot Montpellier, som i går bröt kontraktet med Mamadou Sakho (se förmodade startelvor här).

RMC Sport uppger att Lille fått försäkringar om uppgraderad säkerhet inför bortamatchen mot Marseille i morgon. Framför allt gäller det rutten för spelar- och supporterbussar. Det var bussarna som attackerades när Lyon kom på besök förra helgen och matchen stoppades. Nytt speldatum för Marseille-Lyon är den 6 december och förhoppningen är att matchen ska kunna spelas på Stade Vélodrome som planerat.

BeIN Sport rapporterar att det brasilianska fotbollsförbundet tänker stämma John Textor efter hans uppmärksammade utbrott efter Botafogos förlust häromdagen (se klipp här). Amerikanen äger förutom Botafogo även Lyon och Crystal Palace. RMC Sport-profilen Jérôme Rothen kallar Textor ”inkompetent” och radiokanalen menar att Lyonfans inte heller är imponerade.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) beskriver Viktor Gyökeres med ett enda ord, ”Okuvlig”. Record har bara hans efternamn men där ”ö” ersatts av tre fotbollar. Gyökeres är i fokus efter hattricket i går (4-2 mot Farense). Det ger 11 mål på 12 matcher, påpekar A Bola. ”Det är skönt att komma hem, göra mål och vinna” säger Gyökeres efter att ha blivit utvisad Raków Czestochowa och även gått mållös mot Boavista. Publiken sjöng hans namn när han byttes ut (se klipp här). I A Bolas matchrapport kan man läsa att Gyökeres ”inte varit bara friskt fläkt till portugisisk fotboll, den här svensken är som en orkan som rycker upp de djupaste rötter i alla backlinjer”. Records biträdande redaktör Vitor Pinto understryker att ”Gyökeres måste hållas färsk som en svensk lök till mötet med Benfica”, den 12 november.

ESPN (USA) noterar att Lionel Messi må ha fått Ballon d’Or men i MLS fick argentinaren inte ens pris som bästa nykomling. Det gick i stället till Atalantas anfallare Giorgos Giakoumakis, som gjort 17 mål på 27 matcher. Greken fick 45,8 procent av rösterna från spelare, ledare och press. Messi fick 27,3 procent.

Globo Esporte (Brasilien) berättar att Neymar under torsdagen till slut opererade knäet efter korsbandsskadan. ”Allt gick bra. Tack för alla hälsningar, nu är fokus på återhämtning”, skriver den brasilianska stjärnan på Instagram. Neymar vänta bli borta sex-åtta månader.

TV2 (Danmark) pratar med Odenses sportchef Björn Wesström om tränare Andreas Alm, som fick sparken i går. Wesström säger att Alm ”tog det professionellt”, och även att ”Andreas gavs möjlighet att ta farväl av spelarna men avstod”. Søren Krogh, assisterande tränare, tar över tillfälligt.