Janne Andersson: "Hade Ronaldo haft ett svenskt pass hade jag nog tagit ut honom"

Sverige ställs mot Portugal i Nations League under tisdagen, efter att ha förlorat med 1-0 mot Frankrike i lördags. Tufft motstånd väntar igen i turneringens A-division. Portugal vann mot Kroatien med 4-1 i helgen.

- De gjorde en väldigt stark match mot Kroatien. De har väldigt många skickliga spelare. Tittar man på deras facit de senaste åren så är det väldigt bra. Samtidigt ska man veta att de faktiskt blev tvåa i sin EM-kvalgrupp, där de förlorade mot Ukraina och bara tog en poäng hemma. Så det är ju inte så att de är oslagbara om man får till det, säger Sveriges förbundskapten Janne Andersson.

Portugisisk media tror att superstjärnan Cristiano Ronaldo startar mot Sverige efter att ha missat matchen mot Kroatien, men om han kommer till spel kommer Blågult inte göra några taktiska drag för att hantera Juventus-spelaren.

- För vår del har vi stor respekt för alla spelarna i det portugisiska laget. Sen är Cristiano en exceptionellt bra spelare. Men vi gör inga stora förändringar i vårt spel om han spelar eller inte.

- Men det blir lite annorlunda om de spelar med Cristiano Ronaldo eller inte. Sen har vi ingen plan för det ena eller det andra.

Andersson fortsätter:

- Det är klart att en spelare som Ronaldo har väldigt stor påverkan på sitt lag, och hans offensiva kvaliteter är ju hans absoluta styrkor. Sen om det blir bättre eller sämre, det vill jag inte spekulera i. Men det blir lite skillnad. Det går inte att komma ifrån.

- Bygger du spelet väldigt mycket på individuell skicklighet, som i Ronaldos fall, då blir det väldigt stor skillnad om han spelar eller inte. Vi har inte byggt vårt spel på det sättet. Vi har byggt vårt spel på en samhandling. Vi måste jobba med andra delar av spelet, för vi har inte en Ronaldo i vårt lag.

Sveriges Portugal-scout Lasse Jacobsson är inför matchen inne på att Ronaldo inte jobbar särskilt hårt i defensiven och att när han spelar så använder sig Portugal av en 4-1-4-1-uppställning i försvarsspelet, just för att stjärnan inte bidrar särskilt mycket i den delen.

Så hade det funnits plats för en Cristiano Ronaldo, på det viset, i Janne Anderssons svenska landslag? Den frågan fick förbundskaptenen under måndagen.

- Hade han haft ett svenskt pass så hade jag nog tagit ut honom, svarar Andersson.

- Jag hade nog inte sagt nej till den skicklighetsgraden som han har. Eller nog… jag hade inte sagt nej.

Sverige-Portugal har avspark klockan 20.45 under tisdagen. Matchen kan du se på TV4, C More Live och cmore.se. Sändningen startar klockan 20.00.