Stereotypernas söndag lämnar CL-striden öppen

Det blandade och gavs under den gångna Serie A-helgen. Svängrika historier varvades med tillknäppta matcher och lite VAR-polemik på det. Genom en del möten löpte en stereotypisk röd tråd, en känsla av att man kunde förutse utgången och framförallt grunda det i liknande saker som hänt tidigare.

Mest underhållande var det, i hård konkurrens, mellan Atalanta och Roma. Gästerna tog ledningen redan efter tre minuter när Edin Džeko gjorde sitt första mål i Serie A sedan oktober. Det tidiga målet verkade dock slå på en knapp hos hemmalaget från Bergamo.

Atalanta attackerade på ett sprudlande sätt och lät aldrig Roma få någon ro. Anfallarna Duván Zapata och Josip Iličić drog isär backlinjen, och en fantastisk Papu Gómez opererade fritt i en position strax bakom. Men La Dea missade målchanserna till skillnad från Roma.

En halvtimme efter ledningsmålet frispelade Steven Nzonzi Džeko som iskallt rundade en feltajmad Etrit Berisha och utökade ledningen. För allt vad Atalantas offensiv är värd har laget haft samma problem under tränaren Gasperinis tid i klubben. Målvakterna, med Berisha och Gollini som inledde säsongen, är lagets alltjämt svaga punkt och kanske det som står i vägen för en topplacering.

Strax därefter kom det tredje målet efter att den allt mer betydelsefulle tonåringen Nicolò Zaniolo gjort sin andra assist och hittat en fristående Stephan El Shaarawy. Matchen stängd nu då? Nej, inte så länge det handlar om Roma, inte när motståndarna är seriens målgladaste lag Atalanta.

Yttern Castagne nickade in reduceringen innan halvtidssignalen efter ett Gómez-inlägg. Papu ville inte vara sämre än Zaniolo i assistväg och spelade också fram till Tolois kvittering en kvart in i andra halvlek. Atalanta fortsatte sin press och belönades för det.

Men en man saknades ju i målprotokollet tänker ni kanske? Duván Zapata har varit vinterns bästa målskytt bland Europas toppligor och skulle sätta ett avtryck även i den här matchen. Det kom inte på straffen i den 70:e minuten som colombianen sköt skyhögt över. 27-åringen spelar dock inte sin bästa fotboll i karriären (14 mål på åtta matcher) av en tillfällighet.

Zapata har inte bara fått en annorlunda roll av Gasperini, utan har bevisligen också ett huvud som kan tackla motgångar. 45 sekunder efter straffmissen styrde Zapata in kvitteringen förbi Robin Olsen som inte var chanslös på varken det eller Atalantas första mål. Klimax var nått, frenesin avtog, och matchen slutade 3-3 som höstmötet lagen emellan.

Precis som förra helgen tappade Roma en till synes säker ledning även om de fann ett segermål till slut mot Torino då. Roma hade absolut ingenting i andra halvlek och tränaren Di Francesco sa efteråt att laget ”bevisligen har mentala brister”. Utan De Rossi, och med Florenzi och Fazio på bänken större delen av matchen verkar ett ledarlöst Roma uppträtt på planen igen.

Romrivalen Lazio var desperat efter att bryta en negativ formkurva och den beklämmande dåliga statistiken mot övriga topplag i Serie A. Juventus hemma på Olimpico var tuffast möjliga väg att passera, men det var sånär att Lazio smög förbi den vitsvarta giganten med poängen i behåll.

Under 70 minuter dominerade i biancocelesti matchen. Juventus mäktade inte ens med ett skott i första halvlek, första gången det hänt sedan mätverktyget Opta började samla statistik säsongen 2003/04. Det krävdes dock ett självmål från Emre Can efter en timme för att den storspelande Szczesny i Juvemålet skulle besegras.

Ändå återkom känslan flertalet gånger under matchen för mig att Juventus skulle orda upp detta. Som en laziale går det inte att tänka annorlunda i en match mot det motståndet. Några minuter efter 1-0 sköt en frispelad Ciro Immobile över ribban, i ett läge som förra säsongens skyttekung i princip aldrig missar från.

Juventus skulle mycket riktigt straffa Lazio för alla lagets sumpade lägen. Max Allegri gick över till ett 4-4-2 och bytte in Fede Bernardeschi och João Cancelo på ytterpositionerna. Han behöll Emre Can som hade en hemsk match framför backlinjen och flyttade Bentancur till den positionen. Sakta men säkert jobbade sig Juve in i matchen tack vara dessa ändringar.

Bernardeschi hittade João Cancelo som rakade in kvitteringen med kvarten kvar. Några minuter innan full tid hängde inte Laziokaptenen Lulić med portugisen, som ordnade en straff som hans nio år äldre landsman Ronaldo säkert placerade i nättaket.

Juventus regerar vidare och utökar poängavståndet till Napoli, elva poäng skiljer nu dessa klubbar. Under trepoängssystemet har bara ett lag varit så överlägset efter 21 omgångar, Inter post-calciopoli säsongen 2006/07.

Lazio på åttonde plats ska ändå inte vara så bekymrat efter den andra raka 1-2 förlusten. Rörligheten och anfallsglädjen är det få lag som matchar i Serie A. Med den gryende formen hos Luis Alberto, Milinković-Savić och Joaquin Correa talar mycket för att Romlaget åter kommer slåss om Champions League-platserna ändå in i det sista.

I början av mars förra året vann Juventus på Olimpico efter ett Dybalamål på tilläggstid trots att Lazio, precis som igår var det bättre laget. Det målet fungerade som en bitter bekräftelse för de allra flesta Napolifans att scudetton skulle bli en övermäktig uppgift.

Den dramatiken i toppen kommer inte infinna sig i vår. Stereotypt eller déjà-vu, kalla det vad ni vill.

****

Annat från omgång 21:

Lika underhållande var det inte på alla håll. Milan och Napoli spelade en match som både slutade mållöst och var det kvalitativt sämsta toppmötet hittills under säsongen. Mängder av felpassningar och slarv från hemmalaget ökar inte direkt tilltron till Gattusos Milan trots att de behåller fjärdeplatsen.

350-miljonersbrassen Lucas Paquetà hade det inte lätt i sin hemmadebut och det kommer definitivt krävas tid för hans anpassning till Serie A. Det lär inte Milans andra januariförvärv Krzyztof Piątek behöva. 23-åringen väckte Milan med goda intentioner och rörelser i sitt 20 minuter långa inhopp, och kommer med all säkerhet gå före Patrick Cutrone i centerrollen redan till nästa match.

Napoli hade ändå de bättre chanserna i matchen men stoppades flera gånger av en Gigio Donnarumma på väg mot gammal (nåja) god form. Lorenzo Insignes forwardsuccé har kommit av sig och en återkomst till vänsterkanten hjälpte inte, nästan tre månader har gått sedan 27-åringen senast gjorde mål.

Oroväckande för Carlo Ancelotti är också att de inte lyckas vinna den här typen av matcher, eller den på San Siro innan nyår mot Inter för ett annat relevant exempel. Ancelotti gör det dock inte enkelt för sig. PSG-ryktade brassen Allan ställdes utanför matchtruppen helt och kan vara den enkla anledningen till två tappade poäng.

Inter fortsätter angöra vintermånaderna i en märklig skrud, precis som förra säsongen. Årets inledande 6-2 mot Benevento i cupen har följts av två matcher där de svartblå inte gjort mål. Torino tog ledningen i första halvlek genom backen Armando Izzo och kunde föga förvånande försvara hem tre välbehövliga poäng.

Med en kontraktsbråkande Ivan Perišić utanför laget ställde Luciano Spalletti upp med ett förutsägbart 3-5-2-system istället. Inte heller där fanns någon plats för Radja Nainggolan som fick nöja sig med ett inhopp igen.

Avståndet till Milan på fjärdeplatsen är fem poäng och borde inte äventyras under våren. Men Inter är inte ett lag att lita på och det är nog dags för Spalletti att hitta en roll i startelvan för Nainggolan om inte CL-positionen ska riskeras.

Torinos år under Walter Mazzarri har innehållit väldigt få höjdpunkter likt segern mot Inter igår. Var detta vändpunkten? Förmodligen inte, men tian Toro är i sin tur bara fem poäng ifrån en CL-plats. Mer än något annat hedrade laget det som skulle bli Valentino Mazzolas hundraårsdag på allra bästa sätt.

Mittfältslegendaren förde Grande Torino till fem raka scudetti under 1940-talet, innan han och resten av laget dog på Supergaberget utanför Turin i en flygolycka 1949. På plats under matchen fanns sonen Sandro Mazzola, en betydande del av 60-talets Grande Inter.

I kategorin svängigast match tar Chievo-Fiorentina ändå priset. Viola tappade en 2-0-ledning på Bentegodi till 2-2, men lyckades ändå vinna matchen genom sena två mål av talismanen Federico Chiesa. Dessförinnan hade Violas målvakt Alban Lafont räddat en straff av Sergio Pellissier, som redan hade kvitterat från elva meter tidigare.

Chievos president Luca Campedelli var rasande efter ett antal kontroversiella VAR-beslut. ”Under mina 26 år som klubbpresident har jag aldrig sett någonting liknande detta. Vad är poängen med VAR om beslut görs mot ens vilja?”, undrade Campedelli. Tabelljumbons president sa också att han ”hellre tar en domare som gör misstag på planen än någon som gör fel under tiden han dricker te”.

SPAL fullbordade en episk vändning borta mot Parma i Emillia-Romagnaderbyt. ”Bobby” Inglese hade gjort två mål för Parma när SPAL slutligen bröt den trista formkurvan vid helt rätt tillfälle. Det genom mål i den 70:e, 75:e och helgens snyggaste, och förmodligen viktigaste mål av Mohamed Fares i minut 87. Elva raka matcher utan seger är till ända och avståndet till nedflyttningszonen nu mer betryggande sju poäng.

Han gjorde det. Fabio Quagliarella tangerar Gabriel Batistutas rekord från 1994 med mål i elva raka Serie A-matcher. Två straffmål la grunden till Sampdorias 4-0-vinst på Marassi mot Udinese, och sköt Quagliarella upp i ensam skytteligaledning på 16 fullträffar. En märkbart rörd 35-åring förklarade sina känslor efter matchen:

”Det är otänkbart. Jag blir känslosam bara genom att föreställa mig något sådant. Bara att nämnas bredvid Batistuta ger mig gåshud. Vid det första målet firade jag halvhjärtat av respekt för mina tidigare fans i Udinese”.

”Jag blir 36 år i dagarna och detta gör mig så stolt. Allt som hände i mitt förflutna och alla uppoffringar ledde till detta, något jag aldrig trodde kunde hända.”

”Jag trodde inför varje match att sviten skulle ta slut, helt säkert, men det har fortsatt, avslutar Fabio Quagliarella.

På lördag kväll ska anfallaren hem till sitt Neapel och försöka bli ensam rekordhavare mot Napoli.

****

Veckans lag: (4-3-3)

Szczesny (Juventus)

Malcuit (Napoli), Koulibaly (Napoli), Izzo (Torino), Peluso (Sassuolo)

Cancelo (Juve), Beghetto (Frosinone), Luis Alberto (Lazio)

Chiesa (Fiorentina), Ciano (Frosinone), Papu Gómez (Atalanta)

****

