Nytt EM-fiasko?

Ett pressat Tyskland ställs mot europamästarna Portugal ikväll. Ett Tyskland som endast har gjort två mål i de senaste fem mästerskapsmatcherna:

Frankrike – Tyskland 2:0 (EM 2016)

Mexico – Tyskland 1:0 (VM 2018)

Sverige – Tyskland – 1:2 (VM 2018)

Sydkorea – Tyskland 2:0 (VM 2018)

Frankrike – Tyskland 1:0 (EM 2020)

Pressen har ökat rejält i det tyska lägret efter premiärförlusten i tisdags. Under de senaste dagarna har en gemensam tysk expertkår skrikit efter förändring – ”SYSTEMWECHSEL” (formationsförändring). Alla är eniga om att den tyska spelartruppen inte används på rätt sätt, förutom Joachim Löw…

Detta ska jag inte gå in på igen. Känns som att jag är som en gammal papegoja som återupprepar mig ständigt. Jag skrev så sent som i onsdags om just Löws ifrågasatta beslut.

Om de misslyckas att avancera skulle detta bli det fjärde EM-slutspelet som Tyskland åker ut efter gruppspelet.

1984

2000

2004

2020 (2021)

SIFFRORNA MOT PORTUGAL

Tyskland har en tydlig fördel mot Portugal sett till historiken. Det återstår att se om Ronaldo bryter denna svit och måltorkan mot Tyskland. Han har nämligen inte nätat under sina fyra matcher mot Die Mannschaft:

TRUPPSTATUS



Till dagens match sägs Leon Goretzka vara tillbaka. Frågan är bara om den riviga mittfältaren är redo för att starta eller om han hoppar in under matchen. Det mesta pekar på det sistnämnda alternativet.

En spelare som definitivt missar matchen är Lukas Klostermann. Försvararen har dragit på sig en skada och sägs missa upp till två veckors spel. Resterande spelare är tillgängliga.

Mina förhoppningar har sjunkit drastiskt. Inför mästerskapet drömde jag om en sommar där Tyskland tar revansch och plockar sin fjärde EM-titel, men nu börjar jag inse att detta inte kommer att ske då Löw håller fast vid sitt tillvägagångssätt. Jag tror att hans sätt kommer ligga till grund till ett nytt fiasko, men jag vill inget hellre än att ha fel. Tiden tickar och pressen ökar Jogi….