Sverige (herr)

Ekdal utanför träning- två dagar innan premiären

11:14

GÖTEBORG/STOCKHOLM. Albin Ekdal tränar inte med det övriga laget idag.

Mittfältaren fick en smäll under träningen i förrgår.

- Jag vet inte var det är han har ont. Han kommer inte att vara med på hela träningen i dag, säger presschef Jakob Kakembo Andersson.