Bajen-fansen välkomnar Zlatan: "Bara det inte blir ett jippo"

Zlatan Ibrahimovic går in som delägare i Hammarby. Den officiella supporterklubben Bajen Fans är positiv till nyheten. - Det som är viktigt är väl att han går in affärsmässigt och professionellt och inte att han är en supporter, säger ordföranden Jonas Karlsson Öhlin till Fotbollskanalen.

Det var under onsdagsmorgonen som Hammarby gick ut med nyheten om att Zlatan Ibrahimovic blir delägare i klubben. Det tidigare Malmö FF-anfallaren har köpt 50 procent av aktierna i AEG, som i sin tur har cirka 47 procent av aktieinnehavet i Hammarby.

I MFF-lägret har reaktionerna varit ilska och besvikelse. I Hammarby är man försiktigt positiv till att få in superstjärnan i klubben.

- Jag har väl valt att vara lite defensivt positiv till hela nyheten och hoppas väl att det kan leda till något positivt för Hammarby och inte bara blir ett jippo liksom, säger Bajen Fans ordförande Jonas Karlsson Öhlin till Fotbollskanalen.

- Det jag hoppas på är att Zlatan kommer in som en konstruktiv delägare och att han då använder sig av sitt kontaktnät för att hjälpa Hammarby och kanske stöttar Jesper Jansson (sportchef) i såna grejer. Sedan även med erfarenheten av Europa-spel och även att han spelat i de högsta ligorna i världen kan ju vara väldigt bra för vår positiva kultur och vår vinnarkultur som vi försöker att bygga upp.

Den starka MFF-kopplingen är något som hamnar i fokus även för Bajen Fans, som är officiell supporterklubb till Hammarby.

- Det är klart att det spelar roll, och det är väl det som egentligen är den största grejen i det här. Att det är Bajen han går till och inte MFF. Och jag själv har inga känslor för Zlatan utöver hans landslagsspel, och jag kommer inte att kunna få det heller eftersom jag vet att han är en sån spelare som går till den klubben som ger mest pengar och lite så. Han fokuserar mycket på sin individuella utveckling och jag vet inte hur mycket hjärta han har haft för Malmö, men man förstår ju deras ilska liksom, säger Karlsson Öhlin.

Hammarby är ju en klubb som byggt sin image väldigt mycket på hjärta, hur tycker du att det rimmar med det här affärsmässigt?

- Det är väl det som är viktigt, att han går in affärsmässigt och professionellt och inte att han är en supporter. Det är väl det som man i Hammarby kan vara lite allergiska mot. Sedan får vi se hur det artar sig och hur han hanterar det här delägarskapet och hur det resulterar i klubbens framtid. Sedan är det klart att det kan vara en utveckling som kan verka lite modern fotboll, och det är väl den man vill motverka. Speciellt vi i föreningen, man vill motverka den moderna fotbollen. Men man kan se det på olika sätt. Är Zlatan mycket värre än AEG som delägare och vad är skillnaden egentligen? Det man kan se är väl att Zlatan kan ge lite mer konstruktivt än vad AEG har gjort, utöver pengarna då, och det är väl det man får hoppas på att det är det han kommer att göra och ge en konstruktiv vinnarkultur. Och inte att främja den moderna fotbollen.

I pressmeddelandet om att Zlatan blir delägare i Hammarby pratade 38-åringen varmt om klubben och menade att han alltid gillat Bajen. Jonas Karlsson Öhlin har dock svårt att se att Ibrahimovic ska ses som mer än en affärsman i klubbens kretsar.

- Det som jag kan förstå är att han kommer ju att vara delägare och om vi vinner så kommer han att vara jäkligt glad. Men jag kommer aldrig att se honom som en supporter av Hammarby, det finns inte för mig. Däremot så skitkul om han tycker att det är kul med Bajen liksom. Det tycker de flesta som hittar Bajen, vi är roliga liksom. Det är skoj att hålla på Bajen. Men han får välja själv hur han hanterar det, det har väl inte så mycket med oss att göra. Och man får lita på Hammarby att de har gjort rätt i det här tillsammans med AEG och sköter det på ett bra sätt.

Gör du det, litar på dem?

- Ja, jag gör faktiskt det. Vi har en jäkligt bra kontakt just nu. Sedan är det klart att vissa grejer blir fel ibland och har blivit genom åren, men jag känner att Hammarby sköter sig jäkligt proffsigt just nu. I alla fall sportsligt, och jag ser det här som en sportslig grej, hans inköp är något som kan främja det sportsliga och då väljer jag att tro på Hammarby just nu. Framöver kanske det skiter sig, det vet man aldrig, avslutar Karlsson Öhlin med ett skratt.