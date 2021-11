Journalisterna öppnar upp om gripandet: "Vi blev väl bemötta"

NRK-journalisterna, reportern Halvor Ekeland och fotografen Lokman Ghorbani, greps i söndags på ett hotell i Doha, Qatar. Journalisterna förhördes sedan av polis och satt inlåsta i 32 timmar. Detta hände bara en vecka efter att regimkritikern och förre VM-medarbetaren Abdullah Ibhais hade blivit arresterad i Qatar. För norska magasinet Josimar har Ibais berättat att han tror att han blev arresterad på grund av en inbokad intervju med NRK.

Under tisdagen släpptes journalisterna, och under onsdagen var de tillbaka i Norge, men utan mobiltelefoner, datorer och kamerautrustning, vilket polisen beslatog i Qatar.

Under en pressträff berättar Ekeland och Ghorbani mer om hur de upplevt de senaste dygnen i Qatar. Ekeland menar att de blev bemötta väl under måndagen, men att han sedan fick vara i en isoleringscell, medan Ghorbani blev förhörd.

- Det var inga möbler eller något, tio-tolv människor och kackerlackor, säger Ekeland enligt NRK.

I förhören fick Ghorbani spela upp alla inspelningar och berätta var och när de togs. Han menar dock att polisen gav ett trevligt intryck annars.

- Förutom det var de trevliga. Jag fick följa med en officer för lite te och en cigarett på bakgården, säger Ghorbani.

NRK skriver vidare att journalisterna sedan var i ett rum med två madrasser, där de sov några timmar innan de satt i samtal gällande om de skulle få gå eller stanna kvar. I slutändan blev de kvar i ytterligare tre timmar innan de blev ombedda att skriva på papper. Först visste de inte vad de skrev på, men sedan förstod de att de kunde lämna landet.

Ekeland är tydlig med att de inte blev utsatta för hot eller våld.

- Vi blev väl bemötta, och vi fick kaffe och te och ett eget rum med två madrasser. Vi blev väl behandlade medan vi var där nere, säger han.

Den qatariska regeringen gav tidigare i dag sin version av händelsen och menade att journalisterna "gjorde intrång på privat mark och filmade utan tillstånd".

"Ett NRK-team arresterades tidigt under den 22 november för intrång på privat mark och för att de filmade utan tillstånd. Myndigheterna arresterade teamet på deras hotell efter att ägaren till den privata marken, som teamet på ett olagligt sätt tog sig in på, kommit in med en klagan", skrev bland annat regeringen.

"Som i nästan varje land är intrång ett brott mot qatarisk lag, vilket journalisterna var fullt medvetna om innan de klev in på området. Teamet hade fått tillstånd att filma var de ville i Qatar. De fick alla tillstånd som de bett om inför ankomst. De friheterna står dock inte över lagen, vilken teamet medvetet bröt mot", skrev regeringen vidare.