FC Hollywood 2.0 - ryggraden saknas

Storklubben Bayern München har alltid varit ”duktiga” på att skapa rubriker, både när det gäller det sportsliga, men framförallt om det som sker vid sidan av planen. Detta är en av anledningarna till att smeknamnet FC Hollywood existerar. Det senaste året har dock klubben nästintill slagit någon form av internt rekord när det gäller rubriker. Kikar vi bara på det sista fem månaderna har klubben åstadkommit något som vissa klubbar inte ens lyckats med under en tioårsperiod:

Manuel Neuers skidolycka

Kicken av målvaktstränaren, Toni Tapalovic,

Neuers ”attack” mot Bayern München

Serge Gnabrys ”fashionresa” till Paris

Julian Nagelsmanns uttåg

Thomas Tuchels intåg

Sadio Manés och Leroy Sanés bråk

……

Ni ser, listan är lång och skulle kunna göras längre. Allt detta brus utanför planen har inte precis hjälpt laget på planen. Däremot kan man inte skylla lagets dåliga insatser enbart på detta.

Bayern München är en gigantisk fotbollsmaskin som har nått extrema höjder och vunnit väldigt många titlar. Precis som vilken annan maskin som helst måste ”delar” ibland bytas ut och ersättas. Frågan är om det är någon av de nya ”delarna” som inte passar eller om det helt saknas någon viktig komponent, med tanke på hur hackigt och uddlöst Bayern München agerat den senaste tiden.

Förra veckan skrev jag om styrelsens ansvar i Bayern München. Boss-trion Herbert Hainer (president), Oliver Kahn (ordförande) och Brazzo (sportchef) har stått för många märkliga beslut och agerande som har lett fram till att Bayern München i dagsläget är en trubbig lyxig ”skrothög”. Det är framförallt truppbygget man kan ifrågasätta. Många profilstarka och lovande spelare har värvats, men avsaknaden av en riktig anfallare är enorm.

"Ledningen måste rannsaka sig själva – fasaden har sprickor"



Att Bayern München saknar Lewandowski är ren fakta. Ser vi till målskörden i Bayern München denna säsong så har vi följande trio i topp:

Musiala: 11 ligamål

Choupo-Moting: 10 ligamål

Gnabry: 9 ligamål

Sammanlagt har denna trio gjort 30 ligamål denna säsong. Under samma period 2021/22 hade Lewandowski själv gjort 31 mål. Och hur är det egentligen med spelaren som värvades in som en form av ”ersättare” till Lewy – ja, Sadio Mané, han har stått för ynka 6 ligamål. Nu är det inte Manés fel att han värvas in i detta läge och har en onaturlig målpress på sig, men däremot bör Mané få en hel del kritik för sina insatser i det stora hela. Profilvärvningen från förra sommaren har verkligen inte lyckats leverera i sin nya klubb. Skadorna har inte hjälpt precis, men värvas man med den lönechecken (cirka 22 miljoner euro, en av klubbens bäst betalda) så förväntar man sig mera. Men återigen, Mane har värvats främst för sin stjärnglans och inte utifrån vad klubben egentligen behöver. Sportchefen Brazzo fick möjligheten att värva Mané och tog den – detta var året innan hans (Brazzo) kontrakt med Bayern München skulle gå ut. Dessförinnan fick Brazzo mycket kritik för sina värvningar och med en så kallad ”stjärnvärvning” skulle han stärka sina aktier i FCB-styrelsen, något som också blev sanning. Kort efter att Sadio Mané anslöt Bayern och säsongen drog igång fick Brazzo ett förlängt kontrakt till 2026.

221017, Fotboll, Ballon d’Or, 2022: Soccer Football – 2022 Ballon d’Or – Chatelet Theatre, Paris, France – October 17, 2022 Bayern Munich’s Sadio Mane with sporting director Hasan Salihamidzic before the awards REUTERS/Benoit Tessier © Bildbyrån – COP 7 – SWEDEN ONLY

Att ha spelarna Leory Sané, Serge Gnabry, Kingsley Coman, Jamal Musiala, Thomas Müller och Sadio Mané som offensiva alternativ ser ju på pappret fantastiskt ut, men ingen är en utbildad målmaskin. Det är faktiskt så att ingen offensiv spelare har gjort något mål sedan den 1 april (Müller och Coman) i FCB-tröjan. Sedan dess har de få målen kommit från Pavard, de Ligt och Upamecano.

Det är dock inte bara en Lewy-ersättare som saknas – stabiliteten och säkerheten där bak finns inte. Neuers frånvaro har varit påtaglig de senaste veckorna. All respekt till Yann Sommer, men han har verkligen inte fyllt ut de handskar som behövs i detta läge. Det ska sägas att jag var en stor förespråkare för Sommer när han värvades till München. Han är en duktig målvakt, men bevisligen inte tillräckligt bra. Det är främst i de stora matcherna som han har skakat rejält. I matchen mot PSG stod han för en ordentlig blunder och förra veckan mot Manchester City tog han flera märkliga beslut. Lothar Matthäus underströk detta också väldigt tydligt i Sky:s studio häromdagen:

"Jag mådde alltid bättre av att veta att Oliver Kahn hade min rygg. För det kräver tillit. Och för tillfället har laget kanske inte 100% förtroende för målvakten."
Lothar Matthäus

Det syns att Bayern-spelarna inte fullt ut litar på Sommer som de gör med Neuer, något som är fullt förståeligt, men detta försvagar laget avsevärt. Enkelt sagt – Bayern München saknar både ”målstopparen” och ”målgöraren”. Kikar vi på de sista säsongerna med Neuer och Lewandowski på planen tillsammans så vann Bayern München 32 cupmatcher (DFB-Pokal och Champions League), kryssade två och förlorade endast tre.

Ikväll hoppas Thomas Tuchel på att kunna slå alla odds och vända detta underläge mot Manchester City och avancera i Champions League. En uppgift som inte är omöjlig för ett Bayern att åstadkomma hemma i München, men har man inte alla delar som behövs så kommer maskinen inte att rulla på som den ska. Denna icke funktionsdugliga lyxskrothög kan ha sjungit sin sista vers. Den behöver en ordentlig service, från topp till tå.