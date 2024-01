ESPN: United beredd att sälja Lindelöf

Headlines Blogg

ENGLAND

ESPN hävdar att Manchester United överväger att stuva om försvaret rejält i sommar. Raphaël Varane, Jonny Evans, Harry Maguire, men också Victor Nilsson Lindelöf, kan alla lämna klubben. I Maguires och Lindelöfs fall om bra erbjdudanden anländer. United utlöste nyligen Lindelöfs kontraktsoption till 2025. Det säkrade också hans värde på marknaden i sommar. Jarrad Branthwaite, Matthijs de Ligt och Jean-Clair Todibo är aktuella namn att plocka in, skriver ESPN.

The Sun ger just Raphaël Varane sin fulla uppmärksamhet. Han kan vara i trubbel av andra skäl. Bilder visar att fransmannen under vinterledigheten passat på att ge sig ut i pisterna. Men United uppges ha förbud för skidåkning under säsong.

Daily Mirror och Daily Express bereder plats för Roy Keanes senaste salva mot Manchester United. ”Röda faran har blivit röda mattan”, sammanfattar Daily Express. Keane säger, ”När man spelar på hemmaplans visar man musklerna för motståndare, och framför allt, man inger fruktan, men lag som möter Manchester United nuförtiden känner ingen fruktan. Jag tror det kommer till Old Trafford och njuter av det”. Mirror ser det som indirekt kritik av Erik ten Hag som förra säsongen satte som mål att göra Old Trafford fruktat.

The Guardian-medarbetaren och transfergurun Fabrizio Romano uppgav i natt att både Aston Villa och FC Köpenhamn lagt bud till Elfsborg på målvakten Hákon Valdimarsson, 22. Villas bud uppges vara på två miljoner euro och FCK:s på strax över 1,7 milj euro. På morgonen skriver danska BT att Elfsborg avvisat FCK:s bud. Klubben vill ha 2,5 milj euro för islänningen. På annat håll kan man läsa om Jordan Hendersons flytt till Ajax, Troy Deeney som redan fått sparken i Forest Green, Steven Gerrard som förlängt med al-Ettifaq och Amanda Nildén som anslutit till Tottenham.

Daily Mail har Mohamed Salahs skada som största rubrik. Det är ännu oklart hur omfattande den är. Men Egyptens och Liverpools storstjärna lämnade arenan till synes problemfritt (se klipp här). På annat håll skriver Daily Mail att Joelinton kan ha gjort sin sista match i Newcastles tröja. Brasilianaren väntas bli borta resten av säsongen på grund av skada, och om knutarna i kontraktsförhandlingar inte lösts till sommaren väntar sannolikt försäljning. Det nuvarande kontraktet sträcker sig till 2025.

The Times räknar nu bort Casey Stone som möjlig tränare i Chelsea. Hon väljer att stanna i San Diego Wave. Därmed ses Elisabet Gunnarsdottir i Kristianstad DFF och Laura Harvey i Seattle Reign som hetaste kandidater att ta över efter Emma Hayes.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har stort fokus på italienska Supercupen. ”Inters hunger” kommer med bild på Lautaro Martínez som gapar, sugen på att sätta tänderna i Lazio i kväll. Dagens näst största rubrik, ”Napolissimo”, är uppskattning till Maurizio Sarris gäng som är finalklart (3-0 mot Fiorentina). Även Jens Cajuste gjorde det rätt bra (6,5/10). ”Ibland förhastad och oprecis, men på det hela taget en gedigen insats centralt”, skriver tidningen. Fler svenska namn dyker upp på mer undanskymda platser i tidningen. Bologna är på väg att låna Alem Nezirevic från Inter, vilket även FotbollDirekt skrivit om. Enligt GdS kommer Nezirevic initialt att spela med Primavera men kan också testas med a-laget, uppger GdS. Liksom Sky Sport Italia och TMW rapporterar GdS att Hellas Verona är ”mycket nära” att köpa Joseph Ceesay från Malmö FF. Dessutom skriver GdS att klubben fortsatt jobbar på Edvin Kurtulus. Sky Sport Italia uppgav under torsdagen att Salernitana förhandlar med AIK om Rui Modesto. Zinedin Smajlovic är nu presenterad av Serie B-klubben Lecco. Han kommer på lån från Lecce för resten av säsongen. Tanken är att han ska testa riktigt ligaspel. Betydligt större utrymme i dagens tidning ges åt Benjamin Sesko. RB Leipzig-anfallaren uppges toppa Milans önskelista som nummer 9 till sommaren. En affär lär gå på 40 miljoner euro, tror tidningen.

Tuttosport uppgav under torsdagen att Inter överväger att sälja Denzel Dumfries i sommar rapporterar flera medier. Önskad ersättare? Emil Holm. Just detta drag var på tapeten redan för knappt ett år sedan. Inter har upprepade gånger visat intresse för svensken. En affär i sommar skulle vara aktuell oavsett klubb som Holm då tillhör. 23-åringen gör för närvarande framsteg i Atalanta, där han är på lån med köpoption från Spezia.

SPANIEN

Marca och AS applåderar Atlético efter derbysegern (4-2 e förl mot Real Madrid). ”Ett storslaget Atlético”, som Marca skriver. Det var också revansch för förlusten i Supercupen förra veckan. Som så många gånger tidigare briljerade Antoine Griezmann (se mål här). Som så många gånger förr hamnade Vinícius Jr i trubbel. Han exploderade mot en bollpojke, han firade Real Madrids mål med gester framför Atléticos ultras och han munhöggs med Atlético-spelare och tränare. Men stora rubriker får också den grupp av Atléticofans som innan match skanderade en rasistisk ramsa om brasilianaren.

Sport och Mundo Deportivo är lika delar glädje och skadeglädje. De pustar lyckligt ut efter att Barcelona undvikit att snubbla igen (3-1 mot Unionistas de Salamanca) och de gnuggar händer åt Real Madrids förlust. Barças tränare Xavi sa efter matchen, ”Det här var ett steg framåt för oss”. De åtta kvarvarande lagen i cupen är: Sevilla, Athletic Club, Mallorca, Celta de Vigo, Girona, Real Sociedad, Barcelona och Atlético de Madrid. Lottningen är i dag. Kvartsfinalerna spelas 24-25 januari.

FRANKRIKE

L’Equipe ger en undanskymd plats för fotbollen i dag. Men från transfermarkanden sticker affären Gabriel Moscardo ut. Efter hotfulla uttalanden från Corinthinas president Augusto Melo den senaste veckan om att PSG måste slutföra köpet, uppgav han i går att allt äntligen var klart. ”Avtalet är klart. Historien är över. Han är inte längre en Corinthinas-spelare”, förklarade Melo. Men PSG dementerar, enligt L’Equipe. Inget är påskrivet. Bakgrunden är en fotskada som behöver opereras innan PSG sätter penna på papper. L’Equipe hade redan i onsdags antytt att Karim Benzema blir kvar i Al Ittihad, och uppdaterad i går att 33-åringen stannar säsongen ut.

RMC Sport har Stéphane Guy, välkänd kommentator från Canal+, i studion. Han följer upp PSG:s försök att behålla Kylian Mbappé. ”PSG har erbjudit honom 400 miljoner euro över fyra år. Om valet – som hans mamma gör – handlar om pengar så har PSG ingen rival”, säger Guy i After Foot. På annat håll uppger RMC Sport att Hugo Ekitike har flera bud nu i januari. Frankfurt är hetast spår enligt, men RMC Sport menar att Wolfsburg och Brentford också levererat låneerbjudanden till PSG. Även Wolves är intresserad av den 21-årige anfallaren.

TYSKLAND

Sky Sport skriver ännu ett kapitel i följetongen Lucas Bergvall. De senaste har utspelat sig främst tyska medier. Frankfurt, som i av Bild påståtts ”göra allt” för 17-åringen, har enligt Sky presenterat en tydlig plan med plats i a-truppen direkt. Men någon överenskommelse finns inte ännu. Frankfurter Rundschau menar att Frankfurt har en fördel i den välkända talangutvecklingen med Hugo Larsson som lysande exempel. Barcelona anses av Sky fortsatt vara en annan favorit, samtidigt som Manchester United dök upp som ännu en utmanare i går. Även Bayern München omnämns av Sky. Samtidigt talar Djurgårdens sportchef Bosse Andersson i Expressen om spekulationer på en nivå han aldrig tidigare upplevt.

Bild berättar via Bayern Insider att Bayern München var beredd att erbjuda 75 miljoner euro för en värvning av Ronald Araújo i januari, men Barcelona ville inte lyssna. Manchester United är också intresserad, samtidigt som Barça vill förlänga. För närvarande är Martín Zubimendi Bayerns favorit som ny nummer 6 i sommar. Real Sociedad-spelaren har en utköpsklausul på 60 milj euro. I Bild kan man också läsa om Sveinn Gudjohnsens övergång från Elfsborg till Hansa Rostock.

ÖVRIGT

Record (Portugal) har Viktor Gyökeres med lagkamrater på förstasidan igen. Sporting fortsätter ösa in mål, och svensken gjorde två till i går (5-2 mot Vizela). Ett bärande citat från Gyökeres är, ”Jag är till hundra procent fokuserad på Sporting”. Och banden till fansen är starkt (se klipp här). Han säger sig inte bry sig om alla flyttrykten. Gyökeres blev häromdagen utsedd till Månadens anfallare i ligan – för tredje månaden i rad. Han är nu också nominerad till Månadens spelare.

Al-Sharq Al-Awsat (Saudiarabien) uppger att José Mourinho är muntligen överens med al-Shabab. Grönt ljus ska ha kommit efter ett timmeslångt zoom-möte under torsdagen. Mourinho väntas till Riyadh inom de närmaste dagarna, enligt tidningen. Al-Shabab ligger elva i ligan. Italienska SportMediaset uppgav under torsdagen också att portugisens välkände agent Jorge Mendes varit i kontakt med Napolis ägare Aurelio de Laurentiis för att erbjuda sin klient.