Så ska Blågult hitta tillbaka till sitt gamla jag i ödesmatchen

Sverige hade mycket bollinnehav borta mot Portugal i senaste Nations League-matchen. Men vad hjälpte det? Laget föll med 3-0 ändå.

Efter matchen var blågula spelare inne på att man spelade lite för naivt och därför blev hårt straffade av de portugisiska stjärnorna.

Nu vill man hitta tillbaka till det spel som lett till skrällar mot nationer som Italien, Frankrike och Nederländerna under Janne Anderssons ledning. Under lördagen möter man Kroatien på hemmaplan och då måste man vinna för att ha chansen att hänga kvar i Nations Leagues A-division.

Mittfältaren Albin Ekdal:

- Vi måste korrigera lite misstag vi gjort i de andra Nations League-matcherna. Vi har haft mycket spelglädje och försökt spela bollen väldigt mycket på marken och snabbt. Stundtals har vi kanske varit lite naiva och haft en dålig balans.

- Vi måste gå tillbaka till grunderna som gjort oss så bra och gett oss stora framgångar. Det är back to basic samtidigt som det handlar om att fortsätta ha spelglädjen. Men vi har blivit lite övermodiga så vi ska tillbaka till grunderna och krydda med det vi kan offensivt.

Yttermittfältaren Emil Forsberg är inne på samma linje. Han menar att Sverige är på väg åt rätt håll, att man utvecklas offensivt men att det tar tid att ta kliv.

- Det gäller att vi hittar tillbaka till vår identitet, att vi är kompakta och ligger tajt, säger Forsberg.

- Senaste samlingen var positiv men samtidigt en läropeng kring vad vi ska göra när vi tappar bollen. Hur vi ska stå, i vilka positioner och så vidare. Utvecklingen ser god ut.

Forsberg utvecklar:

- Det viktigaste är att vi hittar tillbaka till vår identitet. Att vi först och främst hittar rätt i defensiven. Vi har varit lite för passiva och lämnat lite för mycket ytor som motståndaren fått spela in i. Det viktigaste är att vi känner att vi är kompakta och ligger rätt. Därefter kommer anfallsspelet komma av sig själv. Vi har kvaliteter för att spela en bra fotboll. Offensiven är jag inte så orolig för. Det gäller att släppa ner axlarna och tro på sig själv.

Hittills har Sverige förlorat samtliga sina fyra Nations League-matcher i A-divisionen.

- Det är väl bara Portugal borta där vi känner att vi gick bort oss lite taktiskt, vi var lite dumdristiga. Vi är absolut inte nöjda med våra resultat och fotboll går ut på att vinna, men samtidigt har vi känslan att vi visat att vi faktiskt kan spela bra mot bra nationer, säger högerbacken Mikael Lustig.

- Det är klart att vi tryckt mer på det defensiva den här samlingen än vad vi gjort tidigare.

Sverige-Kroatien spelas under lördagen och kan ses på TV4, C More Fotboll och cmore.se. Sändningsstart: 20.00.