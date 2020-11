Lindelöfs passning: "Ibland känns det som att ni tror att vi möter Färöarna"

Inför Sveriges avgörande match i Nations League mot Kroatien under lördagen kan de blågula spelarna inte skryta med en stark resultatmässig trend den senaste tiden. Blågult har förlorat fem av sex matcher i höst, släppt in elva mål och förlorat samtliga fyra Nations League-matcher, vilket gör att man måste vinna mot Kroatien för att ha chansen att hänga kvar i turneringens A-division.

- Det är en väldigt viktig match. Vi har inte fått med oss resultaten den senaste tiden men man får också kolla på vilka vi mött. Stundtals har vi spelat bra fotboll. Vi måste hitta balansen. Vi har blivit lite straffade när vi tappat bollen i vissa lägen och mot Portugal borta blev det mål på ganska enkla saker, de kontrade och fick in mål på det sättet, säger mittbacken Victor Nilsson Lindelöf.

- Det gäller att hitta balansen när vi väl tappar bollen, och att inte tappa bollen i enkla lägen. Samtidigt måste vi fortsätta våga spela fotboll, det är så vi utvecklas. Vi har visat att vi kan spela bra fotboll mot bra nationer, så det är små detaljer vi behöver förbättra lite.

När de många insläppta målen i höst kommer på tal väljer Nilsson Lindelöf att ta sitt lag i försvar.

- Det är klart att det inte är bra att vi släpper in mål, det vill man aldrig göra. Men vi har mött väldigt bra nationer. Senast blev vi straffades när vi var lite dumdristiga, men ibland känns det som att ni tror att vi spelar mot Färöarna eller något sådant lag, med all respekt till de lagen.

- Vi möter väldigt bra nationer och försöker utvecklas som lag. Ibland straffas man lite. Jag tycker vi försöker spela fotboll och för att utvecklas som nation tycker jag att vi verkligen ska försöka fortsätta spela. Man behöver inte vara dum för det. Jag tror det är en bra väg att gå. Vi har något bra på gång, det är bara detaljer som ska sitta.

Målvakten Robin Olsen har samma tankegångar som sin lagkamrat.

- Man måste kolla på vilka vi möter. Samtidigt är det aldrig kul förlora, oavsett motståndare. Vi har försökt utveckla delar av vårt spel och när man möter de nationerna så blir man straffad enklare. Det har vi blivit, säger Olsen.

- Vi får ta med oss det som vi har gjort bra i Nations League-matcherna, för det är trots allt många saker vi gjort bra.

Mittfältaren Albin Ekdal:

- Det var ett tag sedan vi vann. Det är därför man spelar. Klart vi vi inte vill gå igenom gruppen utan att vinna en enda gång. Det vore väldigt tråkigt och frustrerande. Vi är här för att vinna.

- Vi möter ett av Europas bästa lag men det får inte vara en bortförklaring under hela det här gruppspelet, att vi möter bra lag. Vi har presterat bra tidigare mot sådana här lag och det är dags att vi visar det igen. Inte leva på gamla meriter.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.