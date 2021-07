Stortalangens mäktiga åstadkommande - hundraprocentig (!) i passningsspelet

Barcelonas stortalang Pedri spås sedan länge en ljus framtid. Under den gångna säsongen hade han en tämligen gjuten plats på Barcelonas mittfält och hyllades stort av sina lagkamrater. Det har sedan fortsatt i det spanska landslaget under sommarens EM-mästerskap.

Något han rättfärdigade under Spaniens semifinal mot Italien under tisdagskvällen. Under ordinarie tid missade inte Pedri en enda pass, utan slog 55 av 55 till rätt mottagare. Utöver det skapade han även två chanser och en stor chans enligt statistiktjänsten SofaScore.

Det dröjde sedan in i förlängningen innan 18-åringen missade en passning. Totalt slog han 65 av 67 passningar till rätt destination och avslutade matchen med en passningsprocent på 97 procent.

Men det räckte inte. Spanien föll till slut på straffar, då Alvaro Morata och Dani Olmo missat sina straffar.