Norska journalister greps i Qatar: "Fruktansvärt"

För en vecka sedan arresterades regimkritikern och den tidigare VM-medarbetaren Abdullah Ibhais i Qatar, bara timmar innan en planerad intervju med NRK. Nu har historien utvecklats än mer. I söndags kväll greps nämligen den norska tv-kanalens team på plats i huvudstaden Doha.

Journalisterna, reportern Halvor Ekeland och fotografen Lokman Gharbani, förhördes därefter av polis och satt inlåsta i 36 timmar utan att få ta kontakt med NRK. Under tisdagen släpptes tv-teamet som nu är på väg hem från Qatar.

För norska magasinet Josimar har Abdullah Ibais uppgett att han tror att han arresterades på grund av den inbokade intervjun med NRK.

ANNONS

Fotbollskanalens Olof Lundh var på plats i Qatar samtidigt som NRK-teamet och han träffade Halvor Ekeland samma kväll som norrmannen togs av polis.

- Jag träffade honom i söndags kväll då vi båda jobbade på ett evenemang som uppmärksammade att det var ett år kvar till VM. Då sa han att han var nervös eftersom han fått höra att han skulle kunna bli inblandad i rättsprocessen rörande Abdullah Ibhais, säger Lundh.

- Han uttryckte att det var skönt att de skulle resa hem tidigt måndag morgon. De skulle ta ett flyg till Stockholm.

Men så blev det alltså inte.

- Det sista jag såg av honom var när de gjorde en intervju med generalsekreteraren för Qatars VM-kommitté, Hassan Al-Thawadi. Sen åkte de till sitt hotell och det är där de ska ha gripits vad jag förstått, säger Lundh.

- Det är helt fruktansvärt att man griper journalister som bara gör sitt arbete. Det visar hur Qatar ser på pressfrihet.

ANNONS

NRK-chefen Thor Gjermund Eriksen säger följande på tv-kanalens webbsajt:

- Vi är först och främst glada och lättade över att bägge är i bra skick och på väg hem. Jag snackade med dem tidigt i dag. De var tagna av vad de varit med om men fick efterhand både mat och lite sömn. Denna sak har högsta prioritet hos oss. Vi har gjort att för att kunna få få Ghorbani och Ekeland frisläppta och få hem dem tryggt till Norge.

Fotbollskanalen träffade Nasser Al-Khater, som är vd för VM-arrangemanget i Qatar och en del av organisationen (The Supreme Committee of Delivery and Legacy) som är ansvarig för turneringen, under måndagskvällen. Då sade sig Al-Khater inte veta någonting om vad som hänt med NRK-teamet.

- Nej. Det är mycket media här. Många journalister bevakar Formel 1-tävlingen och många bevakar evenemanget kring att det är ett år kvar till VM. Så nej, jag vet inget om det. Jag tror inte att jag har träffat dem. Sa du att det var ett norskt tv-team?

ANNONS

Ja.

- Okej. Jag känner inte till någonting om det, svarade Al-Khater.

Abdullah Ibhais var tidigare anställd på mediaavdelningen hos den nämnda VM-organisationen (The Supreme Committee of Delivery and Legacy) och i april blev han dömd till fem års fängelse för bland annat missbruk av ekonomiska medel och mutor. Det efter en rättsprocess som människorättsorganisationerna Human Rights Watch och FairSquare menar inte var rättvis och som baserats på erkännanden som kan ha tvingats fram genom hot.

Ibhais överklagade domen och en ny rättegång var planerad till den 23 november, men nu ser alltså polisen i Qatar ut att ha arresterat honom för att fängsla honom i förväg.

Norska Josimar publicerade i oktober i år en granskning av fallet rörande Abdullah Ibhais. Då publicerade magasinet innehåll från en intern gruppchatt för krishantering som Qatars VM-kommitté haft. Av WhatsApp-chatten framgår att Ibhais stod upp för landets migrantarbetare i en diskussion om hur man skulle hantera det faktum att 5000 gästarbetare som inte fått sin lön strejkade.

ANNONS

Ibhais gick emot exempelvis kommitténs generalsekreterare, Hassan Al-Thawadi, som var bekymrad över mediabevakningen runt strejken och ville att man skulle försöka skapa en extern bild av att den inte var kopplad till VM. Men Ibhais tyckte att man skulle vara ärlig med att även VM-arbetare deltog i strejken och var drabbade av problematiken.

Kort därefter blev Ibhais gripen, vilket ledde fram till den nämnda fängelsedomen. I sin granskning ställer sig Josimar frågan om domen har att göra med Ibhais agerande vad gäller gästarbetarna, vilket VM-kommittén efter publiceringen starkt har dementerat. Man har också, via en norsk advokatbyrå, hotat att stämma Josimar för publiceringen om artikeln inte tas bort.

Ibhais har i flera medier, som Josimar och tyska Sportschau, berättat om vad han varit med om.

ANNONS

När Fotbollskanalen träffade Nasser Al-Khater hävdade han att han var dåligt insatt gällande Josimars publicering rörande Ibhais. Trots att den kommitté han själv är en del av har kopplat in en norsk advokatbyrå kring ärendet undrade han:

- Vad var det för norskt magasin?

Josimar. Du känner till det.

- Ja, jag har hört om det.

Om historien kring Ibhais är Al-Khater fåordig, men han hävdar med bestämdhet att rättsprocessen och det nya gripandet inte har någonting att göra med vad Josimar avslöjat eller den inbokade NRK-intervjun.

- Först och främst är det en pågående process och som med alla andra rättsprocesser så tycker jag inte att vi borde prata om dem. Men det jag kan säga att det gjordes en internutredning kring några saker, och sen utreddes det ännu mer. Därefter fick han en advokat och ett datum för rättegång, säger Al-Khater.

ANNONS

- Men det har ingenting att göra med att han skulle göra en intervju (med NRK) eller att han gjort en intervju med Josimar (tidigare). Det hänger inte ihop.

Hur ser du på det som framkommer i Josimars artikel om honom?

- Jag tror inte att jag vet tillräckligt mycket om ämnet för att kunna prata om det.

Just i Norge, där NRK är landets public service-bolag, har VM i Qatar fått stor uppmärksamhet och varit starkt omdebatterat. Media har rapporterat mycket om turneringen, exempelvis har nämnda Josimar publicerat flera kritiskt granskande artiklar som fått internationell spridning, och en diskussion om bojkott av mästerskapet gick så pass långt att det norska fotbollsförbundet tog ställning till frågan på ett extra årsmöte. Då beslutades det att man inte ska bojkotta VM i Qatar, ett mästerskap som herrlandslaget oavsett misslyckades med att kvalificera sig till.

ANNONS

Vidare har just det norska herrlandslaget, efter initiativ från förbundskaptenen Ståle Solbakken, gjort flera markeringar mot Qatar och bristen på mänskliga rättigheter i landet i samband med VM-kvalmatcher. Inför avspark har spelarna och ledarna burit tröjor som protesterat mot att VM lagts i Qatar.

Qatar saknar ett demokratiskt system och styrs av en emir. I landet är homosexualitet förbjudet, pressfriheten ytterst begränsad och landet tillämpar spö- och dödsstraff. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är lagarna i Qatar diskriminerande mot invandrare, kvinnor och HBTQ-personer.

Människorättsorganisationen Amnesty slog i förra veckan, i en ny rapport, fast att arbetsförhållandena för migrantarbetare i Qatar inte förbättrats den senaste tiden trots flera reformer i landet. Snarare har utvecklingen gått bakåt.

ANNONS

Tidigare har Amnesty kritiserat Qatar för att man rutinmässigt klassar gästarbetares dödsfall som "naturliga" istället för att utreda dödsorsaken.

I den nya rapporten framgår det att arbetsgivare i praktiken fortfarande hindrar arbetare från att byta jobb och att problem med löner som inte betalas ut i tid - eller inte alls - fortsatt existerar. Därför har Amnesty uppmanat qatariska myndigheter att vidta brådskande åtgärder.

- Klockan tickar men det är inte för sent att förvalda bläcket på pappret till verklig handling. Nu är det dags för Qatars myndigheter att vara modiga och fullt ut omfamna sitt program för arbetsreformer, sa Amnestys Mark Dummett i ett pressmeddelande när rapporten släpptes.

- Alla framsteg som hittills har gjorts kommer att vara bortkastade om Qatar nöjer sig med en svag implementering av politiken och misslyckas med att ställa missbrukande arbetsgivare till svars.