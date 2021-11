Qatars svar: "Vårt track record gällande pressfrihet talar för sig självt"

NRK hävdar att de inte fått någon förklaring till varför deras journalister Halvor Ekeland och Lokman Gharbani, som var på plats i Doha för jobb runt VM nästa år, greps av polis i Qatar natten till måndag och först släpptes 32 timmar senare. Nu kommenterar dock den qatariska regeringen händelsen.

I ett uttalande skriver Qatar bland annat:

"Ett NRK-team arresterades tidigt under den 22 november för intrång på privat mark och för att de filmade utan tillstånd. Myndigheterna arresterade teamet på deras hotell efter att ägaren till den privata marken, som teamet på ett olagligt sätt tog sig in på, kommit in med en klagan".

"Som i nästan varje land är intrång ett brott mot qatarisk lag, vilket journalisterna var fullt medvetna om innan de klev in på området. Teamet hade fått tillstånd att filma var de ville i Qatar. De fick alla tillstånd som de bett om inför ankomst. De friheterna står dock inte över lagen, vilken teamet medvetet bröt mot".

Vidare uppger Qatar:

"Qatars "track record" vad gäller pressfrihet talar för sig självt. Qatar välkomnar hundratals av internationella journalister varje år, vilka rapporterar fritt i landet. Ingen journalist har någonsin arresterats då Qatars lagar respekterats".

Qatar saknar ett demokratiskt system och styrs av en emir. I landet är homosexualitet förbjudet, pressfriheten ytterst begränsad (landet ligger på plats 128 av 180 på Reportrar utan gränsers lista över pressfriheten i världen) och landet tillämpar spö- och dödsstraff. Enligt människorättsorganisationen Human Rights Watch är lagarna i Qatar diskriminerande mot invandrare, kvinnor och HBTQ-personer.

För en vecka sedan arresterades regimkritikern och den tidigare VM-medarbetaren Abdullah Ibhais i Qatar, bara timmar innan en planerad intervju med just det nämnda NRK-teamet. För norska magasinet Josimar har Ibhais uppgett att han tror att han arresterades på grund av den inbokade intervjun med NRK.

Fotbollskanalens Olof Lundh var på plats i Qatar samtidigt som NRK-teamet och han träffade Halvor Ekeland samma kväll som norrmannen togs av polis.

- Jag träffade honom i söndags kväll då vi båda jobbade på ett evenemang som uppmärksammade att det var ett år kvar till VM. Då sa han att han var nervös eftersom han fått höra att han skulle kunna bli inblandad i rättsprocessen rörande Abdullah Ibhais, säger Lundh.

Abdullah Ibhais var tidigare anställd på mediaavdelningen hos den nämnda VM-organisationen (The Supreme Committee of Delivery and Legacy) och i april blev han dömd till fem års fängelse för bland annat missbruk av ekonomiska medel och mutor. Det efter en rättsprocess som människorättsorganisationerna Human Rights Watch och FairSquare menar inte var rättvis och som baserats på erkännanden som kan ha tvingats fram genom hot.

This is the statement from Qatar on the arrests. They say the two men filmed on private land and were thus arrested for trespassing. (This will be a thing - most worker housing, projects are on private land - chicken/egg situation. Spot visit legally tricky) pic.twitter.com/KzOsAZK1FR