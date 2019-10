Billborn inför derbyt: "Vi vet att vi kan slå alla lag i den här serien"

Hösten är här och så även den allsvenska slutspurten, är den jämnare än någonsin det här året? Kanske, kanske inte.

Fyra matcher återstår och för Hammarby och Stefan Billborn väntar på söndag årets sista derby mot Djurgården. Hur det är att vara tränare i Bajen med avslutningen som väntar? Precis som vanligt.

- Det är inte så stor skillnad faktiskt, det är ungefär som det var innan. Det är så mycket förväntningar och surr runt den här klubben hela tiden. Så jag upplever inte så stor skillnad, säger Stefan Billborn till Fotbollskanalen.

Men det är ändå nu som det ska avgöras?

- Så är det. Vi har hört från omgång fyra att ”nu går guldet”, ungefär. Sen är det ingen som har tippat oss där. Alla tippade oss sexa förutom Laul som tippade oss som etta. Och då blir det så här konstigt när det där kommer, vadå guldtåget liksom? Sen var vi tvungna att vinna åtta raka från omgång tio eller tolv, annars skulle det också gå. Jag tror inte att vi tänker riktigt så.

- Det är klart att helt plötsligt är det en realitet att vi är med där uppe, särskilt om vi skulle vinna på söndag. Men jag tror att vi kommer fortsätta som lag att vi tar den där tråkiga matchen i taget, sen får vi se var vi landar. Jag tror vi har lärt oss av förra säsongen.

Hur besegrar ni Djurgården på söndag då?

- Derbyna lever sitt eget liv på något sätt. Uppbyggnaden från framförallt media nu är att det är mycket inför guldstriden och allt sådant. Jag tror att när domaren blåser igång matchen så är det en derbymatch. Jag tror inte man har det här tabelläget i fokus då, utan det är den matchen. Och då är det som med alla derbymatcher – det kan ta vägen lite var som helst. Blir det ett tidigt mål? Blir det väldigt fysiskt spel? Blir det massa avbrott om de eldar? Det är svårt att sia om hur det blir.

Vad hade du själv för målbild inför den här säsongen?

- Vi tappade många spelare från förra året, nästan halva startelvan. Att vi skulle få ihop en bra grund att stå på igen, få till vårt grundspel. Egentligen hitta tillbaka till den identitet som vi har nu igen. Vi har sagt det att om man slänger på ett lag röda tröjor och ett lag blåa – då ska man se vilket lag som är Hammarby.

- Det var en knackig försäsong med blandade resultat och blandade prestationer. Under säsongen har det blivit bättre och bättre och vi har utvecklat vårt spel. Vi vet att vi är så pass bra att vi kan slå alla lag i den här serien.

Tabellplacering då, vad var dina tankar kring det inför säsongen?

- Så här, det var mer att vi ska gå in med ambitionen att vi ska vinna varje match – inte en ambition att spela med hängslen och livrem och försöka gå för ett kryss. Vi har en matchplan som hela tiden går ut på att vinna matcherna. Att våga spela en offensiv fotboll även försvarsmässigt och utveckla spelet. Lite i linje med hur föreningen är som helhet, vi ska ta våra steg och etablera oss som ett lag för de övre placeringarna – och det tycker jag vi är på god väg att göra.

Hur är det att stå vid sidan som tränare och uppleva den här typen av derbyn?

- Det är klart att det är lite högre puls, men jag försöker att hålla någon form av balans vid sidan. Jag tror att det är viktigt, det är så lätt att ryckas med. Jag är inte så bra om jag blir för het, om jag lever med för mycket, då har jag svårt att läsa matchen och vad som händer på plan.

- Det är så lätt att man hänger upp sig på enstaka situationer och att det präglar bilden på matchen. Det är svårt att göra riktiga byten och riktiga bedömningar också om man drar iväg. En nyckel i derby, för både spelare och ledare, är att man klarar av att vara cool och inte bli överkokt. Att man inte skulle vara laddad eller motiverad finns ju inte, det räcker att gå ut så vaknar man till. Jag tror snarare att det är viktigt att vara balanserad.

Hur roligt blir det på söndag?

- Det blir roligt. Men man vet inte hur roligt förrän i efterhand.

Hammarbys möte med Djurgården visas på C More Fotboll med start 15.00 under söndagen, men sänds även streamat på cmore.se.