TV: Janne Andersson inför mötet med Portugal: "Det blir flera ändringar ikväll"

Under tisdagskvällen spelar Sverige mot Portugal på Friends Arena. Då kommer det roteras i startelvan sett till mötet mot Frankrike. - Det här var planen från början, så det blir flera ändringar ikväll, säger Janne Andersson.

Sverige föll i Nations League-premiären mot Frankrike. Under tisdagskvällen är det dags för nästa match och nu väntar Portugal hemma på Friends Arena. Förbundskapten Janne Andersson är medveten om att det blir en svår nöt att knäcka.

- Det är ytterligare en tuff motståndare, tuffast tänkbara vi kan få. Det är en häftig utmaning. Hoppas att vi kan få något med oss ikväll, säger han.

Uppgifter har pekat på att superanfallaren Cristiano Ronaldo kommer att finnas i Portugals startelva, efter att ha missat senaste matchen mot Kroatien. Men Andersson kommer inte att ändra på någonting bara för det.

-Vi spelar vårt normala försvarsspel, vi ändrar inget specifikt för att han spelar. Men han får inte ha för mycket utrymme.

Diskussionen inför matchen har handlat om Juventus-spelaren Dejan Kulusevski kommer att starta eller inte. Det är inget som förbundskaptenen kan berätta men däremot utlovar han flera ändringar.

- Ni kan se fram emot flera ändringar. Vi hade bestämt det från början att spela första matchen med vanligt lag, de som egentligen avslutade i höstas. Just för att det var så länge sedan vi träffades och för att försöka hitta tillbaka till varandra snabbt och sedan göra en del ändringar i andra. Just för att spelarna är i olika delar av säsongen och för att vi har en konkurrenssituation. Det här var planen från början, så det blir flera ändringar ikväll, säger han.

Kulusevski, kommer han spela från start?

- Det får du se ikväll om ni tittar på matchen, säger Andersson och skrattar.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.