Kristianstads DFF 2023: "Det lag som känns allra klarast"

Amanda Zaza

1. Kristianstads DFF

2. FC Rosengård

3. BK Häcken

4. Hammarby

5. Linköping FC

6.Vittsjö GIK

7. Djurgården IF

8. Piteå IF

9. Kif Örebro

10. IFK Kalmar

11. IK Uppsala

12. BP

13. IFK Norrköping

14. Växjö DFF

Mia Eriksson

1. Hammarby IF

2. Kristianstads DFF

3. BK Häcken

4. FC Rosengård

5. Linköping FC

6. Djurgårdens IF

7. Vittsjö GIK

8. Piteå IF

9. KIF Örebro

10. IFK Kalmar

11. Brommapojkarna

12. Växjö DFF

13. IFK Norrköping

14. IK Uppsala