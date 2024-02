Uppgifter: Blåvitt får konkurrens - från Saudiarabien

Headlines Blogg



Athlos News (Grekland) hävdar att IFK Göteborg fått konkurrens om David Moberg Karlsson. En saudisk klubb sägs intresserad av mittfältaren i sista sekund. Klubben uppges erbjuda nästan dubbelt så hög lön som Blåvitt. Athlos News menar att flytten tillbaka till Sverige har sinkats av Moberg Karlssons kontraktssituation med Urawa Red Diamonds (som han tillhör) och Aris (som han är utlånad till). Expressen har redan uppgett att Moberg Karlsson är överens med IFK Göteborg. Athlos News påpekar också att 29-åringen verkar vilja hem till Sverige men och att ju längre tiden går desto större är möjligheten att nya intressenter dyker upp. Enligt Fifakalendern är Saudiarabiens transferfönster för närvarande stängt förutom för amatörspelare. Mer från Grekland: Panathinaikos är i grekisk cupfinal efter seger på straffar i en semifinalretur (1-2 mot Paok, 6-5 e str). Inhopparen Alexander Jeremejeff satte sin straff, men får mest uppmärksamhet efter en otäck huvudkollision mellan två andra spelare. Svensken applåderas för hur han snabbt puttade Panathinaikos läkare till Paoks mer allvarligt skadade spelare (Baba Rahman) – se klipp här. Rahman fördes till sjukhus med ambulans, där han stannade över natten för observation.

TV2 (Norge) hör Rosenborgs nya tränare Alfred Johansson ropa ”What the fuck is happening?!” i omklädningsrummet i paus. Hans lag låg under med 4-1 mot Vålerenga i en träningsmatch i Marbella. Det blev också slutresultatet. ”Vi spelade en bedrövlig första halvlek”, förklarar sig Johansson efter matchen. VG ringer upp Jesper Jansson efter att också Kjetil Rekdal fått sparken från Omonia. ”Det är löjligt. Helt otroligt. Då jag fick sparken visste Geir (Frigård, assisterande tränare, min anm) och Kjetil att de levde på lånad tid”, säger Jansson. Peter Therkildsens övergång till Djurgården får också en framträdande plats i norska medier.

ESPN (USA) konstaterar att Lionel Messi inte gjorde något mål men ändå var huvudperson i Inter Miamis premiärseger i MLS (2-0 mot Real Salt Lake). Han spelade fram bollen till ex-AIK:aren Robert Taylor som gjorde första målet (se klipp här). Han hälsade förresten på Will Smith i paus (se klipp här). Han var involverad i förspelet till andra målet. Han var själv nära att göra ett tredje (se klipp här). Men kaxigast var när argentinaren chippade bollen över en skadade spelaren innan hans skott blockades (se klipp här – och närstudie här).

ENGLAND

Daily Telegraph låter Jim Ratcliffes varning till Manchester City och Liverpool ta stor plats. Det gör samtliga tidningar. ”Vi har mycket att lära av vår bullriga granne (City) och den andra grannen (Liverpool)”, börjar Ratcliff, med referens till Alex Ferguson klassiska beskrivning av City som ”noisy neighbours”. Det kommer fler referenser till Ferguson. ”De är i slutändan fiender. Det finns inget hellre jag vill än putta ner dem från deras piedestal”, menar Ratcliffe, som ett eko av Fergusons ord en gång i tiden om att putta ner Liverpool från deras piedestal. Ratcliffe gick också till angrepp mot Newcastle som inte släpper Dan Ashworth och håller dörren öppen för Mason Greenwood. På sportettan finns också Liverpools vändning till storseger (4-1 mot Luton). Tidningen uppger vidare att West Ham planerar ett försöka värva Dominic Solanke. Den 26-årige anfallaren har imponerat i Bournemouth den här säsongen.

Northern Echo välkomnar först och främst tillbaka Alexander Isak, som är aktuell för comeback mot Arsenal i helgen. Men tidningen skriver, liksom Daily Mail häromdagen, att Newcastle också överväger en operation för svenskens återkommande ljumskproblem. Den skulle i så fall vara aktuell i sommar, då Sverige inte har något EM att tänka på. En utvärdering görs efter säsongen. Isak är särskilt viktig för Newcastle den närmaste tiden, med Callum Wilson borta efter operation.

Daily Mail konstaterar att säsongen troligen är över för Manchester Citys vänsterback Luke Shaw. Den naturliga ersättaren Tyrell Malacia är också borta. Victor Nilsson Lindelöf har de senaste matcherna ersatt Shaw. Ett annat alternativ är Sofyan Amrabat.

The Guardian känner av Arsenals frustration efter förlustmål på tilläggstid (1-0 till Porto). Mikel Arteta var också frustrerad över domarinsatsen. ”Domaren verkade blåsa varje gång vi rörde en av deras spelare”, beklagar han sig, ”Men vi lär oss och vi kommer göra bättre ifrån oss”.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport konstaterar att ”Osi ger hopp” och Corriere dello Sport att ”Napoli är med”. Nyss hemkomne Victor Osimhen räddade oavgjort (1-1 mot Barcelona). Helt nya tränaren Francesco Calzona var stolt över spelarna och moralen de visat, samtidigt som han konstaterade, ”Det går inte att uträtta mirakel på två dagar”. Jens Cajuste får ljumma 5 av 10 i betyg av Gazzetta dello Sport. Bara en Napolispelare får lägre: Chvitja Kvaratschelia, 4,5. Båda spelarna byttes ut efter 68 minuter. På en fråga om bytet av Kvaratschelia säger Calzona, ”Jag fäster ingen vikt vid namn, de som spelar bra stannar kvar på planen”. Längre in i tidningen skriver Gazzetta dello Sport att Juventus ringat in Wojciech Szczesny arvtagare. Det är Michele Di Gregorio i Monza. Juve har redan börjat dra i trådar.

Tuttosport menar att Juventus i dagsläget bara ser sju spelare som klubben till varje pris vill behålla: Gleison Bremer, Danilo, Tiago Djalo, Manuel Locatelli, Nicolò Fagioli, Andrea Cambiaso och Kenan Yildiz. Övriga är under utvärdering.

La Gazzetta del Mezzogiorno bär till synes på en solskenshistoria. En Tarantosupportern, Carmine Trotola, som varit årskortsinnehavare i 75 år, blev viral sedan han uttryckt sin förtvivlan över att klubben skulle flytta långt bort under två år medan arenan byggdes om. ”Jag har bara ett par år kvar att leva, varför måste ni ta mitt Taranto ifrån mig”, sa han med tårar i ögonen och en röst som inte bar honom (se klipp här). Trotola blev senare inbjuden av klubbens tränare Eziolino Capuano till både presskonferens och träning, men den verkligt goda nyheten verkar nu vara på gång. Närliggande Brindisi låter Serie C-klubben spela på sin arena.

SPANIEN

Mundo Deportivo och Sport vinklar olika efter Barcelonas CL-åttondelsfinal i Italien (1-1 mot Napoli). ”Liten utdelning”, tycker MD det var på alla chanser. ”Ett steg framåt”, ser Sport på insatsen. Själv prisar Xavi laget, känner sig lite ”bitter” över resultatet, och lägger till, ”Det är synd, vi förtjänade att vinna”. På annat håll uppmärksammar Sport att dom faller mot Dani Alves under morgonen i dag. Åklagaren yrkar på nio års fängelse för våldtäkt.

Cadena SER och El Chiringito bidrar med andra inspel om Barça. SER påpekar att klubben fortfarande betalar lön till Lionel Messi och Jordi Alba. Här en påminnelse om de nya lönetaken för La Liga-klubbarna som kom i tisdags och som innebär ännu en sänkning för Barça. Fotbollsshowen El Chringito hävdar att Xavi jagar en läcka kring omklädningsrummet. Han ska till och med ha bett personal att lämna ifrån sig mobilerna och låtit en förtrolig kolla deras WhatsApp. Xavi påstås vidare ha kontaktat journalister för att komma underfund med källan.

AS har Kylian Mbappé på förstasidan till rubriken ”Bilden är nyckeln”. Som fransk press redan påpekat är bildrättigheterna ännu inte överenskomna med Real Madrid. Mbappé har sagts vilja ha 100 procent och Real Madrids modus operandi med stjärnorna är 50/50. AS instämmer i El Chiringitos uppgifter om att en överenskommelse är nära till fransmannen fördel kring 80/20.

FRANKRIKE

L’Equipe har ett kokande Stade Vélodrome som kuliss till Marseilles nya tränaren Jean-Louis Gasset, och en mild rubrik typ ”Här går du in”. Det kunde lika gärna vara ”Välkommen till helvetet”. För, som L’Equipe konstaterar, pressen är enorm. Fansen har blandade känslor. ”Vad händer i klubben? Varför hämtar de in Joe Biden?”, säger en skeptisk supporter. En annan säger, ”Han (Gasset) har ett ostrons utstrålning, har lägre status än andra, men i alla fall inget överdrivet ego”. I kväll väntar första eldopet, Sjachtar i åttondelsfinal i Europa League. En intervju med Milanbacken Yacine Adli inför mötet med Rennes i kväll, avslutas med en fråga om den nya rollen för Zlatan Ibrahimovic. ”Jag är ganska nära honom. Alla som träffar honom kan intyga att det är en fantastisk människa och därför ett tillskott i tillvaron. Han analysera saker bra och ger tydliga råd. Han gjorde det som spelare och det kommer naturligt även som ledare. Till mig sa Zlatan, ’Håll käften och jobba på, det kommer’. Och det gjorde det”. I L’Equipes spelarbetyg från gårdagskvällens CL, får Jens Cajuste lägst av alla i Napoli-Barcelona, 3/10. ”En katastrof”, avslutar tidningen sitt omdöme.

RMC Sport berättar att en saudisk prins är intresserad av att köpa Monaco. ”I nuläget är de (Saudiarabien) mer intresserade av Monaco än Marseille”, förtydligar Jérome Rothen, som levererade nyheten.

TYSKLAND

Kicker har dramatiska ”Slutet” som rubrik för gårdagens besked: Thomas Tuchel lämnar i sommar. Nu letar Bayern München efter en tränaren som helt och fullt köper in sig på klubbens värde, en tränare som kan skapa starka band till spelarna och som spelarna gör allt för, som Jupp Heynckes en gång i tiden. Det skriver Kicker, och pekar ut Xabi Alonso som favorit. Bild håller med och menar att klubben är övertygad om möjligheten att locka spanjoren. Men Leverkusen tror starkt på att Xabi Alonso stannar och Liverpool har uppgetts redan i kontakt. En strid är att vänta. Sport1 uppger att 42-åringens utköpsklausul är på 15-20 miljoner euro som kan aktiveras efter säsongen. Kicker menar att Zinedine Zidane och Sebastian Hoeness är alternativ för Bayern, men intresse finns också för Unai Emery i Aston Villa. Zidane är intresserad av jobbet, hävdar Sport1. Och om situationen med Tuchel skulle urarta, om Bayern tvingas sparka honom tidigare, så uppger Sky Sport att Ole Gunnar Solskjaer sagt ja till att bli interimtränare till säsongens slut. Både i Bilds webbomröstning och i Sport1:s är Xabi Alonso fansens favorit, före Zinedine Zidane.

Sky Sport bollar upp frågan var Thomas Tuchel tar vägen sen. Han finns på Barcelonas lista och är enligt Sky ”mycket intresserad”. Samtidigt hävdar Bild att Tuchel drömmer om Manchester United, The Sun nämner också Newcastle som alternativ och Daily Telegraph skriver att en comeback i Premier League är hans prioritet.

Sport1-journalisten Christopher Michel förmedlar goda nyheter om Hugo Larsson. ”Det dröjer inte länge innan han är tillbaka. Han läker snabbt”, säger Frankfurts tränare Dino Toppmöller. Svensken tränade individuellt i går (se klipp här). Larsson lär inte spela mot Union Saint-Gilloise i kväll, Kicker tror inte heller på spel mot Wolfsburg på söndag men sedan öppnas dörren.

Bild konstaterar att ligaförbundet, DFL, viker sig för ultras protester. Det blir stopp för för att släppa in privata investerare. Krönikören Alfred Draxler är inte imponerad. ”Från och med nu kan fotbollen bli utpressad”, menar Draxler.