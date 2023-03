Hammarby 2023: "Favorittippat för första gången - kommer man klara pressen?"

Placering 2022: Plats 5 i damallsvenskan.

Nyförvärv: Julia Roddar (mf, Washington Spirit), Lotta Ökvist (b, BK Häcken). Maika Hamano (fw, på lån från Chelsea), Sara Kanutte Fornes (fw, Rosenborg BK), Thea Sorbo (b, Kolbotn), Ella Wilson (mv, BK30).

Förluster: Emma Jansson (mf, FC Rosengård), Fanny Hjelm Rönnlund (mf, BP), Elise Kellond-Knight (b, Melbourne Victory), Elsa Karlsson (b, BP), Sara Eriksson (mf, Piteå IF)

FÖRSÄSONGEN

Mycket väl godkänt. Hammarby har gjort en otroligt bra försäsong och är ett av lagen som ser absolut starkast ut på pappret inför säsongen. Ja, man kanske var i den enklaste gruppen i svenska cupen men det är ändå imponerande att man inte släppte in ett enda mål under gruppspelet, och i slutändan tog sig till final. Bajen har också värvat in fint, bland annat fick man hem Julia Roddar och lyckades knyta till sig Chelseas Maika Hamano på lån. Det mesta pekar på att Bajen kommer göra sin bästa säsong någonsin.

NYCKELSPELARNA

Som för många andra lag handlar det om samma sak för Hammarby. Här ska nyckelspelarna behöva hålla sig skadefria och det rör sig främst om tre landslagsspelare, Julia Roddar, Madelen Janogy och Jonna Andersson. Det är spelare med enorm rutin som kan lyfta nästintill vilket lag som helst – och för Bajen blir det viktigt att de tar på sig ledarrollerna. Janogy ska bidra med en starkare offensiv och mål framåt samtidigt som Roddar och Andersson helst får jobba högre upp i banan för att stärka upp offensiven, men också vara beredda på att man mot vissa motstånd kommer få behöva försvara lite mer.

GENOMBROTTET

Under försäsongen har Maika Hamano gjort mål i varenda match. Japanskans vinnarskalle är ofrånkomlig, Hamano strävar efter att göra mål och när landslagsspelarna fick tippa någon som vinner skytteligan är 18-åringen ett namn som förekom ofta och det är högst troligt att det är Hamano som kommer att vara Bajens stora stjärna under säsongen för att sedan fortsätta karriären i Chelsea.

FRÅGETECKNET

Det är första gången som Hammarby är favorittippat och aldrig tidigare har man känt av pressen som kommer med att vara ett lag som ska ta en Champions League-plats. Det finns en hel del unga förmågor i Bajen och en säsong kan innehålla toppar och dalar, frågan är då hur Bajen hanterar att studsa tillbaka vid nederlag och hur man kommer att koppla bort pressen för att bara fokusera på fotbollen. Mot tuffare lag kan det bli svårt, och det återstår att se om pressen är bra, eller om den är sämre för Bajen.

SNACKISEN

Ja, hon har nämnts tidigare i den här guiden ett flertal gånger. Men det är Hamano som är snackisen i Bajen. Det är allt från att japanskan älskar fotboll så mycket att hon sover med en boll till att lagkamraterna verkligen trivs i hennes sällskap och hyllar henne och att hon anses vara en av de största talangerna som spelat i damallsvenskan på ett bra tag. Det är inte konstigt att det mesta kretsar kring Hamano - för det är hon som är utropstecknet i detta starka Hammarby.