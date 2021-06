Trots 17 La Liga-mål - Isak är inte säker på startplats mot Spanien: "Vill inte spekulera"

Med Dejan Kulusevski borta så är Alexander Isak, Marcus Berg, Robin Quaison och Jordan Larsson kvar som anfallare, och från den kvartetten ska två starta mot Spanien.



Marcus Berg har länge varit given i Janne Anderssons lag och i EM-kvalet spelade han oftast tillsammans med Robin Quaison.



Men efter det så har Alexander Isak öst in mål i La Liga och Jordan Larsson har gjort samma sak i den ryska ligan.



Så nu är frågan vilka två anfallare som Janne Andersson väljer med Spanien.



Trots att Isak gjorde 17 ligamål i Spanien så är han ändå inte säker på et startplats i EM-premiären.

- Nä, säker och säker. Jag vet att jag vill starta och att jag känner mig i gott slag. Men det är inte i mina händer och jag har ingen som helst kontroll över det, så jag vill inte spekulera i det, säger han.

I genrepet mot Armenien bildade Isak anfallspar med Kulusevski. Då var han den som tog spets medan Dejan föll ner i banan. Om Isak skulle spela tillsammans med Berg så kommer det inte att bli samma roll.

- Jag tror faktiskt att det finns en liten skillnad. Dejan kan spela på andra positioner och då kanske han kan hamna lite längre ner. ”Mackan” är mycket bättre på targetspelet än vad jag är, så då kanske man har lite mer yta framför honom, säger Isak.

Hur trivs du och passar i de olika rollerna?

- Jag trivs. I Spanien spelar jag ensam i anfallet och då får man göra lite av båda sakerna, så jag ska kunna hantera båda.