Djurgården får hoppas på CL-mästare och MFF

Ska man vara realistisk är seedning i CL-kvalets första omgång långt borta för Djurgården. Om det blir rätt vinnare i det pågående Champions League och om MFF tar sig till kvartsfinal i Europa League, då finns det ett litet hopp för DIF.

Rätt vinnare i Champions League

I Champions League-kvalets grundutförande är det 34 klubbar som startar i första omgången, de 17 högst rankade är seedade och de 17 lägst oseedade. Just nu är Djurgården 22:a på den listan och långt från seedning.

Om klubben som vinner det pågående Champions League också tar en direktplats till CL-gruppspelet via den inhemska ligan händer det saker. Då tas platsen i gruppspelet som är vigd för CL-vinnaren över av mästaren i den elfterankade nationen (Nederländerna) som slipper kvala. Det medför förändringar i kvalet ner till första omgången där mästarna från de två bästa nationerna (Cypern och Serbien) försvinner. Det gynnar Djurgården eftersom både Cyperns och Serbiens mästare kommer att ha högre ranking än DIF. Då räcker det med att vara på plats 18 i den seedningstabell som finns här för att bli seedat.

Om Djurgården ska ha en chans på seedning är det en direkt nödvändighet att ett lag som kvalificerar sig till CL-gruppspelet via ligan vinner det pågående Champions League. Chansen stor att det blir så. Senast CL-vinnaren behövde utnyttja mästarplatsen var 2012-13 då Chelsea var regerande Champions League-mästare men bara blev sexa i Premier League.

Malmö FF till EL-kvartsfinal

Djurgården har bara kvalat till Europa en gång under de senaste fem åren. Det var 2018 då man åkte ut direkt mot ukrainska Mariupol. Det gör att man bara spelat ihop 1,5 egna poäng och istället får kvala på den svenska minimipoängen (20 procent av den svenska nationsrankingen).

Just nu är den svenska minimipoängen 4,55 och det hänger helt på Malmö FF om den ska bli högre innan det är dags för Djurgården att kvala. För varje seger i det pågående Europa League-slutspelet ökar Sveriges minimipoäng med 0,1 , för varje kryss är det halva summan.

Tyvärr måste MFF vinna två matcher till och spela en oavgjord för att det ska hända något i seedningstabellen för Djurgården. Om MFF inte slår ut Wolfsburg med två raka segrar innebär det i praktiken att Malmö måste nå kvartsfinal för att DIF ska gynnas.

Om MFF lyckas ta två segrar och ett kryss har man lyft Djurgården till 4,80 poäng som då passerar de georgiska mästarna Dinamo Tbilisi i seedningstabellen. Den georgiska ligan är precis som den svenska färdigspelad. Med 4,80 poäng är man också förbi Sarajevo som leder den bosniska ligan och Fola Esch, som är ett av topplagen i Luxemburg.

De tre har alla 4,75 och kommer före Djurgården vid lika poäng (två segrar för MFF), eftersom det då är klubbens poäng från den senaste säsongen som räknas. Djurgården har noll då man missade Europakvalet medan Sarajevo, Dinamo Tbilisi och Fola Esch alla tog åtminstone någon poäng.

Ligorna som är före DIF

Även om rätt lag vinner CL och MFF går till kvartsfinal i EL är Djurgårdens seedning inte säkrad, långt ifrån.

Fem ligor är färdigspelade och har mästarlag med en ranking som är högre än Djurgårdens. Det är ligorna i Kazakstan, Norge, Moldavien, Irland och Litauen. Oavsett vem som vinner i Skottland så kommer de också att vara före Djurgården, eftersom den skotska minimipoängen är högre än den svenska. Om fel lag vinner CL (ett som inte också är kvalificerat till gruppspelet via ligan) är även mästarna i Serbien och Cypern före Djurgården på grund av högre minimipoäng.

Redan nu kan vi också konstatera att mästarna i Rumänien, Ungern, Slovakien och Nordmakedonien kommer att ha högre ranking än Djurgården, trots att det finns en teoretisk chans att ett lågrankat lag ska vinna någon av de ligorna.

Av de återstående 21 är det fem som får komma före Djurgården – om Djurgården ska bli seedat.

Efter Djurgården

Några vet vi redan att de kommer efter. Det är dels de sex ligor som redan är avgjorda där mästarlaget har lägre ranking än DIF (Estland, Vitryssland, Litauen, Färöarna, Finland och Island), dels Montenegro där ingen klubb i ligan har över 4,55 poäng.

Ligorna som avgör

Kvar är alltså fjorton ligor där bara fem får komma före om Djurgården ska bli seedat. Just nu är åtta av dem före. Och om MFF inte höjer Djurgårdens poäng till 4,80 är det max fyra av dem som får sluta före (då är georgiska Dinamo Tbilisi också före). Och med fel vinnare i CL är det bara tre som får komma före …

Här är läget i de tretton ligor som fortfarande pågår, från störst risk att komma före Djurgården till störst chans att komma efter:

Bulgarien. Det är bara Ludogorets som har högre poäng än Djurgården av de bulgariska klubbarna. Det är dock Ludogorets som leder med 5 poängs marginal. Minimal chans att någon av de lågrankade utmanarna Levski Sofia, Lokomotiv Plovdiv eller CSKA Sofia går om.

Azerbajdzjan. Qarabag med sex raka titlar leder ligan med 6 poäng. Inget talar för att de kommer att missa den sjunde raka titeln.

Slovenien. Med tre klubbar rankade högre än DIF borde man glömma Slovenien direkt. Det som ger ett litet hopp är att okända Aluminij från Kidricevo i nordöst (litet som Mjällby med en arena som tar 500 pers) är tvåa, 4 poäng efter ledande Olimpija Ljubljana som är ett av de högrankade lagen. Det är även trean Maribor som är på samma poäng som Aluminij. Stor risk att Olimpija eller Maribor vinner.

Israel. Maccabi Tel-Aviv krossade allt motstånd i Israel förra säsongen och leder nu med 4 poäng. De gjorde dock ett svagt Europakval i somras, så storhetstiden kan vara förbi. Tvåan Maccabi Haifa är Djurgårdens hopp.

Det är stor risk att de fyra ligorna ovan hamnar före Djurgården. Då får vid maximalt gynnsamma förutsättningar (läs MFF till kvartsfinal) bara en av de nedanstående hamna före, annars ingen.

Wales. The New Saints i gränslandet mellan England och Wales har joggat hem ligan sedan Hedenhös, men jagas den här säsongen på allvar av Connah’s Quay Nomads. TNS leder med bara 1 poäng tillgodo på utmanaren. Walesiska klubbar är normalt sett statister i Europakvalen, och det är bara ständiga mästarna The New Saints som är före Djurgården. Dock stor risk att The New Saints tar hem ligan till slut, för nionde gången i rad.

Polen. Det är alltid tajt i Ekstraklasa, så också nu. Det skiljer 10 poäng mellan ettan Legia Warszawa och tian Zaglebie Lubin. Det är bara två polska klubbar som har bättre ranking än DIF, tyvärr är ledande Legia en av dem. Cracovia, Pogon Szczecin och Slask Wroclaw är Djurgårdens bästa hopp. 50/50-läge.

Bosnien. Det är snortätt i toppen av ligan men bara ledande FK Sarajevo är högre rankat än DIF i guldstriden. De tre andra (Zeljeznicar, Borac och Tuszla City) är lägre rankade och bara 1 eller 2 poäng bakom Sarajevo. Ett varningens finger dock för att femman Zrinjski Mostar, som är högre rankat än DIF, blandar sig i på allvar. Sarajevo är en av klubbarna som DIF passerar om MFF går till kvartsfinal. 50/50-läge även här.

Albanien. Två klubbar har bättre rankingpoäng än Djurgården: Skenderbeu Korce, som är avstängda från Europa på tio år efter matchfixning, och ledande Kukesi. Serien är dock vidöppen med Bylis Ballsh 1 poäng efter samt KF Tirani, Partizani och Teuta bara 3 poäng efter. Bra chans för Djurgården!

Gibraltar. Lincoln Red Imps är det enda laget att se upp för. Ligger trea, 4 poäng bakom ledande Europa. Inget är avgjort än.

Armenien. Två klubbar är högre rankade än Djurgården men bara Alashkert är ett reellt hot. I den tajta toppstriden är Alashkert ett av tre lag som bara är poängen efter ledande Lori FC. I praktiken har alla sex klubbar som tar sig till mästerskapsserien chans att vinna ligaguldet. Så länge det inte blir Alashkert är det bra för Djurgården.

Förkvalet / Nordirland. Oavsett vilken klubb som går vidare från förkvalet är det bara en sak som räknas för Djurgården: att Crusaders inte vinner den nordirländska ligan. Eftersom lottningen av CL-kvalets första omgång görs innan förkvalet är färdigspelat blir det poängen för det högst rankade av de fyra förkvalslagen (mästarna i Kosovo, Andorra, San Marino och Nordirland) som används i lottningen. I de fyra ligorna är det bara Crusaders som har högre ranking än Djurgården. Just nu är Crusaders fyra i en haltande tabell, 1 poäng efter ledande Linfield som har spelat två matcher färre. Det är hyfsad chans att Crusaders inte vinner ligan och att DIF därmed får förkvalsklubben bakom sig.

Luxemburg. F91 Dudelange har spelat i Europa League två år i rad men har det svårt i ligan. De är inte bättre än femma, hela 12 poäng bakom Union Titus Petange. Då är Fola Esch, en av klubbarna som har 4,75 uefapoäng, ett större hot. De ligger trea, 5 poäng bakom ledarna.

Malta. Högrankade Valetta är trea, 5 poäng bakom ledande Floriana. Ser bra ut!