Piqué rasar efter Spaniens förlust: "Inte rättvist"

EM-semifinalen mellan Italien och Spanien blev en riktig rysare som gick hela vägen till straffar efter 1-1 över 120 minuter.

Då hade Giorgio Chiellini, den italienske lagkaptenen, turen på sin sida i slantsinglingen. Chiellini fick välja mot vilket mål som straffarna skulle slås och bestämma att Italien skulle slå den första straffen efter att ha vunnit båda slantsinglingarna. Chiellini sken som en sol medan Spaniens lagkapten Jordi Alba såg desto mer besviken ut.

Italien gick sedermera segrande ur straffläggningen med sammanlagt 4-2 trots att Manuel Locatelli missat den första straffen för italienarna.

Efter Spaniens uttåg gick mittbacksveteranen Gerard Piqué, som slutat i det spanska landslaget, ut i sociala medier och ondgjorde sig över de nuvarande straffreglerna.

"Det är ingen slump att i de fyra senaste straffläggningarna i EM och Copa América den här sommaren är det laget som skjuter först som har vunnit", skriver Piqué i sociala medier.

Han fortsätter:

"Statistiken säger att det första laget har fler alternativ och i en turnering som denna är det enligt mig inte rättvist att en slantsingling ska ge dig en nackdel".

Piqué förespråkar i stället den så kallade ABBA-modellen som innebär att lag A slår en straff, lag B två straffar, lag A två straffar och så vidare till en vinnare korats. ABBA-modellen har tidigare testats i engelska ligacupen.

No es casualidad que las cuatro tandas que ha habido tanto en la @EURO2020 como en la @CopaAmerica haya ganado el equipo que primero tira. Las estadísticas dicen que el primero tiene más opciones y en un torneo así no me parece justo que un sorteo haga que empieces con desventaja