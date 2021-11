Fifa uttalar sig om de gripna NRK-journalisterna: "Noterar uttalandet från Qatar"

Sent under tisdagskvällen publicerades nyheten att två journalister från det norska public service-mediet NRK hade gripits i Qatar. Halvor Ekeland och fotografen Lokman Ghorbani.

Ekeland och Ghorbani greps på söndagskvällen innan de skulle resa hem till Norge under måndagsmorgonen, och satt sedan inlåsta i 32 timmar utan att få ta kontakt med NRK. När de sedan släpptes under tisdagen fick de inte ta med sig sina mobiltelefoner, datorer eller kamerautrustning hem till Norge (där de nu befinner sig) från Qatar, enligt norska tidningen VG.

- Vi greps på hotellet i söndags kväll. Vi fördes till polisstationen och där blev vi kvar i flera timmar, sa Ekeland till VG först innan de uttalade sig mer utförligt i ett senare uttalande:

- Det var inga möbler eller något, tio-tolv människor och kackerlackor, säger Ekeland enligt NRK.

I förhören fick Ghorbani spela upp alla inspelningar och berätta var och när de togs. Han menar dock att polisen gav ett trevligt intryck annars.

- Förutom det var de trevliga. Jag fick följa med en officer för lite te och en cigarett på bakgården, säger Ghorbani.

Gripandet väckte reaktioner i världen under onsdagen.

NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen uttalade sig på tv-kanalens webbsajt och sade följande:

- Vi är först och främst glada och lättade över att bägge är i bra skick och på väg hem. Jag snackade med dem tidigt i dag. De var tagna av vad de varit med om men fick efterhand både mat och lite sömn. Denna sak har högsta prioritet hos oss. Vi har gjort att för att kunna få Ghorbani och Ekeland frisläppta och få hem dem tryggt till Norge.

Även det norska fotbollsförbundet reagerade.

- Vi är glada över att de norska journalisterna är på väg hem. Det är helt oacceptabelt att qatariska myndigheter arresterar journalister som bedriver saklig och kritisk journalistik. Vi reagerar mycket starkt på detta och är djupt bekrymrade över journalisters villkor i Qatar, säger Terje Svendsen som är ordförande i Norges fotbollsförbund till NRK.

Svenska fotbollförbundets generealsekreterare Håkan Sjöstrand fördömde även han händelsen.

Qatar, i sin tur, uttalade sig senare under onsdagen om gripandet. De menade på att de norska journalisterna brutit mot qatarisk lag och att det var därför de greps.

"Ett NRK-team arresterades tidigt under den 22 november för intrång på privat mark och för att de filmade utan tillstånd. Myndigheterna arresterade teamet på deras hotell efter att ägaren till den privata marken, som teamet på ett olagligt sätt tog sig in på, kommit in med en klagan", skriver Qatar i ett uttalande som fortsatte:

"Som i nästan varje land är intrång ett brott mot qatarisk lag, vilket journalisterna var fullt medvetna om innan de klev in på området. Teamet hade fått tillstånd att filma var de ville i Qatar. De fick alla tillstånd som de bett om inför ankomst. De friheterna står dock inte över lagen, vilken teamet medvetet bröt mot".

Fotbollskanalens Olof Lundh, som var på plats i Qatar och träffade Ekeland och Ghorbani innan gripandet, kallade under tisdagen på Fifa och andra aktörer att agera och sätta tryck på Qatar.

- Det är helt obegripligt att Qatar agerar så här mot journalister som gör sitt jobb. Tyvärr visar det väl hur Qatar ser på pressfrihet. Jag hoppas verkligen att Fifa och andra aktörer agerar och verkligen sätter tryck på Qatar. Så här kan det inte gå till, sa Lundh.



Nu har Fotbollskanalen mottagit ett uttalande från den internationella fotbollsfederationen Fifa, som uttalat sig i frågan. De nämner ingenting om de konfiskerade ägodelarna och lutar sig mot Qatars uppgifter om att NRK-journalisterna brutit mot lagen.

"Fifa försvarar principerna om pressfrihet. Vi har varit i regelbunden kontakt med lokala organisatörer (Supreme Committee for Delivery & Legacy) och NRK för att etablera förutsättningarna angående gripandet av NRK-teamet i Doha på senaste tiden", skriver Fifa i sitt uttalande och fortsätter:

"Vi noterarar uttalandet av det statliga kommunikationsorganet i Qatar som citerar att teamet medvetet trotsat lagen genom intrång på privat egendom innan de släpptes utan åtal. Fifa kommer att fortsätta vara i kontakt med NRK och Supreme kommittén, som samarbetade med, och assisterade, NRK-teamet under deras tid i Doha".