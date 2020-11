Kroatien pekar ut Sveriges hot: "Kommer inte bli lätt för oss"

Under lördagen spelas en avgörande match i A-divisionen i Nations League på Friends Arena. Sverige mot Kroatien. Blågult måste vinna för att ha chans att hänga kvar i A-divisionen samtidigt som en poäng räcker för gästerna.

Kroatien vann det första mötet mot Sverige med 2-1 i Zagreb men Kroatiens mittfältare Mateo Kovacic är vet att lördagens match kommer att bli tuff.

- Det är en väldigt viktig match, vi kommer inte gå för en poäng. Vi går för vinsten. Men det blir svårt, som i Zagreb. Sverige spelade bättre än oss under den andra halvleken då - så vi har förberett oss för en svår match. Sverige är bra individuellt och som lag, säger Kovacic på presskonferensen inför lördagens match.

Tränaren Zlatko Dalić imponerades även han av Sveriges skicklighet i det första mötet.

- Det kommer inte att bli lätt för oss, situationen är som den är. Det kommer att bli svårt, men jag tror på mitt lag och vårt spel. Det räcker med en poäng men det är inte det som är målet. Målet är tre poäng, säger han.

En poäng räcker för Kroatien, varför går ni för tre poäng?

- Om vi spelar för en poäng kommer vi att förlora matchen, säger Dalić.

Har du sett de svenska spelarna i klubblagen?

- Självklart följer jag dem. Jag vet allt om det svenska laget. De spelade väldigt bra både i Zagreb och i Portugal. Marcus Berg leder laget och han är en bra anfallare. Vi måste vara försiktiga och hålla ihop laget. Kulusevski spelade också bra i första mötet. Han är en hyfsat ny spelare i Sverige men han förtjänar det.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.