Säsongsranking Serie A 2018/19: Plats 7-13

Säsongsguiden fortsätter med sju lag i mittens rike där det kvalitetsmässigt ska det vara stor skillnad mellan dessa. Lagen i den nedre delen av mittskiktet är för bra för att åka ur men kan som bäst hoppas på en plats på övre halvan.

De lite bättre klubbarna däremot kommer sikta mot spel i Europa League. Bara det är tufft eftersom vi har sex topplag som känns cementerade högst upp i tabellen. Med lite tur för dessa mittenklubbar kommer sjundeplatsen också ge en kvalplats till Europa League, om Juventus vinner cupen som vanligt det vill säga

13. Udinese

Säsongen 2017/18: 14:e plats. Tränare: Julio Velázquez, 36 år. Bästa målskytt: Kevin Lasagna (12 mål i serien)

Det på förhand mest svårtippade laget stod för en berg- och dalbanesäsong som höll på att sluta i nedflyttning. En intetsägande inledning förra hösten ledde till sparkningen av Luigi Del Neri och nästan omedelbar succé följde när nye tränaren Massimo Oddo vann fem raka matcher.

Efter nyår slutade laget att vinna och förlorade 13 raka innan Igor Tudor tog över från Oddo och säkrade kontraktet i slutomgångarna (och sedan fick lämna). Hans efterträdare är en spanjor som beskrivits som ”mystisk” i pressen. I det här fallet är det ingen komplimang.

Julio Velázquez kommer från spanska Segunda och har inga meriter att tala om. Med samma narrativ går det att beskriva spelarförvärven. Udinese har återupptäckt Sydamerika och köpt flera spelare från Argentina och Brasilien som känns väldigt svårbedömda.

Blir det flipp eller flopp? Trots att familjen Pozzo på många sätt monterar ner Udineklubben för att satsa på Watford finns signaler som tyder på annat. Främst tänker jag på köpet av Juventus defensiva ankare Mandragora (i Crotone senast) för 20 miljoner euro.

Det är inget litet statement av Pozzo och något säger mig att Udinese med en stabil inledning kan landa en mittenplacering. De får göra det utan svenskar resten av året. Svante Ingelsson är knäskadad och Melker Hallberg såld till danska Velje.

Nyckelspelare: Antonin Barak

23-årig tjeck som fick ett stort genombrott under höstsäsongen ifjol. Når han den formen igen har Udinese en farlig offensiv mittfältsduo med honom och kantspringaren Rodrigo de Paul. Stor och fysiskt stark men ändå tekniskt begåvad.

Håll ögonen på: Rolando Mandragora

För säkerhets skull la Juventus in en återköpsklausul på 26 miljoner euro för mittfältaren. 21-åringen har en fin blick för spelet och härliga crosspassningar i sitt alster. Mandragora ska se till att ersätta kvalitéerna Hallfredsson och Jankto hade i mitten på ett fungerande sätt.

12. Bologna

Säsongen 17/18: 15:e plats. Tränare: Filippo Inzaghi, 45 år. Bästa målskytt: Simone Verdi (10)

Tre års sidsteppande med Roberto Donadoni är över och en ny era har börjat med ”Pippo” Inzaghi i Bologna. Inzaghi gick den långa vägen efter en svår säsong i Milan och började om i Serie C med hårdsatsande Venezia. Första säsongen innebar uppflyttning med klar marginal och i våras snubblade laget först i Serie B:s play-offsemifinal.

Inzaghi skapade en solid defensiv i Venediglaget och han har att göra om Bolognas försvar ska bli någorlunda säkert. Uppgiften blir inte enklare av att Mirante flyttat till Roma och Skorupski ska spelas in som ny förstamålvakt. Inzaghis val blir en trebackslinje där Filip Helander enligt rapporterna inte har en plats och där Emil Krafth skickats på lån till franska Amiens.

Ett nästan lika stor utmaning finns offensivt. Fixstjärnan Verdi har lämnat precis som energiske yttern Di Francesco. Inzaghi kan välja den av Donadoni öppet kritiserade Destro, fjolårsbesvikelsen Falcinelli eller FCK-köpet Santander som alternativ bland anfallsduon. Ni ser, inte särskilt upplyftande läsning.

Bologna kan också hoppas på Riccardo Orsolinis genombrott eller varför inte en Mattias Svanberg som överraskar? Filippo Inzaghi har mycket att jobba med. Men större erfarenhet efter det första Serie A-äventyret tror jag att Inzaghi med ny energi lyckas föra Bologna några placeringar uppåt i tabellen.

Och förresten, Bologna möter lillebror Simones Lazio på annandag jul.

Nyckelspelare: Blerim Dzemaili

Schweizeralbanen gjorde en udda utflykt till ägaren Joey Saputos hemmaklubb Montreal Impact under höstsäsongen. Dzemaili hann under våren visa något av det Bologna saknat, med hans fältherrestil på mittfältet och fantastiskt hårda skott.

Håll ögonen på: Erick Pulgar

Mittfältet är den lagdel som hållits intakt under sommaren i Bologna. Jag vill flagga för att den rivige chilenaren Pulgar kommer ta nästa steg här. Håll utkik efter 24-åringens vassa frisparksfot.

11. Sampdoria

Säsongen 17/18: tia. Tränare: Marco Giampaolo, 51 år. Bästa målskytt: Fabio Quagliarella (19)

Sampdoria har bytt centrallinje under sommaren där frånvaron av Torreira och Zapata lär märkas, precis som tålamodet kommer prövas med ett nytt mittbackspar och ny målvakt. Vi kan knappast heller räkna med att 34-årige Quagliarella snuddar vid 20-målsgränsen än säsong till.

Men viktigast kan ändå vara att Samp fått behålla tränaren Giampaolo, som närmast geniförklarats av nye klubbdirektören Walter Sabatini. Eller? Vårens Sampdoria var en skugga av höstens succélag som var uppe på Europaplatserna med en charmig framåtanda. I blucerchiati kan bara hoppas på att tränaren inte kört slut med sina idéer.

Giampaolo har fått en del nya ansikten som kan blåsa liv i hamnstaden. Romalånet Gregoire Defrel behöver inte vara så tokig som Zapataersättare och 20-årige Ronaldo Viera från Leeds är en spännande box-till-boxspelare på mittfältet.

Förra säsongens unga mittfält borde bli ännu bättre och en forward som Dawid Kownacki har avklarat debutsäsongen i Serie A. Jag tror att försvaret kommer skaka under hösten och det kommer kosta Sampdoria många poäng. Giampaolos magi är inte slut men säsongen blir en tillbakagång.

Nyckelspelare: Fabio Quagliarella

Quagliarella lättade på hjärtat och berättade den fasansfulla historien om stalkern som terroriserade anfallaren och hans familj under nästan ett decennium. Något släppte i Quagliarellas spel och han presterade ett karriärsbästa i målväg. På ålderns höst har de snygga målen blivit färre och Quagliarella har blivit en effektiv boxspelare. En nödvändig egenskap i Samps frontlinje som har mycket talang men färre mål i sig.

Håll ögonen på: Gianluca Caprari

Kan denna Romaprodukt bli spelaren som tar nästa steg målmässigt? Förra säsongens fem mål talar inte för det, men 25-åringen är en spelartyp jag gillar skarpt. Kvick, avig och med ett skott som borde resultera i fler mål.

10. Sassuolo

Säsongen 17/18: elva. Tränare: Roberto De Zerbi, 39 år. Bästa målskytt: Matteo Politano (10)

Två säsonger i rad har det ambitiösa Sassuolo kraschat under hösten och fått kämpa för ära och heder under resterande månader. För att det inte ska hända igen har klubben gjort sig av med den defensive tränaren Iachini och tagit in lovande De Zerbi.

Den senare tog över Benevento i ett hopplöst läge förra hösten och kunde förstås inte stoppa häxornas utstakade rutt mot nedflyttning. Men Benevento under De Zerbi var inte seriens sämsta lag. De visade prov på en väl utvecklad offensiv och De Zerbi styrde upp den inledningsvis katastrofala defensiven. Slitjobbet där har belönats med uppdraget i ett Sassuolo som tappat både sin bästa målskytt Politano och lagkapten Acerbi.

Trots det känner jag stor optimism i klubben. Nyförvärven är en fin mix av breddspelare (Đuričić, Trotta, Brignola) och spets (Locatelli, Marlon, Di Francesco). De har dessutom hittat överflödiga storklubbstalanger som Chelseas Boga och Ödgaard från Inter.

Ett stort frågetecken finns fortfarande över Domencio Berardis status, men även Khouma Babacars mindre imponerande vår. Dessa två behöver liva upp sina karriärer som tyngts ner av höga förväntningar. Jag tror De Zerbi är mogen uppgiften att hjälpa dem och skicka Sassuolo på rätt väg.

Nyckelspelare: Andrea Consigli

Försvaret ser okej ut i Sassuolo, men en del av Iachinis fundament rycks bort när den mer våghalsige De Zerbi tar vid på tränarbänken. Målvakten Consigli har en viktig uppgift här och besitter egenskaperna att kunna rädda ett sårbart försvar. Den lugne och rutinerade 31-åringen är en av seriens mest underskattade målvakter.

Håll ögonen på: Kevin-Prince Boateng.

Tysk-ghananen har återvänt till landet där han upplevde sin bästa period när han vann lo scudetto med Milan i början på 10-talet. En säsong som ordinarie i cupmästarna Eintracht Frankfurt indikerar att 31-åringen har mycket kvar att ge. Känslan är att Boateng gillar det nya äventyret och det kittlar lite att se honom i Serie A igen.

9. Atalanta

Säsongen 17/18: sjua. Tränare: Gian Piero Gasperini, 60 år. Bästa målskytt: Josip Iličić (11)

Den sensationella fjärdeplatsen från 16/17 följdes upp med en säsong där laget faktiskt såg ännu starkare ut. Atalanta balanserade spel i Europa League med att höja ribban i Serie A, vilket räckte till en ny EL-biljett. Dessutom kom La Dea till semi i Coppa Italia där slutsegraren Juventus blev för svår.

Atalantas mest lyckade drag under 17/18 var sättet de avlastade den stora stjärnan ”Papu” Gomez offensivt. Josip Iličić gjorde sin bästa säsong sedan genombrottet i Palermo och visade sig ett större hot än kapten Gomez. Anfallet ser ännu starkare ut när de äntligen verkar ha adresserat frånvaron av mål från centerplatsen genom lånet av Duván Zapata.

Tappet av Bryan Cristante behöver inte heller bli så stor med tanke på De Roons och Freulers starka fjolårssäsonger, dessutom står förra Milanlånet Pašalić redo på tur. Jag tror dock att Bergamolagets konkurrenter kommer höja sig denna säsong och då kommer Atalanta lida av spel på tre fronter på ett mer synbart sätt.

Men oerfarenheten som visades när de snöpligt slogs ut av Dortmund i sextondelsfinalen ska inte upprepas år två. Jag tror Atalanta den här gången kan gå ännu längre i EL, med bekostad på en hög placering i ligan. 8-0-demoleringen på bortaplan mot stackars FK Sarajevo för ett par veckor sedan visar den ständigt växande kraften i svartblått.

Nyckelspelare: Andrea Masiello

För sex år sedan var mittbackens namn bland de mest bespottade i italiensk fotboll. Barispelaren Masiello hade styrt in en boll i eget mål i regionderbyt mot Lecce och erkände efteråt att han erbjöds 50 000 euro mot att förlora mot nedflyttningsrivalen. Masiello fick ett straff på 2,5 år och dök upp i Atalanta efter avstängningen. Ett par imponerande säsonger senare är han lagets defensiva stöttepelare och ska göra saknaden efter Mattia Caldara så liten så möjligt.

Håll ögonen på: Mousa Barrow

Den 19-åriga gambiern fick en del speltid under våren och svarade med tre mål i Serie A. En smidig forward med fin teknik och bevisat målsinne som kommer få ännu fler chanser i höst. Tre mål i returmötet mot Sarajevo säger något om Barrows potential.

8. Torino

Säsongen 17/18: nia. Tränare: Walter Mazzarri, 56 år. Bästa målskytt: Iago Falque (12)

Målbilden överensstämde aldrig med spelet under Siniša Mihajlović och Torino var under större delen av förra hösten ett deppigt lag att kolla på. Särskilt mycket roligare fotboll blir det sällan under Walter Mazzarri men hans Toro hintade åtminstone om progression och stabilitet.

Med ligans sjunde största lönebudget går granatafansen i väntans tider och missnöjet pyr mot ägaren Urbano Cairo. Till skillnad mot tidigare somrar har Torino inte sålt några nyckelspelare utan mest hållit på och aktiverat köpklausulerna på N’Koulou, Rincon och Niang. Den mest namnkunniga förstärkningen är Genoas skicklige back Armando Izzo, en annan som häromåret var avstängd för matchfixning.

Jag litar på Mazzarris förmåga att sätta fundament och skapa vägvinnande lag. Detta Torino ser på pappret bra ut i försvaret och längre fram finns både bredd och spets. Men harmonin har varit ett problem och inte blir det lättare med svåra typer som Adem Ljajić. Serben petades under Mazzarri men visade upp en kreativ nyckel som Toro saknat när han väl fick förtroende igen.

Det verkar som Ljajić inte har en plats i 3-5-2-uppställningen och det blir ett problem för tränaren så bra som mittfältaren stundtals var i våras. Ett annat frågetecken att räta ut är Andrea Belotti. Var målformen under 16/17 bara en tillfällighet och vilken nivå är Belottis egentligen? Löser Torino dessa problem kan det bli en rolig säsong och en EL-plats som är fullt möjlig.

Nyckelspelare: Iago Falque

När Ljajić inte var med i startelvan bar den 28-årige spanjoren ett tungt lass i granatas offensiv. Stundtals gjorde han det briljant och visade målfarlighet i kombination med känsliga framspelningar. Men ibland kändes han isolerad och överambitiös i sitt kantspel. Nu verkar Falque få en anfallsroll bredvid Belotti och närmare målet borde han generera ännu fler poäng.

Håll ögonen på: Soualiho Meïté

24-årig balansspelare sprungen ur Auxerres berömda akademi. För tio miljoner euro köptes Meïté från Monacos överskottshylla och väntas gå rakt in Toros centrala mittfält. En polerad och tacklingssäker fransman som kan bli en succé om han klarar den tekniska nivån i Serie A.

7. Fiorentina

Säsongen 17/18: åtta. Tränare: Stefano Pioli, 52 år. Bästa målskytt: Giovanni Simeone (14)

Drama och tragik har präglat det senaste året i Florens. Först var den extremt röriga sommaren 2017 där en hel centrallinje byttes ut och mängder med nya spelare (de flesta okända) kom in. Sedan satte lagkaptenen Davide Astoris död tonen för våren, där Viola inledningsvis fann styrka men till slut hamnade utanför Europaplatserna.

Denna mercaton har inte varit lika omtumlande utan sportchefen Pantaleo Corvino har metodiskt hittat nyförvärv som kommer hjälpa detta unga lag vidare i utvecklingen. Bryan Dabo får ett tungt uppdrag som Milan Badeljs ersättare på innermittfältet. Men han får hjälp av fjolårssuccén Veretout (tio mål från mittfältet) och mångsidiga Romalöftet Gerson som anländer på lån.

Framåt ser det ännu starkare ut. Fiorentina har stått emot stora bud på Federico Chiesa och ”Cholito” Simeone, och kan numera formera ett av hela seriens mest spännande anfall med Juventuslånet Marko Pjaca. Dessutom finns Cyril Théréau och nye Kevin Mirallas som en aning trötta men kompetenta bakgrundsalternativ.

Fiorentina har vunnit den svåraste matchen av alla hittills när de fick spela klart vårsäsongen i sorg efter Astoris död. Den endå vägen ska vara uppåt och Stefano Pioli känns som rätt man att leda detta lag mot nästa nivå. Europa League kan nås, mycket tack vare att Viola slipper lägga energi på turneringen denna säsong.

Nyckelspelare: Germán Pezzella

Argentinaren visade stor skicklighet när han tillsammans med Astori dirigerade ihop en helt ny försvarslinje förra hösten. 27-åringen har fått ta över kaptensbindeln efter Badelj och i Violas mest bräckliga lagdel finns ändå en garant för stabilitet i Germán Pezzella.

Håll ögonen på: Nikola Milenković

En konsekvens av den ödesdigra marsdagen i Udine blev att den 20-åriga mittbacken slängdes in i hetluften – till höger i försvaret. Serben visade upp stor mognad och kyla, som belöning fick Milenković starta som högerback i VM. En typisk Corvino-värvning, som inom tid står redo för större uppdrag.

