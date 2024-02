Dani Alves kan släppas ut redan i maj

Headlines Blogg



SPANIEN

Sport låter Dani Alves ryggtavla ta plats på förstasidan till rubriken ”Skyldig”. Den forna stjärnan i Barcelona och Brasiliens landslag dömdes i går till fyra år och ett halvt års fängelse för våldtäkt. Men straffet blev lägre tack vare kompisen Neymar och hans familj. Det uppger brasilianska källor. I straffsatsen togs hänsyn till att 150 000 euro på den spanska domstolens inrådan betalats till offret innan rättegången. Ett slags skadebegränsningsbidrag. Pengar, liksom advokat, bistod Neymar och hans familj med. Åklagaren hade yrkat på nio års fängelse. ”Han ’köpte’ nästan fem års frihet. När man har pengar…”, skriver journalisten Bruno Andrade. ”Vilken skam, Spanien”, skriver en annan journalist, Andrew Downie. Marca påpekar att Dani Alves kan lämna fängelset redan i maj. Han har redan suttit bakom lås och bom i ett år och en månad. Efter en tredjedel av strafftiden kan man söka prövning om att slippa fängelset under perioder. Dani Alves har också överklagat domen. Vidare uppges han även kunna begära att i stället bli utvisad till Brasilien då straffet understiger fem år.

Annons

Marca basunerar ut budskapet om att Toni Kroos valt att återvända till landslaget. Men tidningen undrar om det är bra eller inte för Real Madrid. Mittfältaren slutade trots allt i landslaget för att han sa att han skulle fokusera på Real Madrid, resonerar tidningen. Marca berättar vidare att Real Madrid hoppas ha Jude Bellingham tillbaka till matchen mot Valencia den 2 mars, fyra dagar innan CL-returen mot RB Leipzig. På annat håll uppmärksammas Real Betis snöpliga sorti i Conference League (1-1 mot Dinamo Zagreb).

Mundo Deportivo har ett par transfersnackisar. Dels att Achraf Hakimi vill följa Kylian Mbappé från PSG till Real Madrid. Dels att representanter för Chelsea fanns i Neapel för att spana på Jules Koundé under Barcelonas match mot Napoli.



ENGLAND

Daily Mirror gör under rubriken ”It’s dutch and go” klart att Erik ten Hag får vänta till efter säsongen för att se om han får fortsätta. Jim Ratcliffe kommer då att fatta beslut med sina rådgivare. Mirror menar att en Champions League-plats kan bli avgörande.

Annons

Daily Mail fyller på med mer United. Trots rapporter om motsatsen skriver tidningen att det kommer att finnas rejält med pengar redo att spendera i sommar. En anfallare, en innermittfältare och en mittback är prioritet. Samtidigt väntar en utrensning i truppen. Det menar också ESPN:s källor. Liksom The Guardian i går så pekar både Daily Mail och ESPN ut Victor Nilsson Lindelöf som en av spelarna i riskzonen. United kommer att lyssna på bud på svensken.

The Sun hävdar i sin tur att Mason Greenwood skulle välja en återkomst i Manchester United före en flytt till Barcelona. Jim Ratcliffe vill inte stänga dörren för anfallaren ännu utan väntar med beslut. Men sportettan den täcker Nicolas Jackson. Chelseanfallaren ser om sina missar innan han lägger sig. Elaka tungor skulle nog säga att det är en lång kavalkad att somna till. ”Ibland lägger jag mig efter att ha kollat samma videos och tänker alltid att jag borde gjort det bättre”, berättar han, ”Jag höll på Real Madrid som ung och såg Karim Benzema missa en hel del. Ändå vann han senare Ballon d’Or. Jag säger inte alls att jag är på den nivån. Men jag har sett det förut (missar) så jag är inte orolig. Jag försöker bara bli bättre varje dag och vara där jag vill vara”.

Annons

The Independent uppger att Liverpool har ett alternativ om klubben skulle gå miste om Xabi Alonso som ny tränare i sommar. Det är Sportings tränare Rúben Amorim. En dragkamp väntas mellan Liverpool, Bayern München och Leverkusen om Xabi Alonso.

The Guardian har fått tillskott bland krönikörer: Magdalena Eriksson. Bayern München-stjärnan ska skriva om damfotboll en gång i månaden. Hennes första har fokus på Spaniens landslag.

ITALIEN

La Gazzetta dello Sport har budskapet, ”Milan, det krävs mer”, sedan klubben gått vidare i Europa League men förlorat returmatchen i går (3-2 till Rennes). Roma behövde i sin tur straffar för att ta sig vidare (1-1 mot Feyenoord, 5-3 e str). ”Det var ett väldigt Roma-aktigt sätt att vinna – genom att ge folk en hjärtattack!”, säger nye tränaren Daniele De Rossi och tackade fansen, ”Jag fick hindra mig själv från att försöka hoppa upp på reklamskyltarna, jag hade inte klarat det längre”. Det går knappast de italienska medierna förbi att av de sju lag som inledde Europaspelet är sju kvar, samt att Italien fortsatt är nationsetta och kommer allt närmare att säkra en extraplats till nästa Champions League.

Annons

La Repubblica har sin egen take på Milans avancemang. Zlatan Ibrahimovic blir huvudperson. Redan i rubriken kan man läsa, ”Ibra tar av sig masken: han är en ledare”. Tidningen fortsätter, ”Det mest betydelsefulla med resan till Bretagne var slutet på fantasin att Ibrahimovic bara är en konsult till majoritetsägaren Cardinale, som mest var det en lärlingstid, för på Roahzon Park agerade Ibra ledare på alla sätt och vis, utan att gå över gränsen, både kvällen före match, samt innan, under och efter matchen. Det var tydligt att han var boss, på läktaren bredvid marknadschefen (Geoffrey) Moncada eller på vägen till omklädningsrummet”. Även Sky Sport Italia anmärkte före match på att Ibrahimovic tydligt arbetar allt närmare tränare Stefano Pioli och spelargruppen. Han reste med spelarna i bussen från hotell till arena, följde lagets träningar från sidlinjen. Ibrahimovic har också följt träningarna på Milanello de senaste veckorna. La Repubblica igen, ”Bara förre mästaren (Ibrahimovic) fortsatta mediatystnad hindrar oss från att veta intentionerna just nu, även om det i nuläget skulle förvåna om han inte hade något att säga till om kring sommarens värvningar”.

Annons

FRANKRIKE

L’Equipe konstaterar att Jean-Louis Gasset fick en lyckad start i Olympique de Marseille. Mot en kuliss av supporterprotester mot spelare och klubbledning lyckades OM ta sig vidare i Europa League (3-1 mot Sjachtar). ”Jag är från Montpellier, jag känner Marseille. Jag vet att om vi har dem (fansen) med oss så kan vi åstadkomma stora saker. De var arga innan matchen, och det med rätta. Vi var tvungna att göra den här matchen till en referenspunkt när det gäller inställning”, säger Gasset efteråt. OM räddade också den franska äran i Europaspelet. För det blev uttåg för Rennes (3-2 mot Milan), Lens (2-3 mot Freiburg) och Toulouse (0-0 mot Benfica).

Le Parisien viker plats på nyhetsettan år Artur Jorge, som avlidit 78 år gammal. Portugisen var under 90-talet tränare i PSG. Inne i tidningen minns hans gamla spelare honom. L’Equipe’s rubrik över ett uppslag i papperstidningen: ”Han var kung Artur”.

Annons

TYSKLAND

Abendzeitung pratar med expertprofilen Lothar Matthäus om Thomas Tuchel sitter kvar hela vägen till sommaren, som planen är. ”Om laget fortsätter att spela som tidigare och förlorar två matcher till, då kan jag tänka mig att de bryter upp innan dess och presenterar en interimtränare till säsongens slut”, säger Matthäus. The Athletic är inne på en liknande linje, att om relationen med spelarna inte förbättras så kan det bli svårt. ”Jag skulle inte bli förvånad om det inte håller till sommaren”, säger en anonym klubbrepresentant till The Athletic. Sky Sport uppgav i går att Ole Gunnar Solskjaer är beredd att kliva in i så fall, men med det inte sagt att normmannen skulle vara det givna valet om skilsmässan med Tuchel tidigarelades.

Bild har Toni Kroos på nyhetsettan. Comebacken i landslaget är stora nyheter. ”Det är gnistan som tysk fotboll behöver”, skriver Bilds Christian Falk hoppfullt inför hemma-EM i sommar. 71 procent är positiva till Kroos comeback i tidningens webbomröstning. Bild frågar sig också vem i landslaget som bli förlorare. Kroos kommer inte tillbaka för att sitta på bänken. Tidningen tror det går ut över Leon Goretzka. Bild, liksom lokal press, skriver om en ”pinsam” sorti för Eintracht Frankfurt i Conference League (2-1 till Union Saint-Gillois).

Annons

Wolfsburger Allgemeine Zeitung följer upp axelskadan på Mattias Svanberg. Den gör att han missar matchen mot Frankfurt på söndag men är inte allvarligare än att mittfältaren kan vara tillbaka mot Stuttgart nästa helg.

ÖVRIGT

A Bola (Portugal) gör förstasidan svart och vit. Tidningen hedrar avlidne tränarprofilen Artur Jorge. Europaspelet kommer i färgklickar längst ned. En av dem är för Sporting, som är vidare i Europa League (1-1 mot Young Boys). Viktor Gyökeres gjorde mål igen. Han missade också en straff. Det får dock inga konsekvenser. ”Vi har inte tappat förtroende för honom. Han slår nästa straff!”, svarar tränaren Rúben Amorim, ”Han än idol inte bara för Sportingfans utan för alla, till och med hans målgest används av alla möjliga. Han är väldigt vänlig och folk älskar honom. Även om han skulle missa tre straffar skulle de fortsätta skrika hans namn”.

Annons

ESPN (Brasilien) pratar med Pep Guardiola, som understryker sin önskan att bli förbundskapten när tiden i Manchester City är över. ”Jag vill ha erfarenhet av ett VM, ett EM, ett Copa Ámerica, vad som. Jag vill uppleva det. Jag vet inte när, om fem, tio, femton år, men jag skulle vilja vara med om ett VM som förbundskapten”, säger Guardiola.