Sjöstrand fördömer gripandet - tror fortsatt på dialog med Qatar: "Ska trycka på"

I söndags kväll greps de norska NRK-journalisterna, reportern Halvor Ekeland och fotografen Lokman Gharbani, på ett hotell i Doha, Qatar. Journalisterna förhördes sedan av polis och satt inlåsta i 32 timmar - utan att få ha kontakt med sin arbetsplats. Detta hände bara en vecka efter att regimkritikern och den tidigare VM-medarbetaren Abdullah Ibhais arresterats i Qatar. För norska magasinet Josimar har Ibais uppgett att han tror att han arresterades på grund av en inbokad intervju med NRK.

Journalisterna släpptes under tisdagen och lämnade Qatar, men utan mobiltelefoner, datorer och kamerautrustning. Samtidigt är de förstås omskakade av händelsen.

Svenska Fotbollförbundets generalsekreterare Håkan Sjöstrand är kritisk till det som hänt.

- Det är oacceptabelt att journalister och andra yrkesgrupper, som bara försöker göra sitt jobb och i det här fallet försöker ställa kritiska frågor, blir arresterade, säger Sjöstrand till Fotbollskanalen.

Vad ger det här för bild av pressfriheten i Qatar?

- Det visar än en gång att det som är självklart för oss inte är det på andra ställen i världen. Det är oacceptabelt och för oss är pressfrihet och yttrandefrihet grundpelare i ett demokratiskt samhälle.

Amnesty menar att pressfrihet och yttrandefrihet är närmast obefintligt i Qatar. Det kom även nyligen en ny lag gällande en ytterligare begränsning av yttrandefriheten i landet. Vad tänker du om att Amnesty ser så på yttrandefriheten i Qatar, som ska arrangera fotbolls-VM nästa år?

Svenska Fotbollförbundet kommer nu, ihop med det norska förbundet, att lyfta frågan om det här fallet och pressfrihet i Qatar vidare till Fifa.

- Jag sitter med i en arbetsgrupp tillsammans med Norges ordförande Terje (Svendsen), där vi primärt verkar för migrantarbetarnas situation och försöker påverka den i rätt riktning. Självklart kommer vi att lyfta in den här frågan också, men jag tycker också att myndigheter måste engagera sig och trycka på. Det här är en yrkeskår som bara försöker göra sitt jobb. För oss är det självklart att man ska få kunna ställa kritiska, sakliga frågor. Det måste respekteras. I de forum, som vi verkar i, kommer vi naturligtvis framföra hur vi ser på det här och vikten av att man gör något åt situationen. Journalister ska få verka inom ramen för matcher och mästerskap. Det handlar både om att beskriva fotbollen, men även allt annat runt omkring. Fotboll är så mycket mer än bara fotboll. Det här visar med all tydlighet just det. Det är jätteallvarligt. Vi kommer agera på det sättet som vi kan.

Hur kan ni agera och på vilket sätt?

- Det är att framföra vilka krav som åligger olika organisationer om man ska få arrangera ett mästerskap. Vi har även framfört det under flera år. Det handlar om vikten av att respektera mänskliga rättigheter och som i det här fallet pressfrihet och yttrandefrihet. Det är fundamentalt för oss och det har vi försökt påverka under flera år och framfört vikten av. Det här visar att vi måste fortsätta jobba och verka för det. Samtidigt är man glad och tacksam över att journalisterna är släppta och att de har kommit hem till Norge igen. Vi måste samtidigt fortsätta på det sättet vi kan som fotbollsförbund, men i en sådan här allvarlig fråga måste myndigheter och regeringar också agera. I det här fallet har även den norska staten sedan många decennier tillbaka haft ett arbete med Qatar som stat också.

SvFF:s plan är därmed nu att lyfta fram den aktuella frågan på ett möte nästa vecka inom Uefa. Sedan är tanken att SvFF, ihop med övriga nordiska förbund, ska åka ner till Qatar i december, där frågan också ska lyftas igen.

- Ja, under nästa vecka kommer vi att ha ett möte i vår arbetsgrupp inom Uefa, som jobbar med Qatar-frågan. I det forumet kommer vi lyfta upp det här. Sedan kommer jag höra med min norska kollega kring hur vi kan stötta dem. Vi verkar tillsammans på olika sätt och i december kommer vi att åka ner till Qatar. Då är det rimligt att vi också lyfter den här frågeställningen när vi är på plats.

Norska förbundet planerade även från början, ihop med SvFF och övriga nordiska förbund, att åka ner till Qatar i december, men senare under onsdagen uttalade sig det norska förbundets generalsekreterare Pål Bjerketvedt om att förbundet kan hoppa av resan.

- Nu kommer en sådan resa att ställas i ett annat ljus, och det är naturligt att överväga hur vi hanterar det, säger Bjerketvedt till NTB.

- Ett viktigt motiv för att resa till Qatar är att prata direkt med källorna. Om det de säger inte är rätt, eller vi inte kan lita på svaren vi får, kanske det inte finns något syfte. Det måste vi överväga de närmaste dagarna, fortsätter generalsekreteraren.

Bjerketvedt menar också att Norge fått löften från Qatar om pressfrihet i landet.

- Det river ner förtroendet för Qatars regim. Det är inte mer än några veckor sedan jag deltog i ett nordiskt möte i Köpenhamn där vi hade samtal med VM-kommittén och dess ledare Hassan Al Thawadi, säger han och fortsätter:

- En av frågorna var pressfrihet och han gjorde det klart, på uppdrag av VM-kommittén, att det blir full pressfrihet före, under och efter VM. Han betonade vidare att det innebär fri rörlighet för internationell press i Qatar. Det här är ett uttryck för motsatsen. Det är svårt att ha förtroende för de bedömningar som görs och det svar vi har fått

SvFF har sedan tidigare valt dialog för att visa var man står i kampen mot brott mot mänskliga rättigheter i Qatar. Hittills har fokus främst varit på migrantarbetares situation i landet, men även generellt sett på vikten av att respektera mänskliga rättigheter.

- Primärt har det handlat om migrantarbetarna och vikten av att respektera mänskliga rättigheter och demokratiska principer. Det här är en del av det och det visar på vikten av att vi fortsätter att verka, jobba och utöva påtryckning.

Amnesty släppte nyligen en rapport om att arbetsförhållandena inte förbättrats trots flera reformer, samtidigt som journalister nu grips i landet. Känns det som att dialogen leder till framsteg?

- Vi hade ett möte med Amnesty i förra veckan och ett möte med Byggnads nu i veckan. Vi är alla överens om att vi måste göra vad vi kan för att fortsätta trycka på. Vi har ett fönster fram till att VM öppnar, då vi kan fortsätta jobba på olika sätt för migrantarbetarnas situation, som varit det primära. Det här visar att vi måste fortsätta det jobbet. Min uppfattning är också att vi alla är överens om att vi måste fortsätta jobba för det. Det är också en viktig del kring vilket legacy som fotbollen lämnar efter sig när VM-slutspelet är färdigspelat. I alla dialoger som jag har med Amnesty, Byggnads och ILO är vi helt överens om att det är jätteviktigt att vi fortsätter trycka på för att det går i rätt riktning.

Med tanke på de här bakslagen. Finns det mer ni kan göra i dialogen?

- Det här är ett konkret exempel som visar på vikten av att fortsätta jobba på. Det här visar att beslutet, som fattades för många år sedan, var fel och att vi ska verka och göra allt vi kan på olika sätt för att få till nödvändiga förbättringar.

Tror du fortsatt att dialog är vägen fram med parter i Qatar?

- Ingen annan utifrån de experter på området, som vi pratar med, det vill säga Amnesty, ILO, Byggnads och BWI säger något annat. Fortsätt att trycka på, fortsätt att vara på plats, visa på vikten av att inte bara prata, utan att agera och implementera. Vägen dit är, enligt alla de vi pratar med, att fortsätta på den vägen vi har gjort sedan flera år tillbaka. Vi tycker dessutom att det är bra att fler engagerar sig aktivt i frågan. Det är jättebra, jätteviktigt och nödvändigt.

Det är mindre än ett år kvar till VM. Vad kan Fifa göra för att det ska bli en bättre situation i Qatar?

- Om man skulle gjort något ordentligt skulle man gjort det från början direkt efter att beslutet fattades. Så ser det ut. Vi har naturligtvis verkat under flera år och vi måste framföra en skarp kritik kopplat till att sådana här situationer inträffar. De har en väldigt viktig roll i form av arrangör att säkerställa en trygg och säker miljö för journalister i det här fallet. Vi kommer framföra det ihop med andra nationer. I det här fallet verkar vi med våra norska kollegor och i forumen, som vi kan verka i, säger Sjöstrand.

Hur allvarligt tror du Fifa ser på detta?

- För oss är det allvarligt och Fifa är en medlemsorganisation. Jag utgår från att de lyssnar på sina medlemmar. Det här är heller inte bara en norsk fråga, utan en betydligt större fråga. Alla journalister, som åker på ett VM, måste kunna garanteras en trygg och säker arbetsmiljö. Det är oavsett om man ska bevaka det sportsliga eller om det handlar om andra kritiska frågeställningar runt omkring som man vill bevaka och belysa. Det är en jätteviktig fråga och vi förväntar oss att man hanterar det här på ett ansvarsfullt sätt.

Ami Hedenborg, som är pressansvarig och talesperson för Amnesty International Sverige, om NRK-journalisterna som blev gripna:

- Det är otroligt, otroligt allvarligt. Det här visar verkligen hur Qatar ser på yttrandefrihet och pressfrihet. Självklart ska journalister kunna göra sitt jobb och inte riskera att gripas för det. Det här skickar även väldigt allvarliga signaler inför VM om ett år. Kommer media kunna göra sitt jobb? Kommer media kunna träffa personer de vill? Kommer de kunna granska det som pågår i landet?

Hon fortsätter:

- Det här är verkligen allvarligt, men tyvärr heller inte särskilt förvånande. Det är väldigt kraftiga begränsningar vad gäller yttrandefrihet och pressfrihet i landet. Man kan riskera flera års fängelse för det som kallas för "falsk information" eller "partisk information". Det är myndigheterna som avgör vad som är "falskt". Det är väldigt allvarligt, men tyvärr inte förvånande.

Tror du att Fifa eller myndigheter i Qatar kommer agera?

- Alla som kan säga ifrån och agera måste givetvis göra det. Självklart måste Fifa agera nu också och säkerställa att journalister kan göra sitt jobb. Det är det minsta som går att begära. Det här var journalister från andra länder, men vi ska heller inte glömma egna regimkritiker och personer som vill höja sin röst i landet, som exempelvis migrantarbetare, som inte organiserar sig fackligt, säger hon och fortsätter:

- Tyvärr visar det här hur illa situationen är, men det ställer också frågan till sin spets kring alla andra problem i landet, som Hbtqi-frågor. Kan exempelvis personer som är homosexuella åka till Qatar och visa sin kärlek öppet? Vissa företrädare har sagt att de kan det, men det går att fundera över om det verkligen stämmer, då homosexualitet är olagligt i landet. Qatar visar tyvärr sitt rätta ansikte när sådant här sker.

Vad skulle du säga att det här säger om säkerheten för journalister i Qatar?

- Säkerheten för journalister är egentligen inte sann. Det är en yta, då du kan bli gripen. Vi vet heller inte varför de blev gripna och det spelar ingen roll. En journalist ska aldrig bli gripen bara för att den gör sitt jobb. Det visar att det kan ske och inte ens journalister från utländska medier går fria. Det är väldigt allvarligt och oroande.

Vad kan Amnesty göra i det här fallet?

- Nu har de frigetts och är hemma igen, men Amnesty följer den här utvecklingen. Vi har även följt fallet med personen (Abdullah Ibhais) som de skulle intervjua, där vi krävt att man verkligen måste se över på vilka grunder som han är gripen för och hur hans så kallade erkännande har gått till. Enligt Human Rights Watch har det skett under tvång, så hans fall måste också granskas och om han är fängslad på lösa grunder måste han också friges. Vi följer även det fallet och förstås pressfrihetsfrågan i landet.

Qatar saknar ett demokratiskt system och styrs av en emir. I landet är homosexualitet förbjudet, pressfriheten ytterst begränsad och landet tillämpar spö- och dödsstraff. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är lagarna i Qatar diskriminerande mot invandrare, kvinnor och HBTQ-personer.

Människorättsorganisationen Amnesty slog i förra veckan, i en ny rapport, fast att arbetsförhållandena för migrantarbetare i Qatar inte förbättrats den senaste tiden trots flera reformer i landet. Snarare har utvecklingen gått bakåt.