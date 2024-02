Mbappés farväl: PSG sparar in 2,2 miljarder

Headlines Blogg



SPANIEN

Marca och AS ser Kylian Mbappé i Real Madrids vita tröja till sommaren. De samstämmiga uppgifterna i går om att fransmannen meddelat PSG:s president Nasser Al-Khelaïfi ses av Marca som första steget. Det som Real Madrid så länge väntat på. Men erbjudandet som han fått av Real Madrid är lägre än 2022, det påpekade Fabrizio Romano redan i går. Enligt Marca handlar det om ett nästan halverat erbjudande från de 50 miljoner euro netto som Mbappé då erbjöds. Nu talas det om max 30 milj euro om året plus bousar. På tal om siffror så menar AS att PSG sparar in 200 miljoner euro, cirka 2,2 miljarder kronor. I det räknas in en bruttolön på 72 milj euro samt bonusar på 130 milj euro, även det brutto (läs om PSG:s möjliga värvningar under Frankrike). Mundo Deportivo påpekar att det finns en stor förlorare på Mbappés ankomst i Real Madrid: Rodrygo. Klubbledningen tycker inte heller brasilianaren utvecklats som förväntat och en försäljning kan bli aktuell, menar MD.

Relevo uppger att Real Madrid är överens med Alphonso Davies om ett avtal. Vänsterbacken har länge varit på den spanska klubbens önskelista. Förhandlingar återstår med Bayern München, som inte gett upp kanadensaren ännu. Davies har kontrakt till 2025. På sina håll noteras att Williot Swedberg nu är tillbaka från skada. Han är tillgänglig för spel mot Barcelona i helgen, meddelar Celta Vigo.

Sport lägger krutet på en schism om Alexia Putellas. Den tvåfaldiga Ballon d’Or-vinnaren har kallats upp till landslaget. Det gör Barcelona upprörd med förbundet och ”mycket arg” på spelaren. 29-åringen är fortfarande under rehab och har inte tränat fullt ut med laget. Putellas har varit borta tre månader på grund av skada. Tidningen jämför med Fridolina Rolfö som är längre fram i sin rehab, men inte kommer spela med landslaget. Putellas kontrakt går ut i sommar. Hon ska ha erbjudits ett nytt kontrakt i december.

FRANKRIKE

Le Parisien och L’Equipe präglas förstås helt av beskedet att Kylian Mbappé lämnar PSG. Båda tidningar har fått beskedet bekräftad. Ett gemensamt uttalande från Mbappé och PSG kommer längre fram. Uppbrottet sker under ordnade former men detaljer återstår att lösa. Sedan tidigare står det klart att Mbappé avstår en stor del av sina bonusar på sisådär 100 miljoner euro. Men L’Equipe skriver att PSG förra sommaren fick löfte om att få likvärdig betalning som en transfer – 150 miljoner euro – och därför hoppas få del av Mbappés sign-on-bonus. L’Equipe beskriver det som utopiskt men det finns på bordet i slutförhandlingarna kring avskedet. Le Parisien påpekar att innan Mbappé är klar för Real Madrid måste parterna bland annat komma överens om bildrättigheterna. Från Mbappés sida vill man ha 100 procent, något som inte är Real Madrids modus operandi. Men allt pekar på att hans dröm sedan liten om Real Madrid blir av.

L’Equipe tar efter åtskilliga sidor om Mbappés farväl också upp hur tomrummet ska fyllas. The Athletic har redan skrivit om Victor Osimhen men även om Gavi. L’Equipe menar att PSG:s plan inte direkt är en ny superstjärna för en annan superstjärna. Klubben jobbar med olika spår. Osimhen är ett. Mohamed Salah ett annat, liksom Bernardo Silva och Rafael Leão, men också Joshua Kimmich och Bruno Guimarães. Dessutom är det aktuellt att plocka tillbaka Xavi Simons, på lån i RB Leipzig, till nästa säsong. Från Europaspelet noterar L’Equipe en del tunga resultat i rubrikform. Här finns ”Marseille kan inte längre vinna” (2-2 mot Sjachtar Donetsk), för Rennes ver det ”Omöjligt uppdrag” (3-0 till Milan) och på tilläggstid blev ”Toulouse förkrossade” (2-1 till Benfica).

ENGLAND

Daily Mirror ger heta sportettan åt ”José: Jag sa nej till England”. I en intervju på Rio Ferdinands youtubekanal FIVE säger José Mourinho, ”Jag hade kunnat vara förbundskapten, jag hade det (kontraktet) där på på bordet”. Varför sa han nej? ”För att jag inte trodde landslagsarbete inte var något jag skulle trivas med. Det var 2007-2008, och Fabio Capello fick jobbet”.

The Sun väljer fokus på ”Kaos i palatset”, eller Palace, som i Crystal Palace. Tränaren Roy Hodgson fick föras till sjukhus efter att ha kollapsat i samband med träning. Tillståndet beskrivs som stabilt men spelarna oroade. Samtidigt är han på väg att kickas. Oliver Glasner är på väg att ta över. Enligt The Times är österrikaren redan överens med Palace, TalkSport skriver om ett tvåårsavtal.

Daily Mail bär på beskedet att Newcastles anfallare Callum Wilson kan bli borta tre månader. Tidningen skriver vidare att Brighton arbetar på att hitta ny tränare, medvetna om risken att Roberto De Zerbi kan lämna i sommar. Liverpool och Manchester United är två möjliga adresser för italienaren. Daily Mail ger också stort utrymme åt förändringarna i Manchester United under Jim Ratcliffe. Planerna om ett ombyggt och utbyggt Old Trafford (90 000) går redan framåt. Planerna på förändringar i truppen väntas inte bli dramatiska i sommar, även om backlinje och anfall kommer förstärkas. Ratcliffe har imponerats av Rasmus Højlund, Alejandro Garnacho, Kobbie Mainoo och Diogo Dalot, och ser dem som unga spelare att bygga laget på.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport jublar över att ”Milan flyger” (3-0 mot Rennes). Allra högst flyger Ruben Loftus-Cheek. Två mål och matchens lirare. ”Jag tränade Milinkovic-Savic i Lazio, och han påminner mig mycket om hans kvaliteter, fysiska närvaro och deltagande i spelet”, säger Milantränaren Stefano Pioli. En annan rubrik handlar om ”Inter +10”. Liagledaren kan skapa sig ett försprång på hela tio poäng om det bara blir seger hemma mot Salernitana i kvällens hängmatch.

Corriere dello Sport beundrar i stället Roma, eller snarare en Romelu. ”Vad du är vacker, Rom”. Den kritiserade belgaren fixade ett viktigt kvitteringsmål (1-1 mot Feyenoord). På tal om Roma uppmärksammas även José Mourinhos fräna kritik mot klubbledningen som nyligen gav honom sparken.

Tuttomercatoweb berättar att Hellas Verona värvat en ung svensk: William Silfver-Ramage. Det bekräftar klubben via Facebook. Den 17-årige backen kommer från KFUM-Kameratene Oslo och kommer att spela med Hellas Veronas ungdomslag. ”Det är rätt steg för mig”, säger han till Dagsavisen. Silfver-Ramage är svenska u-landslagsspelare.

TYSKLAND

Sky Sport har fokus på Thomas Tuchel efter Bayern Münchens senaste förlust. Enligt en källa nära laget ska tränaren i omklädningsrummet efter matchen ha sagt till spelarna, ”Ni är inte så bra som jag trodde, så då får jag anpassa mig efter den nivån”. Tv-kanalen menar att utspelet kan tolkas både som ett försök till motivation eller förolämpning. Bild fyller i med att Tuchel tidigare upprepade gånger sagt, ”Ni är ännu inte på den nivå jag vill att ni ska vara på”. Abendzeitung understryker att Bayern inte har några planer på att sparka Tuchel i dagsläget. Sky Sport berättade under torsdagen att Hansi Flick skaffat sig agentveteranen Pini Zahavi som företrädare. Flick är ett av många namn på Barcelonas lista. Det finns även intresse från Premier League.

Bild gör rubrik på att Jürgen Klinsmann fått sparken som Sydkoreas förbundskapten. Det berättade Klinsmann själv via sociala medier innan förbundet nu på morgonen höll presskonferens och bekräftade beskedet. Klinsmann kritiserades hårt sedan Sydkorea förlorat mot Jordanien i semifinal i Asiatiska mästerskapen. Bild följer även upp Erik Ahlstrand flytt till St Pauli. Han väntar fortfarande på sin debut för St Pauli. Han beskrevs av tränaren Fabian Hürzeler som en omedelbar förstärkning när han värvades. Sportchefen Andreas Bornemann förklarar att den tidigare HBK-mittfältaren tvingats komma ikapp laget i fysiska förberedelser efter ligauppehållet i Sverige och efter att ha varit iväg med landslaget. Bornemann är annars entusiastisk. ”Hans grundläggande förmåga och arbetskapacitet är på en hög nivå. Han kommer att ta igen det snabbt”, säger Bornemann, ”Han har väldigt stora fotbollskvaliteter och kommer säkert att bli ett bra alternativ under andra halvan av säsongen”. Torsdagens gladaste bilder bjöd Dortmund på, när nyblivna afrikanska mästaren Sebastien Haller firade av sina lagkamrater (se klipp här).

ÖVRIGT

Record (Portugal) myser, ”Lejonet leker man inte med”, det vill säga Sporting har vassa klor (3-1 mot Young Boys). A Bola använder den något ansträngda metaforen att ”lejonet från första minut kände sin överlägsna kraft och efter att ha säkrat resultatet tog det en rundtur i Bern med sin pålitliga schweiziska klocka”. Givetvis drygade Viktor Gyökeres ut sin målskörd med ytterligare ett mål. Record beskriver svensken ”som en maskin”. Det var Gyökeres 39 poäng (28+11), och han gick därmed förbi Kylian Mbappés som etta i de stora ligorna.

Het Nieuwsblad (Belgien) såg Gent krascha (1-0 till Maccabi Haifa) och Momodou Sonko göra sin debut i startelvan. 19-åringen hade ett utmärkt läge, och låg bakom åtskilliga initiativ, innan han planenligt byttes ut i halvtid, skriver tidningen. Gustaf Nilsson hade större lycka framför målet. Han nätade när Union Saint-Gilloise hämtade in ett 0-2-underläge (2-2 mot Eintracht Frankfurt) och hade bud på fler mål.

Fyens Stiftstidende (Danmark) förmedlar beskedet att Filip Helander bär Odenses kaptensbindel i återstarten mot Viborg i dag. Han har tagits med i lagkaptensgruppen trots att sportchefen Björn Wesström nyligen sa att den 30-årige backen sannolikt lämnar i sommar.