En sann legendar har somnat in

😢 – @FCBayern legend Gerd Müller🇩🇪 passed away at the age of 75



3⃣6⃣5⃣ Bundesliga goals (all-time record)

3⃣2⃣ Bundesliga hat-tricks (all-time record)

7⃣ times Bundesliga top scorer (all-time record)

1⃣ Ballon d'Or (1970)



⚽️ Winning goal in the 1974 World Cup Final#DerBomber